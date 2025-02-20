Эмери остановил «Ливерпуль» в жарком матче! Но как Нуньес снова не забил в пустые?!

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» могли бы в этот день сыграть в Лиге чемпионов, но заранее гарантировали себе места в 1/8 финала и встретились в перенесённом матче 29-го тура АПЛ. По насыщенности событиями эта игра вполне тянула на плей-офф ЛЧ. Команда Арне Слота не сумела оторваться от «Арсенала» на 10 очков.

В дебюте игры «Астон Вилла» пробовала попрессинговать «Ливерпуль», но этот период активности команды Унаи Эмери продолжался недолго. Затем мерсисайдцы так придавили хозяев, что те даже не могли выйти со своей половины поля. Лидер АПЛ заработал серию стандартов, которые завершились парой ударов. Однако – неточных. Если бирмингемцы поднимали выше линию обороны, гости использовали забросы за спины, и некоторые из них получались очень опасными.

Потом игра немного успокоилась. «Ливерпуль» ослабил хватку – дал передышку «Астон Вилле». Удивительно видеть в атаке бирмингемцев Рашфорда и Асенсио. Привыкаем. Именно эти двое создали гол на 17-й минуте, прорвав оборону команды Слота за счёт «стенки». Но радовались хозяева рано, ведь Рашфорд поспешил и залез в офсайд.

Темп «Ливерпуль» с «Астон Виллой» держали достаточно высокий, тем не менее за полчаса лидер АПЛ ни разу не попал в створ, а у хозяев вообще не было ударов. И тут ещё один новичок бирмингемцев Гарсия просто подарил гол команде Слота! Под давлением соперника правый защитник сделал пас назад и схватился за голову ещё до того, как мяч влетел в сетку. Испанец сразу понял, что натворил. Жота подхватил мяч, а в штрафной разглядел Салаха и помог египтянину забить 24-й гол в сезоне АПЛ. Мо пробил в касание под перекладину.

По такой игре ничем хорошим для «Астон Виллы» первый тайм не должен был завершиться, но на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу хозяев! Бирмингемцы дважды забили, что называется, на ровном месте. Сначала – благодаря стандарту. После подачи мяч заметался по штрафной «Ливерпуля», а Собослаи сбросил его прямо на ногу Тилемансу.

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

В компенсированное время свой гол отыскал и лучший бомбардир «Астон Виллы» Уоткинс. Эту атаку хозяев запустил Асенсио смещением в глубину и тонким пасом между линий. Затем мяч доставили на фланг, откуда Динь выполнил кросс. «Ливерпуль» совершил большую ошибку – оставил без опеки открывшегося в створе Уоткинса. В результате пропустил после удара головой.

В последних матчах «Ливерпуль» проваливает большие отрезки. В Бирмингеме всё перевернулось за 10 минут. Более того, в начале второго тайма «Астон Вилла» едва не забила третий, когда Алисон после заброса на Рашфорда опоздал к мячу, вылетев за пределы штрафной, и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» стрелял по открытой цели. Но, к счастью для мерсисайдцев, голкипера подстраховал Конате. Центрбек выбил мяч из пустых ворот.

Этот эпизод странно повлиял на «Астон Виллу». Как будто все игроки команды Эмери разом почувствовали дикую усталость. Хозяева перестали успевать – «Ливерпуль» быстрее задвигал мяч и стал создавать моменты. Если Жота из полукруга пробил в перекладину, то Александер-Арнольд завершил атаку гостей голом. Точнее, контратаку, которую умудрилась пропустить «Астон Вилла», ведя в счёте. Салах не без доли удачи сохранил мяч в единоборстве с Динем, да и Тренту повезло с рикошетом.

Трент Александер-Арнольд Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Эмери отреагировал тройной заменой – Рашфорд, Асенсио и Гарсия отправились все вместе отдыхать. У новых атакующих игроков «Астон Виллы» были хорошие эпизоды, но, видимо, тренер посчитал, что без мяча они уже недорабатывают. Так или иначе это не поменяло ход игры. «Ливерпуль» по-прежнему оказывался чуть-чуть быстрее, находил свободное пространство. После проникающей передачи и выхода один на один Собослаи должен был забивать Нуньес – щедрый венгр покатил ему мяч на пустые ворота. Однако… нет такой позиции, из которой не смог бы промахнуться Дарвин!

В концовке игра раскрылась. «Астон Вилле» добавили энергии две пары свежих ног Кэша и Малена, которые обеспечили команде скорость на правом фланге. И хотя бирмингемцы в итоге в два раза уступили по ударам – 9:17 (из штрафной – 4:14, но в створ – 4:3), у хозяев на последних минутах были хорошие шансы победить. «Астон Вилла» соорудила пару-тройку голевых моментов. Ещё один вышедший со скамейки игрок Рэмси даже забил – вот только из офсайда. «Ливерпуль» не потерял всё на тяжёлом выезде, однако лишился Брэдли: травмированному защитнику потребовалась обратная замена.