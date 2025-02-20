«ПСЖ» смял сенсацию ЛЧ 7 голами, но сюрпризов хватает! Известны все участники 1/8 финала

Стали известны последние участники 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал», «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия» прогнозируемо выиграли свои дуэли. А вот «Ювентус» сенсационно отдал путёвку в следующий раунд ПСВ.

У «Спортинга» без Дьёкереша не было шансов против «Боруссии»

В противостоянии «Боруссии» и «Спортинга» всё было ясно ещё после первого матча, который немцы выиграли с крупным счётом 3:0 благодаря голам Гирасси, Гроса и Адейеми. Возможно, если бы португальцы забили быстро в Дортмунде, то заставили бы хозяев нервничать и совершать глупые ошибки. Но этого не случилось. Да и трудно было «Спортингу» надеяться на подвиг без своего супербомбардира Дьёкереша. На сей раз швед не то что в основу, а вообще в заявку не попал из-за травмы.

За весь первый тайм лиссабонские «орлы» нанесли всего один удар и не попали в створ. «Боруссия» спокойно контролировала игру. Во втором тайме ничего не поменялось, более того, на исходе часа матча в ворота «Спортинга» был назначен пенальти за фол вратаря Руя Силвы на Адейеми. Однако дортмундскому бомбардиру Гирасси тоже не повезло. Голкипер исправился, совершив красивый сейв, хотя нападающий неплохо пробил в левый от себя угол – отправил мяч под самую штангу. Это, наверное, был единственный момент разочарования для «Боруссии». Финалист прошлой Лиги чемпионов продолжает борьбу за трофей.

День, когда Мадрид должен поклониться Мбаппе. «Реал» выкинул «Ман Сити» из ЛЧ

«Манчестер Сити» не смог повторить подвиг «Аякса» шестилетней давности и выбить «Реал» в плей-офф ЛЧ после домашнего поражения. А главный виновник неудачи чемпиона Англии на «Сантьяго Бернабеу» – Мбаппе. В этот день Мадрид должен был поклониться своему французскому новичку, сотворившему хет-трик.

Килиану хватило трёх минут, чтобы открыть счёт. Асенсио забросил мяч на ход французу, а в обороне «Ман Сити» позиционно ошибся Диаш. Мбаппе увидел, что голкипер Эдерсон далеко вышел из ворот на подстраховку, и перебросил его «черпачком». По истечении получаса нападающий «Реала» оформил дубль. Комбинация с участием Беллингема, Винисисуса Жуниора и Родриго завершилась пасом на Килиана, тот убрал на замахе Гвардиола и точно пробил.

«Ман Сити» в первом тайме не нанёс ни одного удара в створ. Во втором достижений у чемпиона Англии в атаке оказалось побольше, но было уже поздно. Тем более после часа игры Мбаппе сделал хет-трик. В третьей голевой атаке француз, получив пас от Вальверде, запутал финтами Фодена и положил мяч под дальнюю штангу. За шоу Мбаппе наблюдал с грустью со скамейки запасных бомбардир «горожан» Холанд. Без него команда забила только в компенсированное время: Гонсалес добил мяч после удара Мармуша в перекладину.

«ПСЖ» забил 10 за два матча! Кварацхелия тоже поучаствовал в выносе «Бреста»

В Париже, наверное, даже не поняли, что сыграли в плей-офф Лиги чемпионов – настолько легко команда Луиса Энрике прошла «Брест». Вот уж кому повезло со жребием! Если в первом матче «ПСЖ» просто выиграл с крупным счётом, то в ответном разгромил, растоптал хорошо знакомого по Лиге 1 соперника. Чемпион Франции наколотил 10 мячей за четыре тайма.

Если у кого-то в «Бресте» была надежда на камбэк, то она пропала через 20 минут после старта игры, когда Руис выполнил заброс за спины защитникам, а Баркола подхватил мяч, влетел в штрафную и точно пробил в ближний угол. Затем свой первый гол за парижан в Лиге чемпионов забил и дорогой новичок клуба Кварацхелия. Эту атаку украсил пас пяткой от Баркола на дальнюю штангу, где и ждал добычу грузинский вингер. Находясь под острым углом, Хвича в падении переправил мяч в сетку.

Ещё пять мячей были забиты в ворота команды Эрика Руа во втором тайме. Интересно, что авторами семи голов «ПСЖ» стали семь разных игроков – во втором тайме «Бресту» попало от Витиньи, Дуэ, Мендеша, Рамуша и Маюлу. Последнему ассистировал Кварацхелия.

Что творит Перишич! Хорватский ветеран внёс решающий вклад в победу ПСВ над «Ювентусом»

Самым интересным из этих четырёх оказалось в итоге противостояние ПСВ и «Ювентуса». Кто бы мог подумать перед стартом плей-офф! После незаслуженного в общем-то поражения в Турине команда Петера Боша одержала яркую волевую победу в Эйндховене.

Правда, первый тайм прошёл без голов, более того, ПСВ даже ни разу не пробил в створ. А в начале второй половины старина Перишич снова показал, что порох у него ещё не закончился. Хорват забил и в Турине, а теперь сравнял счёт по сумме двух матчей. Финалист ЧМ-2018, получив мяч от Ланга, поднял его и сходу пробил низом в дальний угол. Красота! Впрочем, как только команды отыграли час, «Ювентус» ответил голом Веа. Экс-игрок атаки, ставший у Тьяго Мотты правым защитником, мощно зарядил с 22 метров после стандарта и подбора. Гол проверяли на офсайд, но ничего криминального не нашли.

ПСВ терять уже было нечего – хозяева надавили. И незадолго до конца основного времени матча спаслись. Хотя Де Йонг не смог толком пробить после кросса Перишича, мяч отскочил к Сайбари, и тот сумел перебросить вратаря. В результате пришлось играть дополнительные полчаса. На радость болельщикам хозяев. Ведь ПСВ шёл к победе, которую будут долго вспоминать. Нидерландцы забили третий, когда прошло почти 100 минут игры. В ходе голевой атаки Ланг получил передачу на фланге и прострелил в центр штрафной, а мяч, отскочив от защитника и вратаря, попал к Фламинго. «Дитя заката» во втором часу ночи по Москве заставил переполненный стадион в Эйндховене думать о хорошем.