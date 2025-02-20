«Спартак» пропустил от «Торпедо» на 86-й минуте. Но тут же включился Солари!

Матч «Спартака» и «Торпедо» привлекал как минимум тем, что встречались лидеры своих дивизионов. Команда Деяна Станковича на третьем месте в РПЛ, эксперты уже называют её одним из главных претендентов на титул. А вот парни Олега Кононова вовсю бьются, чтобы взлететь в элиту российского футбола. Они на втором месте в Первой лиге с преимуществом в шесть очков перед «Уралом». И, конечно, цель на весну – удержать эти позиции.

Интереса добавляло и то, что Кононов в своё время работал в «Спартаке». Да, не так долго и не особо удачно. Более того, в «Торпедо» у него уже даже больше матчей в качестве главного, чем было в периоде работы с красно-белыми. Тем не менее он часть истории клуба. И наверняка каждая встреча с бывшими для него особенно важна.

До возобновления сезона остаётся чуть больше недели. Поэтому теперь мы уже точно видим прообраз будущего стартового состава на первые туры. Станкович в этом плане не сильно удивил. В первом тайме на «Торпедо» вышли все те, кто сделал удивительный прорыв осенью. И ни одного новичка. Солари и Гарсия остались на скамейке. Едва ли это кого-то удивило. Да, Ливай уже около двух недель работает с командой, даже сыграл с «Зенитом», однако уже тогда было видно, что парню надо освоиться. Пока он чужероден для системы, которую построил Станкович. По Солари примерно такая же ситуация. О его переходе «Спартак» объявил всего девять дней назад. Так что странно было бы сразу выпускать его в старте.

Но проверенные игроки не подвели. С первых минут торпедовцы оказались под давлением, пусть и темп игры был низким. Возможно, мешало качество поля. Для проведения игры выбрали своеобразную площадку, где с газоном было явно не всё в порядке. Однако это не помешало уже в первые 10 минут осуществить красно-белым несколько хороших подходов к воротам. Соперник отвечал на контратаках, но словно смирился, что инициатива в этом матче будет не у него.

На 17-й минуте «Спартак» забил. Благодаря прессингу. Ботнарь сделал уж слишком слабую передачу партнёру, того накрыл Мартинс и выкатил на пустые ворота Угальде. Нападающему оставалось отправить мяч в цель. С этой задачей он справился. Пропущенный гол оживил «Торпедо». По крайней мере, несколько раз автозаводцы попытались провести позиционные атаки. И даже доходили до ворот. Но всё заканчивалось разве что дальними ударами. «Спартак» особо не форсировал ситуацию. Происходящее его полностью устраивало. А показывать суперформу он явно не был настроен.

Хотя в перерыве мы выяснили, что мог бы. Ведь Станкович на второй тайм выпустил совсем другой состав. И там уже оказались Солари и Гарсия. Первый передвигался по всем зонам атаки, а второй занял место на правом фланге. А уже на 48-й минуте Пабло мог открывать счёт своим голам за «Спартак». Он получил идеальную передачу в штрафной и пробил с лёта. Но арбитр показал, что полузащитник сделал это из офсайда. Не повезло.

Вообще, Солари действительно выглядел очень живо. Мы увидели его в центре, на флангах, откуда он как минимум однажды создал момент для себя. Серьёзный диссонанс по сравнению с Гарсией, у которого мало что получалось. Сценарий матча после перерыва не сильно изменился. У красно-белых всё равно было больше владения, пусть и не так много моментов. Зато в одном из эпизодов проявил себя Помазун. Манелов здорово пробил в верхний угол, а голкипер в красивом прыжке вытащил этот удар.

Казалось, всё так и закончится. После 80-й минуты команды словно успокоились. Но это было ошибочное ощущение. Сначала торпедовцы после здорово разыгранного углового отыгрались.

И «Спартак» это не устроило. Красно-белые полетели в атаку, Игнатов вырезал красивую передачу на Медину в штрафную, а тот не стал жадничать и переправил мяч в сторону Солари, который оказался перед пустыми воротами. И всё-таки забил гол, ставший победным.

Последний матч перед весенней частью РПЛ «Спартак» проведёт 24 февраля с узбекистанским «Насафом». Потом вернётся в Москву, где 2 марта команду ожидает встреча с «Оренбургом».