Спорт 20 февраля: чемпионат мира по биатлону, регулярка КХЛ, стыковые матчи Лиги Европы, а ещё «Лейкерс» — «Шарлотт» в НБА! Лучшее для вас!

Топ-события четверга: «Стяуа» — ПАОК, Мирра в Дубае и «Спартак» — «Сибирь» в хоккее

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Время в материале указано по Москве.

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт Хорнетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: как проявит себя здоровый Дончич?

Матч звёзд НБА позади, на очереди оставшаяся часть сезона вплоть до плей-офф. «Лос-Анджелес Лейкерс» пытался обменять себе центрового «Шарлотт Хорнетс» Марка Уильямса, но из-за сокрытия данных о травме бигмену пришлось вернуться в расположение «шершней». С Луки Дончича наконец-то сняли ограничение по минутам на паркете в связи с недавней травмой. Словенец может покуражиться на славу в новой команде, ждём чего-то выдающегося?

🎾 13:30*: Мирра Андреева (Россия, 12) — Ига Швёнтек (Польша), Дубай, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли Мирра с пятикратной чемпионкой ТБШ?

Мирра Андреева на «тысячнике» в Дубае впервые за карьеру сумела выиграть два одиночных матча за день. Теперь, чтобы пробиться в 1/2 финала, юной россиянке необходимо справиться с пятикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек. Девушки ранее уже играли один раз — в Цинциннати сильнее в трёх сетах оказалась польская теннисистка. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Елена Рыбакина — Софья Кенин.

🎾 14:30*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Алекс де Минор (Австралия, 2), Доха, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сыграет ли Рублёв в Дохе полуфинал с Медведевым?

Третий турнир подряд Андрей Рублёв добирается минимум до четвертьфинала. В Монпелье прошёл дальше в полуфинал, в Роттердаме уступил поляку Хуберту Хуркачу, а теперь в Дохе померится силами с Алексом де Минором из Австралии. Теннисисты ранее играли семь раз, и счёт пока 4-3 в пользу Алекса. В частности, австралиец оказался сильнее в их последней встрече в Роттердаме-2024. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев.

🎾 16:00*: Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия, 4), Доха, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: доберётся ли Медведев до второго полуфинала подряд?

Даниил Медведев постепенно пытается нащупать былую игру. На «пятисотнике» в Дохе он одержал уже две победы подряд, повторив достижение прошлой недели в Марселе. Теперь, чтобы оказаться во втором полуфинале подряд, 29-летнему россиянину необходимо справиться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, завоевавшим недавно титул в Монпелье. Теннисисты ранее играли восемь раз, и счёт личных встреч — 7-1 в пользу Медведева. Однако именно последняя их встреча в рамках Олимпиады в Париже-2024 осталась как раз за канадцем. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Андрей Рублёв — Алекс де Минор.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: поднимется ли уральский клуб на второе место?

«Автомобилист», скорее всего, проводит последнюю домашнюю серию на старой арене: переезд на «УГМК-Арену» состоится 10 марта. Ну а пока в «Уральце» надо будет сыграть ещё четыре матча. Первый соперник – потерявший даже математические шансы на плей-офф «Амур». Его хоккеистам, впрочем, надо играть уже ради контрактов на новый сезон.

🎯 18:05: Биатлон, чемпионат мира — 2025, супермикст, эстафета, 6 + 7,5 км

Интрига: кто-то сможет победить французов?

В одиночной смешанной эстафете на ЧМ-2025 есть очевидный претендент на золотые медали. Это сборная Франции, которая в Ленцерхайде уже добыла четыре награды высшего достоинства! У «трёхцветных» есть как минимум два варианта с боеспособными биатлонистами для сингл-микста, и каждый из них будет на первых ролях.

Норвежцам, немцам и шведам не позавидуешь, ведь у них нет такого сбалансированного состава. И эти команды, скорее всего, будут бороться за серебро и бронзу.

🏒 19:30: «Спартак» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: нейтрализует ли «Спартак» топовое большинство?

«Спартак», несмотря на нестабильную игру в последнее время, всё ещё может закончить сезон на втором месте, но ошибаться уже нельзя. «Сибирь» же едет на выезд на фоне худшего матча за долгое время: 0:5 от «Автомобилиста» на фоне воспрявшего «Нефтехимика» показывают, что расслабляться команде рано. Смогут ли сибиряки снова отличиться в большинстве?

⚽️ 20:45: «Рома» — «Порту», Лига Европы, стыковой матч

Интрига: какая из команд окажется в 1/8 финала?

Если «Рома» или «Порту» выиграют Лигу Европы, то это вряд ли станет сенсацией. Но ход турнира распорядился так, что команды встретились уже в стыках. И в первом матче в Португалии клубы сыграли вничью — 1:1. Это оставляет чуть больше шансов «Роме», которая ответную встречу проведёт дома. Однако «Порту» не настроен сдаваться. Нас ждёт очень яркий матч.

⚽️ 20:45: «Стяуа» — ПАОК, Лига Европы, стыковой матч

Интрига: команда Оздоева и Чалова покинет плей-офф ЛЕ?

ПАОК уступил в первой встрече стыков «Стяуа» дома — 1:2. Греки поставили себя в тяжёлое положение. Теперь необходимо побеждать в Румынии, иначе клуб вылетит из Лиги Европы. И даже разница в +1 мяч переведёт дело только в экстра-таймы. В общем, ПАОКу необходим классный матч в том числе от форварда Фёдора Чалова. Вытащит ли россиянин команду в 1/8 финала?

⚽️ 20:45: «Будё-Глимт» — «Твенте», Лига Европы, стыковой матч

Интрига: совершит ли команда Хайкина камбэк?

«Будё-Глимт» в первом матче стыков уступил в Нидерландах «Твенте». Но команда с российским голкипером Никитой Хайкиным способна на камбэк дома. В нынешнем розыгрыше ЛЕ «Будё-Глимт» уже обыгрывал дома «Порту», «Бешикташ» и «Маккаби». Почему бы не повторить трюк с не самым статусным «Твенте»?

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн», Лига Европы, стыковой матч

Интрига: «Сосьедад» с Захаряном не испытает проблем дома?

Арсен Захарян потихоньку возвращается на поле после травмы и длительного восстановления. Возможно, тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль доверит место на поле россиянину в ответном матче стыков с «Мидтьюлланном». В первой встрече баски одержали победу в гостях — 2:1. Теперь достаточно просто не проиграть в Сан-Себастьяне.