Самая большая деградация в европейском футболе. Кризисы «Сити» и «МЮ» в сравнении — мелочь

В сентябре 2023-го «Лутон» обыграл на выезде «Эвертон» (2:1) и одержал первую за 31 год победу в высшем дивизионе английского футбола. Команда завершила сезон на третьей с конца строчке в таблице и вылетела в Чемпионшип. Однако несколько матчей с её участием в АПЛ запомнились надолго — голевая перестрелка с «Ньюкаслом» (4:4), ничья с «Ливерпулем» (1:1), разгром «Брайтона» (4:0).

Тренер Роб Эдвардс получил заслуженную похвалу за настоящее чудо — довёл команду из четвёртого дивизиона до АПЛ. «Это были лучшие месяцы в моей тренерской карьере. Мы наслаждались временем в Премьер-лиге. Нас ждёт очень тяжёлый год, поскольку все прекрасно знают, насколько трудно играть в Чемпионшипе. Это будет настоящий вызов», — сказал Эдвардс летом 2024-го. Именно тогда руководство «Лутона» подписало новый контракт с тренером на четыре года.

Но как же быстро всё меняется в футболе! К октябрю команда выдала худший для себя старт в Чемпионшипе за 22 года. На тот момент она была 21-й в таблице (всего в турнире выступают 24 клуба), а отрыв от зоны вылета составил одно очко. Да, летом из «Лутона» ушли несколько опытных игроков (Росс Баркли, Эндрос Таунсенд), однако осталось немало тех, с кем команда пылила в АПЛ.

«Мы не забили достаточное количество голов и слишком часто пропускали», — утверждал бывший футболист «Лутона» Леон Барнетт. Конечно, это анализ в духе капитана очевидность. Но команда действительно была третьей с конца и по забитым мячам, и по пропущенным. Более того, она оформила на три ожидаемых гола меньше, так что можно сказать, что ей не повезло.

Нападающий Элайджа Адебайо отгрузил 10 мячей в АПЛ, но в нынешнем сезоне не забивал в Чемпионшипе до конца октября. «Думаю, оба нападающих не справляются со своей работой, — подчеркнул Барнетт в октябре. — Уверен, они разочарованы больше, чем кто-либо другой». На тот момент «Лутон» пропустил 15 мячей, а должен был 10 (если опираться на статистику ожидаемых голов). Получается, команде в какой-то степени не везло на обоих концах поля.

«Результаты команды — моя вина. Я должен исправить ситуацию. Нужно усердно работать и держаться вместе. Понимаю разочарование болельщиков. Они хотят не таких результатов», — говорил осенью Эдвардс.

«Лутон» всё чаще смотрит, как побеждают соперники Фото: Richard Pelham/Getty Images

«Лутон» не применяет тот агрессивный прессинг, что был два года назад, когда команда выступала в Чемпионшипе. Многие винят тренера в неудачных результатах, но на поле выходят футболисты. Они должны выкладываться по полной программе», — мнение Барнетта.

Кевин Харпер, ведущий подкаста Luton Town Supporters' Trust, утверждал, что команде нужно упростить игру: «Тренер очень переживает, он забирает все эти эмоции домой. Эдвардс выглядел подавленным на последних пресс-конференциях. Нельзя сказать, что ему всё равно. Мне кажется, в «Лутоне» всё стало намного сложнее. Нужно быть проще. Пусть команда играет в футбол. Всякие модные штучки хороши в АПЛ, когда у вас есть Баркли, но сейчас нужно действовать в соответствии с возможностями нынешнего состава».

«Мы слишком любезны на поле, — сокрушался защитник «Лутона» Рис Берк. — Нужно действовать более агрессивно. У нас хорошая команда, которая не должна находиться в таком положении. Нужно прибавлять, особенно в домашних матчах. Главное для команды — сохранять позитивный настрой. Если мы опустим руки, то это ничего не изменит в лучшую сторону».

Эдвардса уволили 9 января. За три дня до этого «Лутон» проиграл «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2) и продлил серию поражений до четырёх матчей. На тот момент команда занимала 20-е место в таблице и набрала на два очка больше, чем 22-й клуб (это зона вылета) турнира. «Для меня было честью тренировать «Лутон», но сейчас пришло время двигаться дальше. Горжусь тем, чего мы достигли. Команда победила в турнире плей-офф Чемпионшипа и попала в АПЛ. Это был потрясающий опыт. Мы играли смело против таких клубов, как «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», — сказал оставшийся без работы тренер.

На его место назначили Мэтта Блумфилда — он получил контракт до 2028 года. Изменилось ли что-то в лучшую сторону? Пока нет. Шесть матчей, три ничьих, три поражения — статистика «Лутона» под руководством Блумфилда. Более того, команда рухнула на последнее место в Чемпионшипе.

Мэтта Блумфилда ждёт тяжёлая концовка сезона Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Конечно, у Блумфилда есть время всё изменить, — считает ведущий подкаста Oh When The Town Podcast Дэйв Грегори. — Но он не одержал ни одной победы в шести матчах. В январское окно мы подписали контракты с несколькими новичками, и они выглядят довольно перспективно. Можно сказать, что пока всё не так плохо. С другой стороны, мне кажется, мы назначили тренера на случай, если вылетим в третий дивизион».

«Клуб и болельщики полностью утратили сплочённость, — продолжает Грегори. — Вся хорошая работа, что мы проделали, чтобы попасть в АПЛ и привлечь новых фанатов, сошла на нет. Сейчас команда абсолютно ужасна во всех областях».

Положение «Лутона» тяжёлое, но его пока нельзя назвать критичным. Да, команда замыкает таблицу, однако до спасительной зоны — всего три очка. Впереди — важнейшая домашняя игра с «Плимутом» (предпоследняя команда лиги). Одержит ли «Лутон» первую победу при новом тренере? Или продолжит деградировать?