Внезапный вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов. Как же ПСВ дожал его в овертаймах!

«Ювентус» уже дважды за сезон проверял ПСВ в Лиге чемпионов: сначала в матче 1-го тура общего этапа (без проблем выиграли 3:1), а теперь попали на нидерландцев в стыках. Туринцы не сумели закрыть все вопросы в домашнем матче: добыли победу 2:1. Так что всё самое вкусное оставили для публики арены «Филипс».

Вообще, противостояние нидерландских клубов с итальянскими внезапно стало самым принципиальным в период стыковых матчей. Мы помним, как «Фейеноорд» хладнокровно выбил «Милан» и зажимал соперника прессингом в домашнем матче. Почти такой же сценарий случился и в этой встрече. Петер Бош вновь отказался от компромиссов и даже с «Юве» включил прессинг на полную мощность — Мотте пришлось отказаться от коротких розыгрышей, Ди Грегорио вводил мяч в игру бессмысленными забросами вперёд. В общем, тьягомотина.

На 12-й минуте скоростей не выдержал и защитник Ренату Вейга: его заменили из-за травмы, выпустили Камбьязо. Интересно, что после ухода португальца «Юве» стал выглядеть напористее и наконец включился в атаку — играли за себя и за Ренату. Ключевым источником моментов стал правый фланг, особенно за счёт дерзких обыгрышей от Консейсау-младшего и реактивных рейдов Тимоти Веа по бровке.

Ренату Вейга Фото: Marcel Bonte/Soccrates/Getty Images

В середине тайма сердечко чёрно-белых болельщиков снова ёкнуло: во время стандарта Маккенни затоптали в газон, и тот захромал. Благо, американец вскоре пришёл в себя — две травмы за полчаса звучали слишком несправедливо.

Несмотря на бодрую игру от обеих команд, в первом тайме многим не хватало конкретики в завершающей стадии. ПСВ с трудом доходил до ударов, несмотря на классные комбинации, а «Юве» создавал моменты преимущественно через навесы. Хотя на 44-й минуте гости чуть не забили курьёзный мяч: вратарь Бенитес выбил мяч в центр поля и оставил свободным створ ворот, владение перехватил Локателли, который пробил с центра, но в итоге сделал ответную передачу на голкипера.

Первый реально опасный момент туринцев пришёл в начале второго тайма: партнёры вывели Коло Муани один на один с чужим вратарём, но тот пробил прямо в соперника. Кстати, момент чем-то напомнил тот самый эпизод из финала ЧМ-2022. А соперник тут же наказал Коло Муани и его партнёров за расточительство: Ланг вообще никого не заметил на левом фланге и перевёл мяч на дальнюю штангу, куда уже забегал Перишич (да, 36-летний хорват играет там). Иван подставил ногу и попал в дальний угол.

ПСВ празднует гол Фото: Broer van den Boom/BSR Agency/Getty Images

ПСВ даже не думал расслабляться и продолжил напрягать туринскую оборону, но та выглядела уже устойчивее к быстрым выпадам соперника. А потом гости и вовсе решили, что самое время забивать: на 63-й Веа сравнял счёт бешеным ударом из-за штрафной. Мы и не знали, что Тимоти в принципе умеет бить, а уж так красиво — тем более.

В общем, команды решили забивать с периодичностью в 10 минут. На 73-й хозяев вновь вывел вперёд Сайбари, который подстраховал де Йонга (тот не попал по мячу из выгодной позиции) и с близкого расстояния пробил Ди Грегорио. И снова сравнял общий счёт в двухматчевом противостоянии.

Мотта тут же начал чинить игру заменами (в том числе выпустил Йылдыза с Влаховичем), но стало даже хуже. Сайбари снова запугал защитников опасным проходом в штрафную, а на левом краю Ноа Ланг буднично наводил суету как самый яркий игрок команды. Арбитры добавили ещё больше нервов в игру, добавив семь минут компенсированного времени. Видимо, не хотели бегать лишние полчаса. Но ПСВ уже настроился на овертаймы, поэтому сбавил обороты — возможно, к счастью для «Юве».

В первом дополнительном тайме гости перешли на смешанные единоборства — сначала Савона жёстко выключил из игры де Йонга, а потом Гонсалес добрался до Ланга. Но ПСВ ответил футболом: на 98-й Бакайоко отправил мяч в штрафную, а оборона «Юве» не разобралась с мощным прострелом и выкатила мяч на ногу Фламинго, который забил третий мяч команды.

К концу тайма игра наэлектризовалась. Савона чуть не отыграл один мяч — вбежал в штрафную и ударом головой проверил Бенитеса. Вратарь ПСВ не без труда, но спас команду и отправил полевых в контратаку, а те в ответ проверили Ди Грегорио — итальянец оказался в порядке. А через минуту Влахович зарядил в штангу после подачи верхом — ух!

На 113-й минуте Кефрен Тюрам гениально протащил мяч от центра в чужую штрафную. Прямо как Месси. Но в решающий момент француз застопорился и ужасно пробил по воротам — а мог стать героем. Шанс на геройство упустил и Гус Тиль, запоровший выход на Ди Грегорио на последних минутах. Можно было вообще всё заканчивать, а в итоге пришлось сдерживать навал соперника. Но обошлось, оборона ПСВ перекусила всякие попытки «Ювентуса» сравнять общий счёт.

В итоге в 1/8 финала вышел ПСВ, где сыграет либо с «Арсеналом», либо с «Интером». Окончательно узнаем 21 февраля. А Тьяго Мотта продолжит бороться за топ-4 Серии А и Кубок Италии — в этом сезоне евротрипов больше не будет.