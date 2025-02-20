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Трансферы РПЛ: последний день трансферного окна, все переходы дедлайна: онлайн-трансляция, Спартак, Зенит, Динамо, 20 февраля 2025

До закрытия трансферного окна в РПЛ — меньше суток! Следим за переходами вместе! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
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Онлайн последнего дня трансферного окна в РПЛ
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Заберёт ли «Спартак» полузащитника «Браги»? Кого купит «Зенит»? И окажется ли Глебов в «Динамо»?

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

До конца зимы осталось чуть больше недели, а до конца трансферного окна в России – меньше 24 часов!

Мы привыкли, что в дедлайн много сделок совершаются в Европе. В нашем футболе руководители клубов стараются оформить трансферы пораньше, чтобы новички побольше поработали с командой на сборах. Но в этом году всё иначе. В первую очередь ждать новостей стоит от топ-клубов: «Зенита», «Спартака» и «Динамо». Причём речь идёт о крупных трансферах!

Все трансферы с момента открытия окна:
«Зенит» забирает Зделара у ЦСКА! А «Динамо» подписало защитника из Парагвая. LIVE
Live
«Зенит» забирает Зделара у ЦСКА! А «Динамо» подписало защитника из Парагвая. LIVE

При этом мы уверены, что удивят сегодня не только эти три команды. Новички нужны многим! Наша задача – ничего не пропустить и сразу рассказать вам о ходе переговоров и свершившихся сделках. И делать мы это будем по традиции в нашем онлайне. Подключайтесь и никуда не уходите!

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