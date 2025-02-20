Сделки трансферного дедлайна РПЛ, которые мы ждём. «Спартак» уведёт игрока у «Зенита»?

А ещё два громких перехода в «Динамо», активность «Факела» и Клаудиньозаменитель в Санкт-Петербурге.

За день до закрытия трансферного окна в России завершилась одна из главных зимних саг — «Локомотив» и новый нападающий. По информации «Чемпионата», клуб перебрал десятки вариантов и после срыва переговоров по Дору Тугерману из тель-авивского «Маккаби» и Алексу Арсе из эквадорского «ЛДУ Кито» оставил попытки усилить атаку до летнего перерыва. Но хватает и других сюжетов, которые должны вот-вот завершиться.

«Спартак» заберёт Саласара, который ранее практически перешёл в «Зенит»?

Родриго Саласар Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

25-летний полузащитник «Браги» Родриго Саласар должен был перебраться в Санкт-Петербург. Более того, около недели находился на сборах «Зенита» и успел подружиться с его латиноамериканцами. К тому же на днях достоянием общественности стало видео, которым должны были презентовать трансфер уругвайца. Родриго, чья фамилия идентична имени основателя факультета Слизерин магической школы Хогвартс во вселенной Гарри Поттера, умолял распределяющую шляпу, чтобы его не отправили в «Спартак».

Вполне возможно, такое творчество утекло в Сеть неслучайно. Ведь трансфер в «Зенит» за € 15+5 млн сорвался в последний момент из-за отсутствия гарантий по переводу денег на фоне санкций, а на Саласара обратил плотное внимание как раз «Спартак». Не зря сошли на нет переговоры о покупке Ивана Илича из «Торино» и Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

Москвичей, впрочем, видео не смутило. Знакомый с ситуацией источник сообщил «Чемпионату», что красно-белые продвинулись в переговорах с «Брагой», а агент футболиста вылетел в Москву для завершения сделки. Metaratings добавил: Саласар хочет зарабатывать в «Спартаке» € 3 млн в год без учёта бонусов, сам же клуб предлагает € 2,5-2,7 млн. Разница невелика, так что шансы ударить по рукам приличные. Помните фразу Шамиля Газизова про брошенную «Зениту» перчатку? Здесь как раз тот случай.

Подпишет ли «Зенит» ещё одного дорогостоящего новичка из Бразилии?

Матеус Перейра и Жерсон Фото: Getty Images

Саласара в Петербурге точно не будет. Тем не менее другая альтернатива Клаудиньо должна подъехать. В СМИ активно обсуждаются два потенциальных новичка: 28-летний Матеус Перейра из «Крузейро» и 27-летний капитан «Фламенго» Жерсон. Как и уже перешедший в «Зенит» Луис Энрике, оба ранее выступали в Европе: первый поиграл за «Спортинг», который его и воспитал, плюс «Вест Бромвич» в АПЛ и «Нюрнберг» в Бундеслиге, второй — пробовал себя в «Роме», «Фиорентине» и «Марселе».

Жерсона стали активно наряжать в сине-бело-голубую форму ещё в начале февраля. Журналист Жулио Мигел Нето писал, что «Фламенго» якобы отклонил предложения в € 18 и € 28 млн, получив 19 февраля самый вкусный вариант в € 30 млн при трансферной стоимости полузащитника в € 20 млн. А его коллега Габриэль Рейс утверждал, что бразильцев устроят € 35 млн.

Новости же про интерес к Перейре возникли буквально пару дней назад. И сразу конкретные. По словам Самуэля Венасио и Itatiaia, «Зенит» готов раскошелиться на € 20 млн с учётом бонусов. А Хевертон Гимараес утверждал, что сделка якобы находится на завершающей стадии и клубы уже обмениваются необходимыми документами. Правда, по словам Central da Toca, футболист ещё думает над переездом и советуется с семьёй. Кто же в итоге доберётся до России?

Случится ли самый неожиданный трансфер зимы?

Саша Зделар Фото: Разина Елена, «Чемпионат»

Вечером 19 февраля появилась без преувеличения удивительная новость. По данным телеграм-канала «Мутко против», «Зенит» купит у ЦСКА Сашу Зделара за € 1,5 млн. Армейцы не стали продлевать истекающий летом контракт с сербским опорником, и петербуржцы подсуетились.

Зачем — большой вопрос. Футболисту весной исполнится 30 лет, у него нет российского паспорта, в случае чего Вильмара Барриоса способны подменить левофланговые защитники Дуглас Сантос с Юрием Горшковым. Ослабление конкурента? В таблице между командами пропасть, да и для армейцев, мягко скажем, Саша не был ключевым игроком. Пока что ответов нет, только вопросы.

Объявит ли «Динамо» о долгожданном трансфере?

Данил Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В бело-голубой части Москвы дождались укротителя Винисиуса Жуниора — 24-летнего правого защитника сборной Парагвая и аргентинского «Лануса» Хуана Касереса. Информация по нему появилась ещё в январе. Тогда Уриэль Лугт настаивал, что «Ланус» отверг предложение на сумму около € 3,8 млн. Он же в начале февраля написал о договорённости по четырёхлетнему контракту за меньшую сумму — € 3,4 млн. Если всё так, переговорщики бело-голубых — настоящие гении.

Теперь же в Москве ждут 25-летнего ростовчанина Данила Глебова. Хоть объявление и затягивается, Данил должен стать динамовцем. Вечером 18 февраля «Чемпионату» стало известно, что «Динамо» и «Ростов» согласовали трансфер Глебова за € 7+1 млн: € 5 млн поступят на счёт дончан сразу, € 2 млн — в рассрочку, ещё € 1 млн, возможно, капнет бонусом. А спустя сутки Данил прошёл медосмотр. С полузащитником давно договорились о пятилетнем соглашении. То есть он ждал финала переговоров и наконец-то дождался. Осталось лишь официально обо всём объявить.

Мощное усиление для Воронежа?

Энис Дестан Фото: Hakan Burak Altunoz/Anadolu via Getty Images

«Факел» также готов напоследок как следует громыхнуть в трансферное окно. За день до дедлайна в Воронеж уже переехал 27-летний нападающий «Шамахы» Белайди Пуси за € 96 тыс. У албанца 5+4 в 21 матче азербайджанской лиги. Теперь подъехать может ещё один новичок. € 7 млн за трансфер воронежцев воспринимаются как € 30 млн в случае «Зенита» или «Спартака», и всё же SabahSpor 17 февраля написал о таком предложении «Трабзонспору» за 22-летнего турецкого нападающего Эниса Дестана.

Согласно источнику, команда Дмитрия Пятибратова хочет аренду за € 200 тыс. с последующим выкупом. А в Kuzey добавили, что «Трабзонспор» согласен на такой вариант лишь с обязательством покупки Дестана. Энис, у которого шесть голов в 21 матче за сборную Турции U21, оценивается в € 4,3 млн.

Относительно других клубов Премьер-Лиги интриг меньше. Но вдруг кто-то из них удивит? «Краснодар» нуждается в увеличении глубины состава и всё равно пока никого не приобрёл. Скромничают также «Локо» (ох уж эти нападающие), «Ростов», «Рубин». Да и ЦСКА из-за сорвавшегося трансфера Лоррана решил не все задачи. Последние ответы узнаем уже сегодня.