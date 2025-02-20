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Реал Мадрид — Манчестер Сити — 3:1, обзор стыкового матча Лиги чемпионов, 1/16 финала, голы: хет-трик Мбаппе, 19 февраля 2025

Мбаппе выкинул «Сити» из Лиги чемпионов! Команда Гвардиолы выглядела жалко
Георгий Илющенко
Мбаппе выкинул «Сити» из Лиги чемпионов!
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Этот перформанс Килиана будут вспоминать ещё долго.

В ярчайшем первом квалификационном матче плей-офф Лиги чемпионов «Реал» к 86-й минуте уступал «Манчестер Сити» 1:2 и классически всё перевернул, забив ещё дважды. В Мадриде же чемпионы Испании устроили настоящую казнь.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

После травмы в основу мадридцев вернулся Рюдигер, чтобы Тчуамени вернулся в опорную зону. Антонио наверняка было грустно, ведь в запасе «Сити» остался Холанд — в прошлом году немец успешно нейтрализовал норвежца. Но если Эрлинг хотя бы попал в заявку (вместе с Де Брёйне и Грилишем), то Аканджи из-за травмы встречу пропустил. На правом краю обороны вышел Хусанов. Причём узбекский защитник вообще мог не приехать из-за проблем с визой. Чемпионы Англии отправили его чартерным рейсом через Грецию — план удался.

«Реал» быстро продолжил дело концовки матча в Манчестере. И гол-то получился простейшим. Уже на четвёртой минуте Асенсио ювелирно забросил вперёд, а Мбаппе чётко разобрался с офсайдной линией, вынырнул из-за спины Диаша и спокойно перекинул выдвинувшегося вперёд Эдерсона.

Увы, вскоре после этого Аке пришлось менять Стоунза — англичанин пострадал в единоборстве с Винисиусом. Мало было проблем у «Манчестера», так прибавилась ещё одна.

Джон Стоунз травмировался

Джон Стоунз травмировался

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Ответные выпады англичан не несли опасности. Зато Винисиус с Мбаппе на дриблинге проходили Хусанова и вбегали в штрафную — прострелам мешал Диаш. Беллингем выигрывал верх и опасно бил головой после подачи Родриго с углового. Несколько раз оборона гостей позволяла палить из-за штрафной Мбаппе и Вальверде. Француз реагировал на закидушку Тчуамени и проверял реакцию Эдерсона.

5:1 по ударам, 5:0 по угловым к 25-й минуте. На «Сантьяго Бернабеу» была только одна команда. А там Мбаппе и второй положил. Голевой раскат «Реала» начался от штрафной Куртуа и оказался абсолютно неподвластен соперникам: Беллингем хитрой проникающей передачей направо одурачил Гвардиола с Аке, Винисиус прострелил в центр, Родриго прокинул мяч между ног Хусанову, Мбаппе ложным замахом усадил на газон вернувшегося Гвардиола и спокойно исполнил в ближний угол. Если в словарях появится фраза «футбольная казнь», вот вам идеальная иллюстрация.

Проблема новой мадридской звезды:
Ворвался в основу «Реала» и спасает клуб. Но карьере Асенсио угрожает скандальное видео
Ворвался в основу «Реала» и спасает клуб. Но карьере Асенсио угрожает скандальное видео

Единственное, что за тайм сообразил «Ман Сити», — забег Мармуша по левому краю. И то его в идеальном подкате обезвредил Асенсио. Где-то в Мексике ему наверняка аплодировал Рамос. Англичане не проявляли себя лучше даже по владению (50% на 50%) и количеству пасов (236 на 238).

В перерыве никаких замен не случилось. Видимо, Гвардиола приберёг Холанда и Де Брёйне под воскресный «Ливерпуль» в АПЛ. Начался тайм с жёлтой для Гонсалеса за снятие шорт с Винисиуса (иначе удержать не вышло), сильного прессинга мадридцев, двух выносов Диаша и пары интересных выстрелов Родриго. Вальверде отдавал на Мбаппе, тот бил в падении — Эдерсон спас, и камера выхватила грустного Гвардиолу. Кому тут нужно было отыгрывать три мяча?

Нико Гонсалес тянет за шорты Винисиуса

Нико Гонсалес тянет за шорты Винисиуса

Фото: Manu Reino/DeFodi Images via Getty Images

На 59-й минуте «Ман Сити» заработал первый угловой. Вероятно, зря, потому что в ответной атаке Мбаппе оформил хет-трик! Килиан легко сместился с правого фланга, ушёл от Фодена и катнул низом под дальнюю штангу. Кто бы мог подумать, что именно в этой паре интрига умрёт задолго до развязки.

Мбаппе понял: хватит забивать, пора раздавать ассисты. Но Винисиус не воспользовался двумя шикарными скидками Килиана. Не дал бразилец сделать голевую передачу и Беллингему — просто хорошо проявил себя Эдерсон. У «Сити» первый удар в створ на 76-й минуте нанёс Фоден. Надо же было хоть разок размять Куртуа.

На 79-й минуте Анчелотти заменил Мбаппе и дал тому почувствовать любовь «Сантьяго Бернабеу». Под конец матча «Реал» расслабился и позволил «Сити» несколько раз претендовать на гол. Попытку Хусанова потащил Куртуа. Диас фолил на Макэйти, когда тот частично находился в штрафной — румынский арбитр Ковач при пограничной ситуации пенальти не назначил. Мармуш со стандарта сотряс перекладину, и Гонсалес на добивании один мяч всё-таки отыграл. Что ж, хотя бы не разгром.

Мбаппе и компания творили что хотели. До 80-й минуты складывалось впечатление, будто играют команды из разных дивизионов. «Сити» даже с учётом всех его бед бодро показал себя в первой встрече. На ответную его уже не хватило. Возможно, будь на поле Холанд с Де Брёйне, расклад получился бы хоть немного другим. Этого мы уже не узнаем.

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