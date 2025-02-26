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Футбол, правила, судейство: АПЛ, Ла Лига, игроков хотят ограничить в праздновании голов: Беллингем, Холанд, Реал, Манчестер Сити

От запретов в футболе уже нечем дышать. Теперь чиновникам не нравятся празднования голов
Анатолий Романов
Футболистов хотят ограничить в праздновании голов
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Судьи возомнили себя главными участниками игры, а их начальство придумывает для футболистов новые ограничения.

Футбол – контактная и очень эмоциональная игра, в которой у игроков от переизбытка адреналина часто срывает крышу. Накал страстей приводит к провокациям, дракам и удалениям. Судьям, разумеется, нелегко сдерживать этот мощнейший поток энергии – периодически приходится принимать очень строгие меры, по максимуму используя свои полномочия. Совсем другое дело – и это происходит всё чаще – когда арбитры пытаются показать, кто тут власть, и отталкиваются не от духа игры, а от буквы закона. Последнее заметное «оскорбление чувств» судьи произошло в матче 24-го тура испанской Ла Лиги «Осасуна» – «Реал» (1:1), когда прямую красную карточку после перепалки с рефери получил лидер мадридцев Джуд Беллингем. В итоге это привело к потере очков командой Карло Анчелотти.

«Очевидно, что я допустил ошибку. Произошла ошибка в коммуникации. Если вы посмотрите видео, то тоже увидите – сказанное мной не совпадает с тем, что записано в протоколе. Я надеюсь, что Федерация футбола Испании примет это во внимание. Я никого не оскорблял – это видно на видео. Я даже не говорил это непосредственно судье, я сказал это самому себе», – объяснил Беллингем. Слова не помогли.

Англичанина всё равно наказали:
Беллингем дисквалифицирован на две игры за мат в адрес судьи в матче с «Осасуной»

Британец, конечно, неправ, и это даже не обсуждается. Вопрос в другом – почему судья решил принять столь радикальное решение в ситуации, где можно было обойтись предупреждением? Очень печально, что в последние годы люди, которые прежде всего должны следить, чтобы не испортить зрелище, возомнили себя главными действующими лицами. И это касается не только судей, но и футбольных чиновников, своими запретами, ограничениями и различными санкциями пытающихся превратить игроков в безмолвных роботов.

Руководство АПЛ намерено бороться с провокационными празднованиями голов

Помимо ситуации с Беллингемом, в феврале случилось ещё одно резонансное событие – к счастью, пока что не приведшее к серьёзным последствиям. «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ (5:1), последний мяч во встрече забил юный игрок «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли, и он отметил взятие ворот, сев в позу лотоса. Получился тонкий троллинг форварда «Сити» Эрлинга Холанда, который периодически отмечает голы таким же образом, а ещё известен своей надменностью. В игре первого круга этих команд он презрительно посмотрел на Майлза и спросил: «Кто ты такой, ***?»

Отвечаем Холанду:
Дразнил Холанда и угодил в судейский скандал. Что за талант из «Арсенала» залетел в АПЛ
Дразнил Холанда и угодил в судейский скандал. Что за талант из «Арсенала» залетел в АПЛ

Получилось креативно, символично и весело, ведь такие эпизоды представляют особую ценность, являясь для игроков характерным способом самовыражения. Но вот беда – чиновники квалифицируют отклонение от любых установленных норм как неспортивное поведение. После эпизода с Льюисом-Скелли спортивный директор АПЛ Тони Скоулз заявил, что стоит задуматься над ужесточением санкций в случае провокационных празднований голов.

«Должен быть какой-то предел, не так ли? Баланс. Нам нравится видеть празднования – некоторые из них довольно забавные, с развлекательным контекстом. Но существует грань, и, как только игроки выходят за нее, превращая бурную радость в насмешку или критику, это нужно пресекать», – бушует Скоулз.

Ещё немного и фанатам на всякий случай запретят любые баннеры на трибунах

Ещё немного и фанатам на всякий случай запретят любые баннеры на трибунах

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Ещё один чрезвычайно раздражающий судей и чиновников элемент игры – снятие на радостях после гола футболки. Можно понять, если под игровой джерси скрываются какой-то политический посыл, провокация, радикальный призыв или иное целенаправленное действие. Но что плохого, если, например, игрок таким образом поздравил, скажем, маму с днём рождения? УЕФА и ФИФА, напоминающие учителя Беликова из чеховского «Человека в футляре» с его любимой фразой «как бы чего не вышло», всех стригут под одну насадку. Тем самым лишая игру целой палитры красок, за которую её любят зрители.

Осенью прошлого года в чемпионате Польши «Ракув» принимал «Погонь» и одержал победу с минимальным счётом 1:0. Центральной фигурой матча стал защитник хозяев Матей Родин, не только забивший победный гол, но и ярко отпраздновавший его снятием футболки. Взятие ворот в итоге отменили, а защитник получил жёлтую карточку за свои действия. Всего несколько минут спустя Родин забил легитимный мяч и снова отпраздновал его, оголив накачанный торс. Парень увидел перед собой второе предупреждение, и отправился отдыхать. Серьёзно, правда стоило вот так наказывать игрока, который ещё и пропустит следующий матч? Похоже на форменное буквоедство.

В России тоже был вызывающий инцидент:
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В этом разрезе будет не лишним вспомнить другой показательный случай, только с наказанием арбитров – опять же, с фигурантами из Польши, однако это всего лишь совпадение. В октябре 2024 года Бартош Франковски и Томаш Мусяла должны были судить матч квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс», но напились, и настолько сильно, что украли дорожный знак. Логично было бы дисквалифицировать этих рыцарей без страха и упрёка пожизненно, но нет – Польский футбольный союз отстранил судей лишь на три месяца. А к обслуживанию матчей еврокубков они смогут вернуться в июне 2025 года.

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес снял футболку

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес снял футболку

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Чиновники превращают игроков в роботов, нужно научиться себя защищать

Помимо позы лотоса Льюиса-Скелли, АПЛ признала провокационным празднование гола Илиманом Ндиайе, получившего жёлтую карточку после победного гола «Эвертона» в матче с «Брайтоном». Он размахивал руками перед фанатами гостей, как чайка – символ, изображённый на эмблеме «Брайтона». Также предметом дискуссий стало празднование экс-игрока «Брайтона» Ниля Мопе фирменным жестом полузащитника «Тоттенхэма» Джеймса Мэддисона с метанием дротиков. Окно возможностей для выражения эмоций стремительно сужается – и так уже прошедший несколько ступеней очистки футбол может совсем скоро стать очень пресным и совсем не похожим на бескомпромиссное зрелище социальным явлением.

Игроки и без того истощены бесконечными футбольными турнирами – в этом году из-за клубного чемпионата мира ФИФА они и вовсе останутся практически без отпуска – а тут ещё и дотошные чиновники медленно, но верно запускают свой карательно-репрессивный маховик. От бесконечных запретов уже нечем дышать. Нельзя закрывать лицо футболкой. Нельзя показывать лозунги. Нельзя каким-либо образом поправлять одежду, чтобы показать название компании, не входящей в список одобренных руководящим органом. Нельзя ничего, что потенциально могло бы кого-то немного расстроить.

Худшим проявлением современной футбольной индустрии стало то, что её чиновники не только захватили власть, но и превратились в практически неприкасаемую касту, навязывающую футболистам свои условия. Никогда не выступавшие на профессиональном уровне люди – как президент ФИФА Джанни Инфантино или глава УЕФА Александер Чеферин – учат жизни тех, кто их кормит.

Инфантино – Чеферину: «Что бы ещё такого запретить?»

Инфантино – Чеферину: «Что бы ещё такого запретить?»

Фото: Stu Forster/Getty Images

Неудивительно, что прошлой осенью Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и 37 европейских лиг совместно подали жалобу в Европейскую комиссию в Брюсселе, в которой они утверждают, что ФИФА злоупотребляет своим правом как организатора турниров и не заботится о благополучии игроков. Дело касается трудового законодательства и прав игроков на отпуск. Одна из их целей – установить обязательный период отдыха – от трёх до четырёх недель в год для восстановления сил игроков. Футболистам нужно научиться защищаться – иначе им и дальше будут навязывать безумные и представляющие исключительно интересы правящей верхушки ценности.

Самую популярную в мире игру лишают главного – возможности испытать радость и веселье, всё подаётся под соусом «улучшения» или «развития». Однако все усилия, предпринятые в этом направлении, приводят лишь к ещё большему хаосу и озлобленности, как это произошло с VAR. Футбол должен быть достаточно интересным, чтобы отвлечь нас от серьёзных вещей, давая передышку от любых проблем, которые могут существовать. Запреты убивают футбол.

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Новости. Англия
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