Как же больно смотреть на затухающего Де Брёйне. Влюбил в себя, но теперь не тянет

Над «Сити» часто подшучивают, что у клуба нет ни истории, ни болельщиков. Самая успешная команда Англии последних лет действительно уступает многим топ-клубам АПЛ. Кучи титулов в XXI веке недостаточно, потому что симпатии выстраиваются ещё через конкретных людей, как правило, футболистов и тренеров. Интерес к ним создаёт лояльность к клубу в целом. И в последнее время ключевым игроком был Кевин Де Брёйне. Даже беспристрастный зритель, глядя на его игру, будет проникаться и захочет увидеть другие матчи «Манчестер Сити».

Однако теперь всё изменилось.

Кевин Де Брёйне Фото: Andrew Kearns/Getty Images

В июне Де Брёйне исполняется 34 года, и у него заканчивается контракт с клубом. Обычно с важными футболистами соглашение продлевают заранее, а не за пару месяцев. Ситуация в «Ливерпуле» с Мохамедом Салахом, Трентом Александер-Арнольдом и Вирджилом ван Дейком – это скорее исключение. И то, там мы слышим, что переговоры ведутся. А тут – тишина. Само собой, об этом спрашивают главного тренера, но Гвардиола уклончиво отвечает, что такие вопросы нужно адресовать руководству клуба.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Я ничего не знаю об уходе Де Брёйне в июне. Я не вовлечён. Чего бы я хотел? Я бы хотел, чтобы ему сейчас было 23 года и он подписал контракт на ближайшие 10 лет».

В этом сезоне у полузащитника уже нет того статуса, который был раньше. Он всё ещё носит капитанскую повязку, но «решает» игру всё реже. В том числе из-за травм. Отличительной чертой Де Брёйне всегда были ассисты, однако сейчас он не лидирует по этому показателю ни в АПЛ, ни даже в своей команде – у Савио на одну голевую передачу больше. Бельгиец всё ещё выходит в основе в важных матчах, но, во-первых, не всегда, и, во-вторых, всё чаще оказывается одним из игроков, а не ключевым.

Судя по трансферам, в клубе это отлично понимают. Зимой в клубе появился Нико Гонсалес, которого называют преемником Родри. Мы объясняли, почему это не совсем так – два испанца могут выступать в связке. В «Порту» Гонсалес играл и опорного полузащитника, и «восьмёрку», и «десятку». Кроме того, зимой пришёл ещё и Омар Мармуш, который в «Айнтрахте» чаще всего выходил на позиции либо форварда, либо вингера. Однако в «Сити» он уже поиграл в том числе и на позиции атакующего полузащитника. В важном матче с «Арсеналом» отчётливо прослеживалась игровая структура. Эрлинг Холанд – центральный нападающий, Фил Фоден – правый вингер, Савио – левый вингер, а Мармуш – атакующий полузащитник. Команда Гвардиолы провалилась (1:5), но показателен поиск альтернативных решений в центре поля.

Позиция Омара Мармуша в матче с «Арсеналом» Фото: Кадр из трансляции

Кроме того, появляются новости об интересе «Сити» к полузащитнику «Байера» Флориану Вирцу. Немца называют прямой заменой Де Брёйне. Правда, за футболиста придётся конкурировать с кучей других топ-клубов. В том числе с «Баварией» и «Реалом». Были слухи и о возможном приезде Хави Симонса. В любом случае и по состоявшимся трансферам, и по планируемым можно сделать вывод: мы видим последние месяцы Де Брёйне в Манчестере.

Последние годы выступления бельгийца в «Сити» были напрямую связанны с травмами. По информации The Athletic, в 2023-м Де Брёйне перед финалом Лиги чемпионов знал, что его подколенное сухожилие на грани отказа, но решил всё-таки выйти на поле. Это в каком-то смысле символично – человек по своей идеологии всегда любил обострять. Что было дальше – мы отлично помним: травма в первом тайме стамбульского финала, а затем возвращение в начале следующего сезона и порванное подколенное сухожилие в матче 1-го тура с «Бёрнли». Самопожертвование футболиста оказалось ошибкой.

Хосеп Гвардиола и Кевин Де Брёйне Фото: Eddie Keogh/Getty Images

В начале этого сезона Де Брёйне получил новую травму и не мог избавиться от болей до ноября. Полузащитник рассказывал: «Беспокоила нижняя часть живота – всё, что связано с нервами, дискомфорт в паху. Каждый раз, когда я бил, испытывал очень, очень сильную боль». В СМИ всё чаще мелькали сравнения Де Брёйне с автомобилем. Он сам запустил эту аллегорию, когда сказал, что его телу после 700 матчей требуется ремонт, как машине. Именно этим объясняется октябрьское высказывание Гвардиолы: «Машина, когда в ней что-то заменяют, уже не та машина – это естественно». Такие слова про Де Брёйне без контекста смотрелись бы грубовато.

Если взять статистику по «гол+пас» на 90 минут, то видна значительная просадка. В прошлом сезоне во всех турнирах у капитана «Сити» было 1,24 голевого действия за 90 минут. Теперь же – лишь 0,57. Хотя именно попыток обострить у Де Брёйне не становится меньше. Только три игрока – Александер-Арнольд, Педро Порро и Бруну Фернандеш – теряют мяч чаще (в среднем около 20 раз за 90 минут) в этом сезоне АПЛ. Нормальное значение для таких креативных футболистов, но раньше результативность Де Брёйне перекрывала риски. Теперь – нет. И от этого грустно.