«Барса» сыграет с «ПСЖ», а «Реал» – с «Байером»? Последняя жеребьёвка сезона ЛЧ! LIVE

Нас ждут три огненных противостояния в 1/8 финала турнира! Всё самое важное – в нашей онлайн-трансляции.

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Уже успели привыкнуть к новому формату Лиги чемпионов? Если нет – не переживайте, сейчас всё станет проще. Сегодня, в 14:00 мск, все оставшиеся в турнире команды узнают своих соперников по 1/8 финала. И возможный путь до решающего матча – тоже (он, кстати, пройдёт в Мюнхене на стадионе «Баварии»). Окончательный список из 16 клубов, дошедших до это стадии, выглядит так:

сеяные команды (закончили общий этап в топ-8): «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

несеяные команды: «ПСЖ», «Бенфика», ПСВ, «Фейеноорд», «Реал», «Бавария», «Брюгге» и дортмундская «Боруссия».

Главное, что надо знать – каждая из несеяных команд получит в соперники команду из конкретной пары. И эти пары уже известны: они образовались по итогам общего этапа ЛЧ. Вот с кем могут сыграть в 1/8 финала победители стыков:

«Боруссия» — «Лилль» или «Астон Вилла».

«Брюгге» — «Лилль» или «Астон Вилла».

«Бавария» — «Атлетико» или «Байер».

«Реал» — «Атлетико» или «Байер».

«Фейеноорд» — «Арсенал» или «Интер».

ПСВ — «Арсенал» или «Интер».

«Бенфика» — «Ливерпуль» или «Барселона».

«ПСЖ» — «Ливерпуль» или «Барселона».

При жеребьёвке нет ограничений — в 1/8 финала могут сыграть команды из одной страны. Если клубы встречались на основном этапе – это тоже не помешает новым матчам. Сеяные команды (находятся справа) проводят ответный матч дома.

Кто с кем сыграет в ЛЧ? Фото: «Чемпионат»

Также после жеребьёвки мы узнаем обе стороны сетки турнира – до самого финала. Например, если «Ливерпулю» достанется «ПСЖ», то эта пара может пойти в левую сторону сетки, но тогда пара «Барселона» – «Бенфика» точно отправится в правую. Это же касается и остальных команд (условно, «Интер» со своим соперником может отправиться в левую сторону сетки, в таком случае «Арсенал» отправится в правую – и наоборот). Поэтому если вы хотите посмотреть на противостояние «Ливерпуля» и «Барселоны» – придётся ждать, что обе команды выйдут в финал.

Сегодня станут известны и потенциальные пары 1/4 финала и полуфиналов. Плюс мы узнаем, победитель какой пары начнёт четвертьфинал (и далее – полуфинал) дома.

Мы будем следить за происходящим онлайн, так что присоединяйтесь – и вы ничего не пропустите!