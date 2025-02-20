До закрытия трансферного окна в РПЛ — меньше суток! Следим за переходами вместе! LIVE

Заберёт ли «Спартак» полузащитника «Браги»? Кого купит «Зенит»? И окажется ли Глебов в «Динамо»?

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До конца зимы осталось чуть больше недели, а до конца трансферного окна в России – меньше 24 часов!

Мы привыкли, что в дедлайн много сделок совершаются в Европе. В нашем футболе руководители клубов стараются оформить трансферы пораньше, чтобы новички побольше поработали с командой на сборах. Но в этом году всё иначе. В первую очередь ждать новостей стоит от топ-клубов: «Зенита», «Спартака» и «Динамо». Причём речь идёт о крупных трансферах!

При этом мы уверены, что удивят сегодня не только эти три команды. Новички нужны многим! Наша задача – ничего не пропустить и сразу рассказать вам о ходе переговоров и свершившихся сделках. И делать мы это будем по традиции в нашем онлайне. Подключайтесь и никуда не уходите!