Последняя жеребьёвка сезона в Лиге чемпионов. Как всё работает при новом формате?

В пятницу, 21 февраля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды узнают соперников по предстоящему раунду плей-офф и сетку до финала. А как пройдёт процедура? И какие пары мы увидим уже на следующем этапе? Рассказываем.

Ранее в 1/8 финала вышли восемь лучших команд общего этапа: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла». К ним присоединились восемь победителей стыковых пар: «ПСЖ», «Бенфика», ПСВ, «Фейеноорд», «Реал», «Бавария», «Брюгге» и дортмундская «Боруссия». Впервые в истории плей-офф Лиги чемпионов проводится в таком формате.

Потенциальные соперники в 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже разбиты по парам, которые определялись итоговым положением команд в турнирной таблице общего этапа.

Мы уже знаем двух потенциальных соперников для каждого клуба, победившего в стыках:

«ПСЖ» — «Ливерпуль» или «Барселона».

«Бенфика» — «Ливерпуль» или «Барселона».

ПСВ — «Арсенал» или «Интер».

«Фейеноорд» — «Арсенал» или «Интер».

«Реал» — «Атлетико» или «Байер».

«Бавария» — «Атлетико» или «Байер».

«Брюгге» — «Лилль» или «Астон Вилла».

«Боруссия» — «Лилль» или «Астон Вилла».

При жеребьёвке не будет никаких ограничений — в 1/8 финала могут сыграть команды из одной страны. Также если клубы встречались на основном этапе, то это не помешает новым матчам. Отметим, что сеяные команды (находятся справа) проводят ответный матч дома.

Потенциальные пары в 1/4 финала:

Пара 1: «ПСЖ»/«Ливерпуль»/«Барселона» — «Брюгге»/«Лилль»/«Астон Вилла».

Пара 2: «Реал»/«Атлетико»/«Байер» — ПСВ/«Арсенал»/«Интер».

Пара 3: «Бенфика»/«Ливерпуль»/«Барселона» — «Боруссия»/«Лилль»/«Астон Вилла».

Пара 4: «Бавария»/«Атлетико»/«Байер» — «Фейеноорд»/«Арсенал»/«Интер».

В полуфинале победитель первой пары сыграет с победителем второй, а сильнейшие в третьей и четвёртой парах встретятся друг с другом.

Футболисты «Баварии» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Эта жеребьёвка станет последней в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Клубы также узнают порядок проведения матчей в четвертьфинале и полуфинале (какая команда сыграет дома первый матч, а какая — ответный). А победитель 1/2 финала из левой части сетки (пары 1 и 2 в полуфинале) станет номинальным хозяином финала.

Когда пройдут матчи оставшихся стадий плей-офф ЛЧ?