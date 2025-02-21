Трансферное окно в РПЛ закрылось. Но переходы этих футболистов ещё реальны

20 февраля в России захлопнулось трансферное окно. Больше никаких сделок между клубами до лета. Однако не стоит забывать о возможных трансферах «на выход». К примеру, в Уругвае окно закроется 25 февраля, в Бразилии — 28-го. Кто из игроков РПЛ может покинуть лигу в ближайшие дни?

Ду Кейрос («Зенит»)

Ду Кейрос Фото: fc-zenit.ru

Бразильский футболист провёл 2024 год в аренде — играл за «Гремио» (28 матчей, один голевой пас). По всей видимости, в «Зените» снова не рассчитывают на полузащитника. По данным Globo, российский клуб обсуждает последние детали сделки со «Спорт Ресифи». Эта команда планирует арендовать футболиста до конца года (именно тогда завершится очередной сезон в бразильском футболе). Контракт Ду Кейроса с «Зенитом» истекает летом 2028-го, но не факт, что он останется в команде до этого времени. Не исключено, что через год-другой за арендами последует полноценный трансфер.

Кевин Кастаньо («Краснодар»)

Кевин Кастаньо Фото: РИА Новости

Когда Кастаньо переходил в «Краснодар», все только и говорили о том, что он вытеснил зенитовца Вильмара Барриоса из стартового состава сборной Колумбии. А теперь Кевин потерял место в основе «быков». В сезоне-2024/2025 он отыграл всего пять матчей в стартовом составе в РПЛ, проведя на поле суммарно 543 минуты. Журналист Сезар Луис Мерло утверждает, что Кастаньо продолжит карьеру в «Ривер Плейт». Аргентинский клуб заплатит за трансфер игрока € 8,5 млн, а Кевин подпишет контракт до конца 2028 года. Правда, зимнее окно в Аргентине закрылось ещё 31 января, так что Кастаньо поможет новому клубу только через несколько месяцев. Если, конечно, не придумают схему, при которой футболист заплатит «Краснодару» деньги за расторжение контракта и переедет в Аргентину в статусе свободного агента.

Джованни Гонсалес («Краснодар»)

Джованни Гонсалес (с мячом) Фото: РИА Новости

В конце января появилась новость, что Гонсалес недоволен своим положением в «Краснодаре». Ничего удивительного. Футболист, которому на момент переезда в Россию было 29 лет (сейчас — 30), рассчитывал на игру в основном составе. У Гонсалеса же всего один матч в РПЛ в старте. Он отыграл в чемпионате только 291 минуту, поскольку уступил место в основе ветерану Сергею Петрову. Гонсалеса отправят в другой клуб? Или он ещё поборется за место в основе «быков»?

Хесус Медина («Спартак»)

Хесус Медина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Парагваец не играл в стартовом составе «Спартака» с конца сентября 2024 года. Речь, конечно, о матчах РПЛ. После дерби с «Динамо» (2:2) Деян Станкович отправил южноамериканца в запас. С того момент Медина вышел на поле в чемпионате России шесть раз, но его выпускают в самой концовке. Очевидно, что с приходом новых футболистов Хесусу будет тяжело рассчитывать на большее игровое время. Медина мог оказаться в «Ботафого», однако бразильский клуб приостановил переговоры (информация от O Dia). Парагваец полетел на сбор «Спартака» в Турцию, но у красно-белых ещё есть несколько дней, чтобы отправить игрока в Южную Америку.

Лукас Фассон («Локомотив»)

Лукас Фассон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Легионер провёл всего три матча в нынешнем сезоне. Почему так мало? Фассон получил травму, из-за которой отсутствовал несколько месяцев. Не исключено, что бразилец вернётся на родину. В декабре 2024-го появилась информация о возможном переходе Фассона во «Флуминенсе», но он по-прежнему находится в «Локомотиве». Неделю назад издание BolaVip сообщило, что кандидатуру Лукаса рассматривает «Палмейрас». Фассон уедет в Южную Америку? Или всё-таки останется в «Локо»?

Родриго Саравия («Ростов»)

Родриго Саравия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник не приехал на зимние сборы «Ростова», несмотря на то что у него действующий контракт. В отличие от динамовца Бителло, уругваец пока так и не вернулся в расположение российского клуба. Месяц назад главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что всё ещё ждёт футболиста. Возможно, в такой ситуации следует продать игрока. Правда, позиция опорного полузащитника становится в донском клубе ограниченной, учитывая отъезд Данила Глебова в московское «Динамо». В конце прошлого года появилась информация о возможном переходе Саравии в аргентинскую «Химнасию», но уругваец всё ещё остаётся игроком «Ростова».