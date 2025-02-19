«Для меня всё было сплошной тьмой». Новая трансферная цель «Зенита» прошла через ад

Статистика Перейры впечатляет, а некоторые могут помнить о нём по игре в АПЛ. Но сколько же страшного было в жизни полузащитника.

У «Зенита», судя по поступающей в последние дни информации, срываются трансферы сразу двух полузащитников – Родриго Саласара из «Браги» и Жерсона из «Фламенго». В этих обстоятельствах перед самым закрытием зимнего окна в РПЛ (оно, напомним, захлопнется 20 февраля) петербургский клуб вынужден переключить внимание на альтернативные варианты. Как сообщили бразильские журналисты, сине-бело-голубые сделали предложение 28-летнему хавбеку «Крузейро» Матеусу Перейре. Утверждается, что чемпион России готов заплатить за него около € 18 млн, а с учётом бонусов сумма сделки может возрасти до € 20 млн. Какой контракт дают самому Перейре – неизвестно, но отмечается, что у Матеуса был один день на принятие решения, чтобы «Зенит» и «Крузейро» успели оформить все бумаги.

А что известно про потенциального новичка команды Сергея Семака? Например, что в это зимнее окно им интересовался «Краснодар». Согласно инсайду RTI Esporte, клуб Сергея Галицкого отправлял своих представителей в Белу-Оризонти, чтобы провести прямые переговоры с «Крузейро», так как не хотел иметь дело с посредниками. Но – не срослось. По данным бразильских журналистов, в контракте Перейры прописаны отступные в размере € 21 млн. Впрочем, «Крузейро» принадлежат только 50% прав на Матеуса. Остальная половина – «Аль-Хилялю». Возможно, это каким-то образом поможет «Зениту» решить вопросы с переводом денег за трансфера бразильца, ведь сам клуб из Саудовской Аравии, очевидно, ещё продолжает выплачивать петербуржцам € 60 млн за Малкома. Так или иначе, складывается впечатление, что чемпион России нацелился на покупку бывшей цели «Краснодара», грубо говоря, от безысходности, ведь речь идёт хоть и о классном футболисте, но с проблемами.

Матеус Перейра Фото: Buda Mendes/Getty Images

Сезон-2024 получился едва ли не лучшим в карьере для Перейры. По крайней мере, именно в прошлом году атакующий полузащитник дебютировал за сборную Бразилии. В октябре Матеус вышел на замену вместо вингера «Барселоны» Рафиньи в матче отборочного цикла ЧМ-2026 с Перу, и это пока его единственная игра за национальную команду. В чемпионате Бразилии Перейра поделил седьмое место в списке самых результативных игроков по системе «гол+пас» с Халком и Джефферсоном Саварино из «Ботафого» – эти трое набрали по 15 очков. В 34 матчах Матеус забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.

Из другой статистики Перейры в прошедшем сезоне бразильской Серии А можно отметить, что он стал лучшим в «Крузейро» по ударам (67), попаданиям в створ (22), точным передачам на чужой трети (526), пасам под удар (77), обводкам (40) и заработанным на себе фолам (98). Матеус мог забить и больше, но трижды попал в штангу или перекладину. По сути, вся игра «Крузейро» в атаке была завязана на нём.

Неплохо проявил себя Перейра в Южноамериканском кубке – аналоге Лиги Европы. В 13 матчах набрал 2+2 и помог «Крузейро» дойти до финала, где команда из Белу-Оризонти уступила аргентинскому «Расингу» (1:3). Правда, в плей-офф Матеус не совершал результативных действий.

Ещё одно преимущество Перейры – адаптированность к Европе. Матеус в 14 лет перебрался в Португалию и воспитывался в академии «Спортинга». По сути, это европейский футболист, так как до перехода в 2023 году в «Крузейро» он вообще не играл в Бразилии. Лиссабонский клуб отдавал полузащитника в аренду португальскому «Шавишу», немецкому «Нюрнбергу» и английскому «Вест Бромвичу». Летом 2020-го англичане выкупили Перейру за € 9 млн (включая стоимость аренды), а год спустя продали в «Аль-Хиляль» за € 18 млн. Последним для бразильца до сегодняшнего дня был трансфер из «Аль-Хиляля» в «Крузейро»: клуб из Белу-Оризонти заплатил € 5 млн за 50% прав.

У Перейры есть ценный опыт выступлений в АПЛ и Бундеслиге. Лучшим в Европе стал для него сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге, когда бразилец в 33 матчах забил 11 голов и сделал шесть голевых передач. Более того, в 2021-м полузащитник дважды номинировался на игрока месяца в АПЛ – по итогам января и апреля. Однажды он набрал 2+2 в матче с «Челси»! Но в Бундеслиге его цифры были скромнее (3+2 в 19 матчах), а в Саудовской Аравии и ОАЭ, куда «Аль-Хиляль» отдавал Матеуса в аренду «Аль-Вахде», откровенно посредственные, если исходить из уровня местных лиг. Уже на основе этой статистики можно сделать вывод, что потенциальный новичок «Зенита» – игрок настроения. Если огонь в нём горит, Перейра может делать разницу на любом уровне.

Хорошее эмоциональное состояние, психическое здоровье – это действительно важная тема в случае с Матеусом. И абсолютно точно не повод для шуток. Выступая в ОАЭ, Перейра, по его собственным словам, задумывался о суициде.

«Люди могут сказать, что сейчас у меня всё хорошо. Да, так оно и есть. Или что мне лучше. Без сомнения, мне лучше, чем раньше. Но я много страдал, пока не выздоровел. Другим это трудно понять, потому что никого нет внутри меня. Честно говоря, понятия не имею, как дошло до того, что я захотел совершить суицид. Я не знаю, но думаю, что почти всё это связано с футболом. Моя пустота и те вещи, которые я делал, чтобы заполнить её, моё падение и моё спасение… Точнее, это спасения, потому что футбол спасал меня несколько раз», – приводил слова Перейры в апреле 2024 года The Players Tribune.

Матеус Перейра в а «Аль-Вахде» Фото: alwahda-sc.com

В детстве семья Матеуса, в которой было пятеро детей, переживала непростые времена. Отец уехал на заработки в Португалию, а вслед за ним и мать. В 11 лет дети остались с глухонемой бабушкой, которая вынуждена была заниматься их воспитанием. Перейра много времени проводил на улице, ввязываясь во всякие неприятные истории. Родители опасались, что дети пойдут по стопам дядей, которые были вовлечены в торговлю наркотиками и попробовали забрать их в Португалию, несмотря на риск депортации. По словам Матеуса, у них был «один шанс на миллион». Прилетев в Лиссабон, мать и дети вшестером отправились в иммиграционную службу. И случилось чудо – их пустили в страну.

Вскоре Перейра привлёк внимание скаутов «Спортинга», однако первые два года в академии лиссабонцев он мог только тренироваться, а не играть, так как был нелегальным мигрантом. После получения вида на жительство бразилец подписал свой первый контракт в 15 лет. Но проблемы только начинались. В семье возникли новые трудности – родители развелись. Матеусу же первые большие деньги «снесли голову». Он подсел на марихуану, тратил заработанное на вечеринки и алкоголь.

Тогда Перейре помогла религия. Однажды полузащитнику здорово повезло – он отказался от наркотиков накануне матча, после которого его позвали на допинг-тест. Бразилец вспоминал: «В тот момент, мне кажется, бог сказал мне: «Матеус, я забочусь о тебе. Но если ты мне не поможешь, будет трудно. Ладно, Господи, я понимаю. Но я не могу помочь сам себе. Никогда не мог».

Уехав в аренду в «Шавиш», Перейра почувствовал глубокое одиночество, так как был предоставлен сам себе. Впервые рядом с ним не оказалось ни родных, ни друзей. Его поддержал тренер Луиш Каштру. В Германии Матеусу стало попроще, поскольку незадолго до немецкой аренды он женился. Однако бразилец переживал из-за того, что у него испортились отношения с родителями и они перестали общаться.

В Англии Перейра чувствовал себя счастливым, помог «Вест Бромвичу» подняться из Чемпионшипа в АПЛ. Но Матеус не задержался в лучшей лиге мира, так как не сумел отказаться от выгоднейшего в финансовом плане предложения от «Аль-Хиляля». В Вест Бромвиче семья бразильца была частью небольшой христианской общины, а в Саудовской Аравии он не мог рассчитывать на поддержку окружающих. Поэтому, как признался Перейра, в его душе «поселилась тьма». Жена поддерживала Перейру, но это было бесполезно. Матеуса снова стало тянуть к алкоголю, он попросил «Аль-Хиляль» о трансфере. Бразилец потерял интерес к футболу и вообще к жизни.

«Аль-Вахда» поселила нас в роскошном отеле на 19-м этаже. Моя жена до сих пор говорит, что вид оттуда был прекрасным. Я не помню, чтобы когда-нибудь разглядывал его. Для меня всё было сплошной тьмой и отчаянием. Я устал бороться и хотел избавиться от страданий, не понимая, откуда они берутся. Были ночи, когда я выпивал по три бутылки вина. Я тренировался пьяным и несколько раз попадал в больницу. Принимал сыворотку для лечения недостатка калия в крови, потому что я не ел, а только пил алкоголь. Это продолжалось до тех пор, пока однажды я не открыл окно нашей квартиры с потрясающим видом. Единственной причиной, по которой я не <...>, было то, что жена оказалась быстрее меня. Она схватила меня и потащила внутрь. Мы долго плакали в объятиях друг друга».

Матеус Перейра в «Вест Бромвиче» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Как рассказал Перейра, после этого он ходил на терапию – четыре сеанса в неделю. Но ему потребовалось время, чтобы мысли о суициде покинули его голову. Было ещё несколько случаев, когда Матеус находился в шаге от ужасного. Каждый раз что-то останавливало его. Перейра по-прежнему хотел бросить футбол и заняться чем-то другим, но однажды, придя на товарищеский матч сборных Бразилии и Сенегала в Лиссабоне, он почувствовал, что игра опять увлекает его. Вернулись эмоции, переживания, сердце забилось по-другому. Он мысленно перенёсся в Белу-Оризонти, вспомнил, как играл в футбол в детстве. А потом на самом деле вернулся в родной город и подписал контракт с «Крузейро».

«В «Крузейро» я обрёл больше, чем покой. Я снова обрёл себя. Это может показаться глупостью, но это не так. Потому что посреди темноты самое трудное – отыскать себя… Я здесь для того, чтобы доказать это. Терапия мне очень помогла, а бог показал мне свет в конце туннеля. Футбол протянул мне руку – да, снова».

Исповедь Перейры на The Players Tribune сильно трогает. Очень одарённый, техничный и креативный игрок пережил человеческую драму, но победил в битве с самим собой и вернулся на высокий уровень, чтобы впервые в карьере сыграть за сборную Бразилии. А теперь узнает Россию?