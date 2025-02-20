Как же больно смотреть на затухающего Де Брёйне. Влюбил в себя, но теперь не тянет

Над «Сити» часто подшучивают, что у клуба нет ни истории, ни болельщиков. Самая успешная команда Англии последних лет действительно уступает многим топ-клубам АПЛ. Кучи титулов в XXI веке недостаточно, потому что симпатии выстраиваются ещё через конкретных людей, как правило, футболистов и тренеров. Интерес к ним создаёт лояльность к клубу в целом. И в последнее время ключевым игроком был Кевин Де Брёйне. Даже беспристрастный зритель, глядя на его игру, будет проникаться и захочет увидеть другие матчи «Манчестер Сити».
Однако теперь всё изменилось.
Кевин Де Брёйне
Фото: Andrew Kearns/Getty Images
В июне Де Брёйне исполняется 34 года, и у него заканчивается контракт с клубом. Обычно с важными футболистами соглашение продлевают заранее, а не за пару месяцев. Ситуация в «Ливерпуле» с Мохамедом Салахом, Трентом Александер-Арнольдом и Вирджилом ван Дейком – это скорее исключение. И то, там мы слышим, что переговоры ведутся. А тут – тишина. Само собой, об этом спрашивают главного тренера, но Гвардиола уклончиво отвечает, что такие вопросы нужно адресовать руководству клуба.
«Я ничего не знаю об уходе Де Брёйне в июне. Я не вовлечён. Чего бы я хотел? Я бы хотел, чтобы ему сейчас было 23 года и он подписал контракт на ближайшие 10 лет».
В этом сезоне у полузащитника уже нет того статуса, который был раньше. Он всё ещё носит капитанскую повязку, но «решает» игру всё реже. В том числе из-за травм. Отличительной чертой Де Брёйне всегда были ассисты, однако сейчас он не лидирует по этому показателю ни в АПЛ, ни даже в своей команде – у Савио на одну голевую передачу больше. Бельгиец всё ещё выходит в основе в важных матчах, но, во-первых, не всегда, и, во-вторых, всё чаще оказывается одним из игроков, а не ключевым.
Судя по трансферам, в клубе это отлично понимают. Зимой в клубе появился Нико Гонсалес, которого называют преемником Родри. Мы объясняли, почему это не совсем так – два испанца могут выступать в связке. В «Порту» Гонсалес играл и опорного полузащитника, и «восьмёрку», и «десятку». Кроме того, зимой пришёл ещё и Омар Мармуш, который в «Айнтрахте» чаще всего выходил на позиции либо форварда, либо вингера. Однако в «Сити» он уже поиграл в том числе и на позиции атакующего полузащитника. В важном матче с «Арсеналом» отчётливо прослеживалась игровая структура. Эрлинг Холанд – центральный нападающий, Фил Фоден – правый вингер, Савио – левый вингер, а Мармуш – атакующий полузащитник. Команда Гвардиолы провалилась (1:5), но показателен поиск альтернативных решений в центре поля.
Позиция Омара Мармуша в матче с «Арсеналом»
Фото: Кадр из трансляции
Кроме того, появляются новости об интересе «Сити» к полузащитнику «Байера» Флориану Вирцу. Немца называют прямой заменой Де Брёйне. Правда, за футболиста придётся конкурировать с кучей других топ-клубов. В том числе с «Баварией» и «Реалом». Были слухи и о возможном приезде Хави Симонса. В любом случае и по состоявшимся трансферам, и по планируемым можно сделать вывод: мы видим последние месяцы Де Брёйне в Манчестере.
Последние годы выступления бельгийца в «Сити» были напрямую связанны с травмами. По информации The Athletic, в 2023-м Де Брёйне перед финалом Лиги чемпионов знал, что его подколенное сухожилие на грани отказа, но решил всё-таки выйти на поле. Это в каком-то смысле символично – человек по своей идеологии всегда любил обострять. Что было дальше – мы отлично помним: травма в первом тайме стамбульского финала, а затем возвращение в начале следующего сезона и порванное подколенное сухожилие в матче 1-го тура с «Бёрнли». Самопожертвование футболиста оказалось ошибкой.
Хосеп Гвардиола и Кевин Де Брёйне
Фото: Eddie Keogh/Getty Images
В начале этого сезона Де Брёйне получил новую травму и не мог избавиться от болей до ноября. Полузащитник рассказывал: «Беспокоила нижняя часть живота – всё, что связано с нервами, дискомфорт в паху. Каждый раз, когда я бил, испытывал очень, очень сильную боль». В СМИ всё чаще мелькали сравнения Де Брёйне с автомобилем. Он сам запустил эту аллегорию, когда сказал, что его телу после 700 матчей требуется ремонт, как машине. Именно этим объясняется октябрьское высказывание Гвардиолы: «Машина, когда в ней что-то заменяют, уже не та машина – это естественно». Такие слова про Де Брёйне без контекста смотрелись бы грубовато.
Если взять статистику по «гол+пас» на 90 минут, то видна значительная просадка. В прошлом сезоне во всех турнирах у капитана «Сити» было 1,24 голевого действия за 90 минут. Теперь же – лишь 0,57. Хотя именно попыток обострить у Де Брёйне не становится меньше. Только три игрока – Александер-Арнольд, Педро Порро и Бруну Фернандеш – теряют мяч чаще (в среднем около 20 раз за 90 минут) в этом сезоне АПЛ. Нормальное значение для таких креативных футболистов, но раньше результативность Де Брёйне перекрывала риски. Теперь – нет. И от этого грустно.