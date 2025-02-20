Почему Италия опозорилась в Лиге чемпионов? Причина не в слабости Серии А

Все счастливые друг на друга похожи, а каждая несчастливая несчастлива по-своему. В данном случае речь не о семьях, как было у Льва Николаевича Толстого, а о командах-участницах первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Феноменальное несчастье постигло итальянцев: турнир за два дня покинули «Милан», «Аталанта» и «Ювентус».

Разумеется, сразу пошли разговоры о крахе Серии А. Игроки, мол, там слабые, лига мусорная, чемпионаты Нидерландов и даже Бельгии сильнее. И вообще, как итальянцы посмели до такого докатиться?! По-другому и быть не могло. Когда разом вылетают три команды, да ещё и на первой же стадии плей-офф, да ещё и от соперников не из ведущих лиг, такие разговоры неизбежны.

Однако не нужно забывать, что любое обобщение вредит. Каждый пример нужно рассматривать отдельно. Каждая итальянская команда – «Милан», «Аталанта» и «Ювентус» – несчастлива по-своему. И у вылета каждой из них есть свои – в том числе объективные – причины.

Теперь отдуваться за всю Италию предстоит «Интеру» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Главный позор Италии

Главный эпик фейл – это, конечно, «Милан». В случае с «россонери» объективных причин для вылета меньше всего. Им в соперники достался «Фейеноорд» – на данный момент пятая команда чемпионата Нидерландов. После ухода Арне Слота клуб переживает трудный период. Тренер Брайан Приске не справился, и его убрали аккурат перед первым матчем с «Миланом». Исполняющим обязанности стал Паскаль Босхарт из молодёжки, и именно при нём нидерландцы передавили «Милан».

Плюс итальянцы забрали у «Фейеноорда» главную звезду – мексиканца Сантьяго Хименеса. И он забил в ответном матче – но это не помогло. Вообще, даже несмотря на полный провал «Милана» в первой встрече, казалось, дома, на «Сан-Сиро», команда Сержиу Консейсау должна разобраться с «Фейеноордом». Тем более что в гостях при безобразной игре «Милан» уступил всего 0:1.

И поначалу ответка складывалась для «россонери» хорошо. Они очень быстро открыли счёт и до перерыва должны были забить ещё пару мячей. Рафаэл Леау и Тео Эрнандес разрывали левый фланг, Жоау Феликс фантазировал в центре, Хименес давал мощи впереди. И тем не менее счёт остался всего 1:0. «Милан» забыл о важном «законе Змея Горыныча»: нужно не только отрубить голову, но и прижечь, чтобы не выросла новая. Команда Консейсау отрубила, но не прижгла.

Португальский тренер с первого дня в «Милане» жесточайше закрутил гайки. Несколько раз это давало результат – как, например, в Суперкубке Италии, в дерби с «Интером» в чемпионате или в матче с «Пармой», когда «россонери» за несколько минут в концовке превратили 1:2 в 3:2. Консейсау вытаскивает из команды характер. Однако у такого сурового подхода есть и негативные последствия. Из-за конфликта с тренером, который пришёл всего полтора месяца назад, «Милан» покинули Давиде Калабрия и Альваро Мората.

А самое главное – у «Милана» полностью отсутствует эмоциональная стабильность. Консейсау может накрутить и зарядить команду. И это будет работать. Но любой, даже самый мизерный триггер может повернуть бешеный эмоциональный заряд «Милана» в минус. В матче с «Фейеноордом» таким триггером стало удаление Тео Эрнандеса. Удаление абсолютно идиотское: первая жёлтая – за необоснованно грубый фол в центре поля, вторая – за симуляцию. «Милан» играл с большим преимуществом, плюс – фактор своего поля. Второй гол был делом времени. И тут Тео исполнил!

После удаления Эрнандеса «Милана» не стало. Да, «Фейеноорд» забил единственным ударом в створ, но эта статистика не должна обманывать. Нидерландцы в большинстве играли лучше и в целом контролировали матч. Те самые нидерландцы, у которых нет официального главного тренера и которые не привезли в Милан сразу нескольких травмированных игроков основы. А один из них был на «Сан-Сиро», но уже в красно-чёрной футболке.

Ключевой момент противостояния Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Истерика «Аталанты»

С учётом эмоциональности Сержиу Консейсау и его умения жечь глаголом, не терпелось увидеть пресс-конференцию португальца после матча. Однако она получилась совершенно обычной, никакого огня не было. Зато его на прессухе дал Джан Пьеро Гасперини после того, как «Аталанта» вылетела от «Брюгге»! Больше всего досталось Адемоле Лукману, который не забил пенальти.

Джан Пьеро Гасперини главный тренер «Аталанты» «Адемола Лукман — один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. Он хотел пробить пенальти после забитого гола, но забрал мяч, несмотря на то что Ретеги и Де Кетеларе могли исполнить удар с точки… Мне не понравилось то, что сделал Лукман».

«Брюгге» повезло попасть на «Аталанту» в тот момент, когда бергамаски переживают функциональный кризис. Такой кризис бывает у команды Гасперини каждый год. И вот сейчас он наступил как раз к матчам первого раунда плей-офф ЛЧ. У «Аталанты» был вариант избежать этой стадии и нырнуть сразу в 1/8 финала. Но для финиша в топ-8 не хватило буквально одного очка. «Милан», кстати, тоже мог попасть сразу в 1/8 финала, но в последнем туре основного турнира умудрился проиграть загребскому «Динамо». Кто бы мог подумать, что это поражение будет стоить «россонери» так дорого.

Однако вернёмся к «Аталанте». Она попала в функциональную яму, а ещё — на очень крепкий «Брюгге». Безусловно, бергамаски на бумаге во всём превосходят бельгийцев. Изначально «Брюгге» был жесточайшим андердогом. Но и недооценивать эту команду тоже не надо. В основном турнире она обыграла «Астон Виллу», которая пробилась сразу в топ-8, вынула душу из «Ювентуса» (0:0) и чуть не выбросила за борт ЛЧ «Манчестер Сити» в последнем туре. Матчи с «Аталантой» лишь окончательно закрепили силу «Брюгге». И существенно подняли цену на игроков этой команды, часть из которых летом наверняка разъедется по хорошим клубам за хорошие деньги.

Шемсдин Тальби – как раз один из таких игроков Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

В первом матче «Брюгге» ни в чём не уступил «Аталанте». Но и на победу бельгийцы, пожалуй, не наиграли. Ничья была бы абсолютно справедливым итогом, однако в самом конце Исак Хин в своей штрафной рукой коснулся лица соперника, «Брюгге» получил право на пенальти и реализовал его. Формально повод для назначения 11-метрового был. Но если бы арбитр его не назначил, вряд ли у кого-то возникли бы серьёзные вопросы. Так что здесь «Брюгге» немного повезло.

В дебюте же второго матча у «Аталанты» случился настоящий провал. До счёта 0:2 бергамасков просто не было на поле. Такой безыдейной и потерянной «Аталанты» не приходилось видеть давно. Ближе к перерыву банда Гасперини проснулась, пошла вперёд, могла забить – но в контратаке получила третий гол в свои ворота. Причём нападающий «Брюгге» Ферран Жутгла с нерабочей левой засандалил так, как у него, вероятно, не получалось раньше. И вряд ли получится в будущем.

Адемола Лукман, который только-только восстановился от травмы, своим быстрым голом после перерыва дал надежду на камбек. Однако сам же Лукман и забрал эту надежду, когда не реализовал пенальти. Впрочем, нужно отметить и вратаря «Брюгге» Симона Миньоле, который выручил команду в самый нужный момент. Тогда всё стало окончательно ясно. «Аталанта» получила дикую дизмораль и до финального свистка так и не пришла в себя. Лицом агонии бергамасков стал Рафаэл Толой, который в конце матча натурально обезумел, бросился на парня из «Брюгге» и был немедленно удалён с поля.

У капитана «Аталанты» сдали нервы Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

С учётом сетки «Аталанте» прочили чуть ли не полуфинал Лиги чемпионов. Однако дальше по этой сетке пошёл «Брюгге». Для бельгийцев выход в 1/8 финала – уже чудо. Четвертьфинал будет результатом уж совсем невероятным. Однако при этом он не кажется невозможным. В 1/8 финала «Брюгге» встретится либо с «Лиллем», который сенсационно пробился в топ-8, но при этом точно не является непобедимым, либо с «Астон Виллой», которую бельгийцы уже обыгрывали.

Правда, относиться к «Брюгге» теперь точно будут серьёзнее. Ну а как ещё относиться к команде, которая прошла «Аталанту»? Даром что бергамаски на спаде и не могли рассчитывать на нескольких травмированных футболистов. За «Аталанту» вообще очень обидно. По сравнению с «Миланом» и «Ювентусом» это самая готовая, стабильная и приятная команда. И турнирные расклады в ЛЧ ей максимально благоволили. Полуфинал – может быть, громко сказано, но в 1/4 финала бергамаски могли заходить уверенно.

С другой стороны, теперь у «Аталанты» остаётся больше сил на Серию А. Они уступают три очка «Интеру» и пять – «Наполи». Плюс «нерадзурри» скоро стартовать в плей-офф ЛЧ, так что энергии на чемпионат у миланцев останется меньше. А сегодня, с учётом неимоверной плотности календаря, даже один дополнительный день отдыха может иметь огромное значение.

Где-то убыло, где-то – прибыло: «Аталанта» вылетела из Лиги чемпионов, зато сможет обострить и без того крутую чемпионскую гонку в Италии. Смотреть всем!

Полезное поражение «Ювентуса»

В отличие от «Милана», «Ювентус» получил в соперники сильных нидерландцев – ПСВ. В прошлом сезоне команда Петера Боша выиграла Эредивизию, а в нынешнем – идёт носом к носу с «Аяксом» в борьбе за первое место. В основном турнире ЛЧ ПСВ (14-й) финишировал выше «Ювентуса» (20-й). Хотя в самом первом туре туринцы у себя дома не почувствовали команду Боша и изящно разделали её со счётом 3:1.

С тех пор прошло несколько месяцев. Ряды «Ювентуса» сильно поредели. Команда Тьяго Мотты сильно страдает от травм. Надолго выбыл лидер обороны Бремер, нет игравших рядом с ним Пьера Калюлю и Хуана Кабаля. В ответном матче с ПСВ недолеченным вышел Андреа Камбьязо. А вышел он потому, что травму получил Ренату Вейга, которого зимой взяли из «Челси».

У Тьяго Мотты хватает проблем Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Сводить проблемы «Юве» только к травмам неправильно. Но и не учитывать их тоже нельзя. После замены Вейги в центре защиты у туринцев возникла связка Федерико Гатти – Ллойд Келли. Звучит убийственно для команды, в обороне которой ещё недавно царили Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи. Шустрые атакующие игроки ПСВ с Люком де Йонгом в качестве наконечника все 120 минут обнажали оборонительные несовершенства «Ювентуса».

Туринцы могли и даже, наверное, должны были лучше действовать в центре поля, больше контролировать игру. И тут высвечивается ещё одна серьёзная проблема: «Моттабол» у «Юве» если и проявляется, то пока только фрагментарно. Сильные отрезки (как, например, второй тайм с «Интером») сменяются провалами. Причём провалиться туринцы могут в любой момент и против любого, даже самого скромного соперника. В Серии А такое случалось не раз.

Также важно учитывать, что «Ювентус» очень молод. Для многих его футболистов матчи с ПСВ – первый опыт плей-офф Лиги чемпионов. Это касается и Тьяго Мотты. Он выигрывал ЛЧ в качестве игрока, но сейчас у него другая профессия. И опыт, соответственно, тоже нужен другой.

ПСВ, как любая приличная команда из Нидерландов, тоже напичкан молодёжью. Но там есть суперопытные де Йонг и Иван Перишич. Плюс Петер Бош в тренерстве намного дольше Мотты. Для него в этом деле нераскрытых тайн осталось не так много, как для тренера «Юве». Кроме того, Бош руководит ПСВ дольше, чем Мотта – «Ювентусом». Нидерландцы на сегодняшний день – просто более готовая команда. Не такая классная, именитая и дорогая по составу, но – готовая. И в плей-офф ЛЧ это сыграло большую роль.

«Бьянконери» переживают кризис роста. Это нормально в ситуации, когда клуб нанял молодого концепт-тренера и вручил ему молодой состав, который к тому же и летом, и зимой довольно серьёзно перетряхнулся. Плюс действительно много травм. Вылет от ПСВ очень неприятен, однако делать из этого вселенскую трагедию не стоит.

Петер Бош – ещё один лысый волшебник, получается? Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Нидерландцам – респект. Против «Интера» или «Арсенала» в 1/8 финала им будет очень сложно. Эти команды, в отличие от «Ювентуса», выстроенные, опытные и очень циничные. Но сам факт выхода в эту стадию, да ещё и с такой драматичной победой над «Юве», – великолепное достижение для ПСВ.

Ну а туринцам – расти, расти и расти. От эйндховенцев они получили сочного лигочемпионского леща. Это больно и обидно. Однако это для «Юве» и Мотты ещё и наука. Теперь главное – сделать правильные выводы и постараться стать сильнее. И по-футбольному, и ментально.