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Бенфика — Монако — 3:3, видеообзор матча Лиги чемпионов, видео голов: Актюркоглу, Бен-Сегир, Минамино, Павлидис, 18 февраля 2025

Самый яркий матч стыков Лиги чемпионов. «Монако» выдал концерт и попрощался с турниром
Георгий Илющенко
«Бенфика» — «Монако» — 3:3
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Забили шесть голов на двоих с «Бенфикой»!

«Монако» с Головиным уступил дома «Бенфике» как во время общего этапа ЛЧ (2:3), так и в квалификации плей-офф (0:1). Оба раза монегаски хватали красную карточку. Теперь без травмированного россиянина предстояло отыграть разницу в Лиссабоне. На этот раз никто не удалялся. И всё равно в суперголевом матче дальше шагнули португальцы.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Актюркоглу – 22'     1:1 Минамино – 32'     1:2 Бен-Сегир – 51'     2:2 Павлидис – 76'     2:3 Иленикена – 81'     3:3 Кёкчю – 84'    

Команда Лиги 1 с ходу показала серьёзность намерений. На первых минутах Аклиуш вывел Эмболо на дуэль с Трубиным, и швейцарец, прокинув мяч в сторону и почувствовав контакт с украинцем, рухнул на газон. Шведский судья Нюберг посчитал, что это не пенальти, да и помощники не позвали его оценить VAR. Хотя едва ли кто-то удивился бы обратному решению. Добивание Бен-Сегира с близкого расстояния пошло мимо цели. Плюс с трёх метров с лёта бил Диатта. Гарантированный гол? Нет, Трубин выдвинулся вперёд и принял удар на себя.

Момент с единоборством Анатолия Трубина и Брила Эмболо

Момент с единоборством Анатолия Трубина и Брила Эмболо

Фото: Кадр из трансляции

«Бенфика» за расточительность не простила. Синго поскользнулся и подарил атаку Павлидису. Тот ушёл от Керера и прострелил на дальнюю штангу, где Энрике забыл закрыть Актюркоглу. Бедолаге Маецкому оставалось только вынуть мяч из сетки.

«Монако», впрочем, сдаваться не планировал. Эмболо с навеса Диатта зарядил в штангу, не отчаялся и чуть ли не в следующей же атаке оттёр опытнейшего Отаменди. Скидка под удар для Минамино, бронебойный заряд низом в ближний угол — Трубин не справился.

Но и перехваливать Эмболо не стоит. Прямо перед перерывом швейцарец промазал в стиле Торреса времён «Челси». Контратака, выход три в два, скидка Аклиуша и удар с нескольких метров, во время подготовки к которому можно было выпить чашечку кофе… пошёл сильно выше перекладины. Так невообразимо промазать нужно было ещё умудриться.

Реализация — явно не конёк монегасков. Тем удивительнее, что на лавке (до 65-й минуты) остался датчанин Биерет, который в конце 2024 года забивал «Жироне» и «Лиллю» ещё в составе «Штурма», а в 2025-м оформил семь голов в семи матчах за «Монако».

Промах Брила Эмболо

Промах Брила Эмболо

Фото: Кадр из трансляции

Давление на «Бенфику» продолжилось и во второй половине. Главным его действующим лицом стал Бен-Сегир. Сначала его попытку эффектным прыжком нейтрализовал Трубин, а на 51-й минуте уже не вышло. Аклиуш забежал в штрафную с правого края и прострелил, Эмболо реабилитировался и показал, что будет бить, но вместо этого пропустил мяч. Тут как тут из-за спины швейцарца возник Бен-Сегир и спокойно исполнил в угол.

Португальцы «проснулись» и перехватили инициативу. Что к 74-й минуте привело к пенальти. Керер пытался вынести мяч и попал по ноге Эурснесу, чем воспользовался Павлидис, мощно пробив чуть мимо оставшегося стоять по центру ворот Маецкого. Нюберг долго сомневался, фиксировать ли нарушение, и решился благодаря VAR. В отличие от эпизода с единоборством Трубина и Эмболо.

Тило Керер

Тило Керер

Фото: Zed Jameson/Getty Images

Под конец встречи случился ещё один голевой размен. На 81-й минуте гости устремились в контратаку. Поднявшийся с лавки Иленикена, как показалось (но не Нюбергу), подыграл себе рукой в единоборстве с Отаменди и выскочил на дуэль с Трубиным. Украинский вратарь пропустил под собой, вроде бы принеся зрителем овертайм. Однако нет. Не захотела «Бенфика» дополнительные полчаса бегать. Сначала Кёкчю сделал навес Фернандеса голевым. Ещё и на второй 11-метровый португальцы рассчитывали, да только Нюберг оценил VAR, не стал наказывать Диатта за борьбу с Далем и сохранил интригу.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

У «Монако» было девять с небольшим минут на отыгрыш. Их не хватило. В очередной раз команда показала неплохой футбол в атаке и не добилась результата из-за не самой надёжной обороны. Ну а «Бенфика» в 1/8 финала сыграет либо с «Ливерпулем», либо с «Барселоной». Есть шанс поквитаться с каталонцами за то самое поражение 4:5.

Как прошёл первый матч монегасков с португальцами:
Дебют Головина в плей-офф ЛЧ испортил одноклубник. Глупое удаление приговорило «Монако»
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Дебют Головина в плей-офф ЛЧ испортил одноклубник. Глупое удаление приговорило «Монако»
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