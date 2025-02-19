Исторический выход команды Слуцкого в плей-офф азиатской ЛЧ. Помогло чудесное совпадение

12 февраля «Шанхай Шэньхуа», казалось, закончил выступления в азиатской Лиге чемпионов. Команда Леонида Слуцкого с минимальным счётом уступила японской «Иокогаме Ф. Маринос» (0:1) и довела серию поражений до трёх. Шансы на выход в плей-офф после такого оставались глубоко теоретическими. Для успеха надо было побеждать в последнем туре одного из лидеров группы «Виссел Кобе» и рассчитывать на осечку сразу нескольких конкурентов.

Леонид Слуцкий Фото: Getty Images

Слуцкий выиграл решающий матч

Российскому тренеру частично повезло: «Виссел Кобе» к моменту встречи с «Шанхай Шэньхуа» уже обеспечил себе выход в плей-офф. Так что на ничего не решающий матч вышел далеко не основной состав. А сценарий игры напоминал идеальный для любого тренера: китайская команда забила гол уже на второй минуте, а на седьмой вратарь соперника получил красную. В результате на поле вообще появился формально третий голкипер команды.

В итоге во втором тайме на табло горело 4:0. Да, в концовке расслабились и пропустили пару мячей, однако этот результат помог добиться главного – снова подняться в топ-8 с 10 очками. Дальше надо было следить за конкурентами.

Неожиданная развязка у конкурентов

И подарки начались. Первым шансы подвинуть команду Слуцкого потерял южнокорейский «Пхохан Стилерс»: в последнем туре ему необходимо было набирать хоть какое-то количество очков в матче с малазийским «Джохором», у которого уже не было большой мотивации. Но итог – поражение 2:5. И девять очков, из-за которых южнокорейский клуб остался без плей-офф.

Леонид Слуцкий Фото: VCG via Getty Images

Это было ещё не всё: на следующий день свои матчи должны были сыграть «Шаньдун Тайшань» и «Шанхай Порт». Оба – с соперниками, для которых нынешний розыгрыш ЛЧ уже тоже, по сути, был закончен. В случае если бы две китайские команды побеждали, «Шанхай Шэньхуа» оставался бы без плей-офф. Слуцкому нужно было либо поражение первых, либо ничья или поражение вторых.

Первыми на поле должны были выйти как раз игроки «Шаньдуна». На матч с южнокорейским «Ульсаном», который уже потерял шансы на выход в плей-офф. Это, кстати, очень неожиданно с учётом того, что команда является действующим чемпионом страны. Перед матчем китайский клуб рассыпался в комплиментах сопернику.

«Я хотел бы передать свои искренние пожелания команде «Ульсан», которая будет представлять Азию на клубном чемпионате мира в июне. Уверен, она покажет миру азиатский футбол, который является нашей надеждой и гордостью. Надеюсь, команда сможет добиться отличных результатов. Что касается завтрашней игры, то для выхода в плей-офф мы должны побеждать, а футбол соперника такой же элегантный и красивый, как и их город», – сказал тренер китайского клуба Тан Тянь перед матчем.

Однако когда все ожидали начала матча, китайский клуб выпустил неожиданное заявление: «В связи с тяжелым физическим состоянием команды медицинская бригада пришла к выводу, что клуб не сможет собрать игроков для участия в 8-м туре Лиги чемпионов АФК. Мы глубоко сожалеем и приносим свои извинения АФК, «Ульсану», болельщикам и всем слоям общества».

Через некоторое время на официальном сайте Азиатской футбольной конфедерации появилось заявление, где сказано, что «Шаньдун Тайшань» исключён из розыгрыша Лиги чемпионов из-за отказа выйти на поле. Таким образом, команда Слуцкого автоматически попадала в плей-офф турнира — независимо от результата матча «Шанхай Порт».

«Шанхай Шэньхуа» впервые сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

Китайский клуб впервые в истории преодолел групповой этап. И вообще – это всего третье участие команды в главном азиатском турнире. В первом случае всё закончилось третьим местом в группе (это было в 2018-м), спустя два года – четвертое место, тоже мимо плей-офф.

Теперь же «Шанхай» ждут в 1/8 финала. Соперником там станет кто-то из лидеров группы из Японии – либо «Кавасаки», либо «Иокогама». По регламенту, вплоть до полуфиналов команды из Восточной группы не смогут встретиться с клубами из Западной, где зону плей-офф оккупировали клубы из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Там и «Аль-Наср» с Роналду, и «Аль-Хиляль» с Малкомом, конечно же, вышли в плей-офф. «Аль-Садд» с Клаудиньо, кстати, тоже. Так что самое интересное нам оставляют на конец апреля.

Криштиану Роналду Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Первые матчи плей-офф пройдут уже 3-5 марта, ответные — 10-12 марта. Российским болельщикам будет кого поддержать в этом турнире.