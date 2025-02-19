На «Баварию» в ЛЧ больно смотреть. Чудом прошли «Селтик» на последних секундах! Видео

Последнее время «Бавария» выглядит не очень. По результатам так не скажешь, но первый матч с «Селтиком» получился противоречивым, а ничья с «Байером» и вовсе оказалась ужасной по содержанию – удивительно, как мюнхенцы не проиграли в Леверкузене. И вот теперь ответная встреча с «Селтиком» тоже началась неубедительно.

«Бавария» владела мячом, однако лучшие моменты создавали гости. То Олисе подарил выход один на один с Нойером, но Макгрегор пробил выше ворот. То Жота накрутил защитников «Баварии» и создал убойнейший момент Кюну, но его удар с ленточки вынес Геррейру. И практически сразу Маэде не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть прострел, когда перед ним были пустые ворота.

Удар Кюна Фото: Кадр из трансляции

«Бавария» в начале матча запомнилась больше тем, что раздербанила мяч и его пришлось заменить. Впрочем, к середине тайма игра в значительной степени выравнялась. Точнее, мюнхенцы ожидаемо стали выглядеть лучшей командой на поле. С 20-й минуты и до перерыва счёт по ударам – 6:0 в пользу «Баварии». Самый убойный момент хозяев в первом тайме остался за Кейном. Англичанин пробил в перекладину почти с точки пенальти.

Внезапно Компани решился в перерыве на замену как раз Кейна – вместо него появился Коман. И ему потребовалось всего полторы минуты, чтобы исполнить классную проникающую передачу на Горецку. Немец вышел один на один с вратарём, но пробил как раз в Каспера Шмейхеля. После этого матч развивался достаточно спокойно – «Бавария» катала мяч и по возможности давила «Селтик». Казалось, что на этот раз будет проще добиться ничьей, чем в предыдущей встрече. Однако получилось иначе.

Гол «Селтика» Фото: Кадр из трансляции

В какой-то момент высокий прессинг «Баварии» не сработал, и у гостей получилась атака на пространстве. Каждый из защитников чуть-чуть не успел, и у «Селтика» оказался чистый выход один на один. Кюн реализовал, возможно, главный момент в своей карьере. Немец в своё время был именно в «Баварии», но так и не получил свой шанс в основной команде. Теперь, спустя три года, нападающий забил гол, который шокировал стадион в Мюнхене.

«Бавария» после такого ускорилась и создала несколько крутых моментов. Шмейхелю снова пришлось тащить (кстати, на глазах у своего отца, который сидел на трибунах). Мощный удар получился у Киммиха, но вратарь «Селтика» справился и там. Мало кто в это верил, однако основное время закончилось, а счёт на табло был в пользу гостей. Судья добавил к матчу четыре минуты, и именно на 90+4-й «Бавария» вырвала ничью.

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Шмейхель выдал очередной сейв, однако на добивании Дэвис накрыл вынос защитника, и мяч зашёл-таки в ворота. Похоже, лимит на сенсации израсходовали итальянские клубы. В 1/8 финала «Бавария» сыграет либо с «Атлетико», либо с «Байером». Жеребьёвка – уже в пятницу.