«Иногда убегал, чтобы не поймать пулю». Через что прошёл новичок ЦСКА Алеррандро

ЦСКА нуждался в классном забивале после отъезда Фёдора Чалова в Грецию. Аренда Гуарирапы проблемы не решила: 0 голов и всего 436 игровых минут в РПЛ говорят сами за себя. Как и седьмой показатель команды по результативности в лиге. Возможно, по весне венесуэльца прорвёт, но позиция в любом случае требовала доукомплектации. И клуб впервые за годы по-крупному вложился в статусного нападающего.

Алеррандро — дважды герой 2024 года в Бразилии: лучший бомбардир чемпионата (за компанию с небезызвестным Юри Алберто) и автор гола года («бисиклетой» в ворота «Крузейро»). После первой тренировки в новом клубе Алеррандро рассказал «Чемпионату»:

о трудном и опасном детстве;

о юном Винисиусе;

о магии Роналдиньо;

о самом волнительном моменте жизни (чистое кино!);

о знакомых в «Спартаке» и «Зените»;

об отличиях от Вагнера Лава;

о фейковом аккаунте в Х.

Поехали.

«Боялся, что всё сорвётся и переход не состоится»

– В это окно у нескольких российских топ-клубов сорвались вроде бы уже готовые трансферы. Тебе тоже пришлось понервничать?

– Да, я был крайне взволнован, очень хотел приехать. Призна́юсь, боялся, что всё сорвётся и переход не состоится.

– Когда всё разрешилось, вздохнул с облегчением?

– Однозначно, и сейчас я очень счастлив. Хорошие ощущения от того, что имею возможность примерить эту футболку. Хочется уже поскорее начать помогать своей новой команде на поле.

– Что знаешь о России, РПЛ и ЦСКА?

– Я очень много общался с Мойзесом, и он рассказал мне о Москве. Уверен, что найду в городе подходящую школу для своих дочерей. Что касается футбола – знаю, что в чемпионате России очень высокий накал борьбы, постоянно идут острые противостояния. Для меня это дополнительная мотивация – хочется максимально помочь ЦСКА.

– А о России что-то слышал?

– Россия – очень хорошая страна, и здесь точно есть чем заняться. Больше пока не расскажу, но я планирую познакомиться с достопримечательностями, приобщиться к российской культуре, истории. Хочу получше узнать вашу страну.

– Ты когда-нибудь видел снег?

– Вживую – ещё нет, только по телевизору.

– Холода не пугают?

– Чуть-чуть. Но мне безумно интересно узнать, что же такое «настоящая русская зима», и даже поиграть в снежных условиях.

– Тёплая одежда у тебя с собой?

– Нет. Салвадор – один из самых тёплых регионов Бразилии, там зимняя одежда не нужна, так что привозить мне было нечего. Всё необходимое купим уже в Москве.

– Место ЦСКА в таблице РПЛ тебя тоже не смущает?

– ЦСКА – очень большая команда. В российском чемпионате я пока что разбираюсь слабо, но знаю ЦСКА по Вагнеру Лаву и Жо. Меня переполняет желание играть в клубе, где блистали мои соотечественники. Это дополнительная и очень сильная мотивация для меня.

– Тебе уже объяснили, какое место в истории ЦСКА занимает Вагнер Лав?

– Пока нет. Но для нас в Бразилии Вагнер Лав – это большой пример. Не сомневаюсь, что он был очень важен для нашей команды. Мне хочется так же войти в историю, оставить свой след здесь.

– Но стилистически вы совершенно разные нападающие.

– Да, мы немного различаемся. Вагнер более быстрый и маневренный, не привязывается к одному месту на поле. У него огромный объём движения. Мне тоже нравится движение, но я не ухожу так сильно в полуфланги. Больше люблю работать в створе ворот, в штрафной площади. Я прежде всего заточен на завершение атак.

– Седьмой номер взял, потому что девятый занят Гуарирапой?

– Абсолютно верно. «Девятка» – мой любимый номер.

«Мойзес сказал: «Приезжай, ты нам очень нужен!»

– С армейскими соотечественниками – Рошей, Келлвеном, Мойзесом – ты пересекался раньше?

– Познакомились только здесь, в Турции. Против Келлвена и Мойзеса я играл, а Виллиана в чемпионате Бразилии не застал.

Алеррандро и Мойзес Фото: ПФК ЦСКА

– С Мойзесом вы подружились по онлайн-переписке?

– Как только в прессе появилась информация о моём возможном переходе, он сразу вышел на связь: отправил сообщение и, по сути, пригласил меня. Я был очень тронут таким приёмом. Это было крайне важно для меня. С тех пор как я приехал, Мойзес всё время рядом — ориентирует, направляет, подсказывает. Он для всех бразильцев ЦСКА играет очень важную, фундаментальную роль.

– Что Мойзес рассказывал тебе о ЦСКА до перехода?

– Он рассказал о тактике команды, какая у нас формация. Мне очень понравилось, что ЦСКА играет с двумя нападающими. Также он сообщил мне ряд важных вещей о Москве. Рассказал, как здорово жить в этом городе. Убедил, что там очень спокойно и безопасно. В конце концов Мойзес сказал: «Приезжай, ты нам очень нужен!» Мне было приятно это услышать. Серьёзный кредит доверия!

– Успел провести одну-две тренировки в новом окружении?

– Сегодня (во вторник. — Прим. «Чемпионата») была первая.

– Есть отличия от тренировок в Бразилии?

– Да, уже первая тренировка отличалась от того, к чему я привык. Сегодня работали в тренажёрном зале: очень много качались, развивали силу. Это разительно отличается от того, как готовимся в Бразилии.

– Какими словами встретил главный тренер?

– «Добро пожаловать». Более обстоятельно всё обсудим в ближайшее время. На тренировке мне устроили традиционный командный коридор, а на ужине я поприветствовал одноклубников и исполнил песню.

– А бывшие одноклубники – Клаудиньо, Артур – не выходили на связь?

– Артур поздравил меня. Его жена – подруга моей супруги. Жалко, что я приехал, а они – уехали. Но я счастлив, что в России им сопутствовал успех и что у них всё получилось.

– Знаешь, что в «Зените» целых восемь бразильцев?

– Да, я знаю их. Против некоторых играл в Бразилии. Но надеюсь, что в матчах с «Зенитом» успех всегда будет сопутствовать ЦСКА.

— Такая обширная бразильская диаспора — плюс или минус для коллектива?

– Мне кажется, это хороший момент. Присутствие классных легионеров в команде очень важно для качества и роста команды. Это серьёзная помощь для молодых игроков, которые поднимаются из дублирующего или молодёжного состава.

– Уже 1 марта ЦСКА играть с «Зенитом» на самом большом стадионе лиги. Предвкушаешь дебют?

– Я посмотрел календарь, как только приехал, и увидел, что первая игра как раз с «Зенитом». Уже немного волнуюсь, но это приятный трепет. Хочу поскорее принять участие в этом матче — и победить!

– Как должен закончиться твой первый российский сезон, чтобы ты остался доволен?

– Любой футболист может быть доволен только тогда, когда завоёвывает трофей. Я приехал бороться за титулы.

– Это реально?

– Если напряжённо работать каждый день, идти от игры к игре, побеждать, то всё возможно. У нас отличная команда, мы способны на всё.

«Двоих друзей уже нет в живых, третий — за решёткой»

– Каким было твоë детство?

– Я родился в достаточно бедной семье в провинциальном регионе. Моё детство не было хорошим и счастливым, поэтому мне не нравится его вспоминать. Но это закалило меня и превратило в такого человека, каким я являюсь сегодня.

– Кто твои родители?

– Папа пытался играть в футбол, а мама работала в сфере клининга.

– Приходилось драться на улице?

– В детстве меня защищал старший брат. Мне вообще не нравятся перепалки – я спокойный человек, поэтому старался избегать конфликтов.

– Вы жили в опасном квартале?

– Да, уже в девять часов вечера лучше было сидеть дома и не высовываться на улицу. С наступлением сумерек там становилось особенно опасно.

– Как сложились судьбы твоих друзей?

– Из четырёх друзей только один работает. Двоих уже нет на этой земле, третий – за решёткой.

– А у тебя бывали экстремальные ситуации?

– Иногда я убегал домой, чтобы не поймать шальную пулю или не быть ограбленным. У нашего дома не было даже забора. Обчистить могли прямо у двери! Мы видели через окно, как вооружённые люди занимались непотребными вещами.

– Футбол позволил вырваться из этой среды?

– Да, я всегда мечтал стать профессиональным футболистом. Пешком ходил на тренировки по 10-12 км в одну сторону, ещё и в гору надо было подниматься! Мне приходилось чуть раньше остальных заканчивать тренировку, чтобы засветло успеть домой и не подвергать себя повышенному риску.

Алеррандро Фото: Из личного архива Алеррандро

– Футбол так и остаётся главным социальным лифтом в Бразилии?

– Конечно, особенно сейчас. Футбол в Бразилии забирает детей с улицы и уводит с опасной дороги, на которой всё заканчивается печально.

– Ты перевёз семью из этого района, когда стал зарабатывать футболом?

– Да, сначала вывез маму, девушку и дочь. Потом и папа уехал оттуда. Сейчас я живу с женой и дочками, а родители – отдельно. Всё в том же городе, но в другом районе.

– Старший брат тоже играет?

– Чуть-чуть возится с мячом, но он не стал футболистом.

«В юности Винисиус был даже круче, чем сейчас!»

– Читал, что ты много забивал в юности.

– Да, в команде U17 и в дубле «Атлетико» я забил 70 голов за год.

– В 2012 году в Белу-Оризонти заехал Роналдиньо. Ты застал его в клубе?

– Да, но детям не разрешалось смотреть его тренировки.

– А хотелось?

– Очень!

– Любовался его игрой как зритель?

– Вживую видел всего две игры. Я жил на базе, и у меня не было денег, чтобы приехать на стадион и поглядеть на него.

– Когда наконец увидел – изумился?

– Это было что-то невероятное. Обычный человек или живое существо не способно проделывать такие штуки с мячом — чистая магия!

– Там ещё и Жо был.

– Я помню, что он играл с Роналдиньо, но после Жо перешёл в «Коринтианс», и дальше я за ним уже не следил.

– Дугласа Сантоса и Рафаэла Кариоку помнишь?

– Когда они были в команде, нам уже разрешалось смотреть тренировки основы. Но на поле мы не пересеклись — я ещё был слишком юн.

— А с Маркиньосом?

— С ним я играл в школе «Атлетико» – мы были парой нападающих.

– Не сохранились связи?

– Мы следим друг за другом в соцсетях, но особого общения нет.

— Майкон в «Минейро» не вспоминал Россию?

— Вот с ним я играл в основе. За сумасшедшую скорость его прозвали Майкон Болт. Он говорил, что ему очень нравилось в России. Вроде бы Майкон даже хотел вернуться, но с тех пор я потерял с ним связь.

– В 15 лет ты называл кумиром Неймара. Чем он круче Роналдиньо?

– Неймар забивает любыми способами: уходит влево, вправо, забивает головой, бьёт со в штрафных. Он более целостный, максимально оснащённый игрок.

– Впоследствии никогда с ним не пересекался?

– Нет, получилось так, что он вернулся в «Сантос», а я покинул Бразилию. Хотел посмотреть его игру, но уже нужно было лететь в ЦСКА.

– За прошедшие 10 лет ориентиры в футболе не изменились?

– Глобально – нет. Конечно, потом появились и другие яркие мастера, на которых тоже можно было равняться. Например, играя с Рикардо Оливейрой, я в чём-то брал пример с него. Ещё одним референсом был Роналдо Назарио – тот, который Феномен.

– Победа на юношеском чемпионате Южной Америки в 2017 году – особенный момент?

– У нас была очень хорошая сборная. Много талантливых игроков – Винисиус, Юри Алберто, Паулиньо, Бреннер. И мы выиграли титул! Это редкий и запоминающийся момент в карьере каждого игрока.

– Винисиус уже тогда был №1 в своём поколении?

– Он был даже лучше, чем сейчас! Винисиус подбирал мяч в защите, тащил через всё поле и забивал. У него невозможно было отобрать мяч.

– Было ясно, что это будущая звезда?

– Мы понимали, что очень скоро он станет лучшим в мире.

– Если сейчас напишешь ему сообщение – ответит или не вспомнит?

– Конечно, вспомнит. Но он уже на другом, космическом уровне, и мы редко общаемся.

– Несправедливо ему не дали «Золотой мяч» в том году?

– Мне кажется, что да. Он заслужил эту награду.

«Открываю телефон, а там фото дочери! Уже на 15-й минуте я забил свой первый гол»

– Свой первый гол как профи ты забил через несколько минут после рождения дочери?

– Да-да! Я вернулся с разминки и пошёл проверить телефон, потому что моя супруга была в больнице. Открываю, а там фото дочери! Я был так счастлив, что летал по полю и уже на 15-й минуте забил гол. Более восхитительных моментов в жизни я ещё не переживал.

Алеррандро с семьёй Фото: Из личного архива Алеррандро

– Сейчас у тебя уже две дочки?

– Да, одной шесть лет, второй — годик. Первой я и посвятил тот гол.

– С какого возраста вы с супругой вместе?

– Мы семь лет вместе, но официально пока не женились.

– Не заморачиваетесь формальностями?

– Я думаю, у нас половина пар живёт в гражданском браке, а остальные официально регистрируют свои отношения, тут примерно 50/50.

– В «Ред Булл Брагантино» ребят набирали с перспективой перепродажи в Европу?

— Да, смысл проекта — покупать молодых, обкатывать и перепродавать их в Европу.

– Почему же ты только в 25 уехал из Бразилии?

— В «Брагантино» у меня было немного игрового времени. Когда перешёл в «Виторию», стал больше играть — пошли и голы, и предложения из Европы.

– В соцсетях ты часто цитируешь псалмы. Ты глубоко верующий человек?

– Да, мы с супругой глубоко верующие люди.

– В прошлом году Всевышний наконец воздал тебе за труды?

– Да, в прошлом году я пожал плоды, которые посадил раньше.

– Есть объяснения этому прорыву?

– Всё произошло благодаря последовательности и уверенности. Каждому игроку важны непрерывность в выступлениях и кредит доверия. В моём случае это вылилось в такое количество голов, плюс в «Витории» я идеально вписался в команду.

– Тяжело переживал, когда не ладилась игра?

– Да, конечно. В Бразилии сплошь и рядом такое: не забиваешь одну-две игры и тебя сажают на скамейку. Когда возвращаешься, уверенность уже не на том уровне. Но в «Витории» тренер продолжал меня ставить, и я забивал.

«Писали с Юри друг другу: «Может, хватит уже голы забивать? Успокойся»

– Случались в жизни более крутые голы, чем в ворота «Крузейро» в падении через себя?

– Нет, это самый красивый гол. На тренировках много подобных забивал. Классно, что такой мяч залетел именно в ворота «Крузейро» – ведь это принципиальный соперник моего родного «Атлетико».

Алеррандро и Юри Алберто Фото: Из личного архива Алеррандро

– Ты поделил приз лучшего бомбардира с Юри Алберто.

– Мы с Юри очень хорошие друзья, пять лет играли вместе. После матчей писали друг другу: «Слушай, может, хватит уже голы забивать? Успокойся». Подкалывали друг друга в соцсетях.

– После церемонии награждения отметили достижение вместе?

– На торжественном вечере мы много общались, но отпраздновать свои «Золотые бутсы» не успели, мне нужно было срочно вылетать из Салвадора.

– Юри не рассказывал, почему не задержался в России?

– Нет, а я и не спрашивал.

– У тебя в профиле указано, что нет страницы в Х. К чему это уточнение?

— Когда уехал из «Атлетико», кто-то создал фейковый профиль и писал комменты от моего имени. Я получал очень много критики. Пришлось уточнить, что это не моя страница.

– Как родители отреагировали на твой переезд в Россию?

– Мама была очень счастлива – она мне позвонила и расплакалась. Уже хочет приехать и познакомиться с Россией. Думаю, во второй половине года привезу её в Москву.

– Она совсем не переживала, что сын так далеко уезжает?

– Нет, наоборот, она очень счастлива за меня. Мама знает, что это была моя мечта – уехать из Бразилии. Сейчас она сбылась.

– Что ещё нам нужно знать о тебе?

– Вне поля я очень спокойный человек. Всё свободное время провожу с семьей. А на поле отдам всего себя ради побед ЦСКА. Буду играть с огромным желанием и постараюсь максимально помочь команде своими голами и голевыми передачами.