«Король» в «Зените», рекордсмен – в «Спартаке». Рассказываем обо всех новых легионерах РПЛ

В чемпионате России захлопнулось трансферное окно. Нынешней зимой клубы РПЛ купили 13 легионеров. С некоторыми из них мы уже неплохо знакомы, а другие до сих пор остаются для болельщиков ноунеймами. Но неизвестные игроки вполне могут выстрелить громче, чем распиаренные. В этом тексте рассказ обо всех новых иностранцах нашей лиги.

Луис Энрике, «Зенит»

Луис Энрике Фото: fc-zenit.ru

Самый дорогой трансфер зимы РПЛ – за «Зенитом». Петербургский клуб подписал Луиса Энрике из «Ботафого» за € 33 млн (по данным Transfermarkt). Но, по сути, обменял на двух своих бразильцев – Вендела и Артура. «Ботафого» получил права на этих игроков фактически за те же деньги. Теперь в чемпионате России будет выступать «Король Америки». Награду с таким названием Луис Энрике получил по итогам сезона-2024 как лучший футболист в Южной Америке от уругвайского издания El País. Новичок сине-бело-голубых выиграл с «Ботафого» чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес. В этих турнирах забил 11 мячей и сделал шесть голевых передач в 47 матчах.

«Мы давно следили и смотрели за его выступлениями, когда он ещё играл в «Бетисе», хотя не совсем получилась у него, конечно, игра в испанском чемпионате. Но последний сезон он провёл очень хорошо. Луис Энрике – игрок достаточно быстрый, хорошо оснащён технически, умеет обыгрывать. И сейчас самое главное для нас – постараться сделать так, чтобы он быстрее адаптировался и помог команде», – прокомментировал подписание бразильца главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Огнен Мимович, «Зенит»

Огнен Мимович Фото: fc-zenit.ru

А вот другой легионер-новичок «Зенита» – арендованный. Петербургский клуб активно искал игрока на позицию правого защитника после травм Вячеслава Караваева и Сергея Волкова. Несколько возможных трансферов сорвалось, в истории же с подписанием Мимовича, наоборот, повезло. В зимнее окно 20-летний серб перешёл из «Црвены Звезды» в «Фенербахче», однако оказалось, что у стамбульцев перебор иностранцев в заявке. В результате турки договорились с «Зенитом» об аренде Огнена. В нынешнем сезоне Мимович провёл 19 матчей, включая пять — в Лиге чемпионов, забил один мяч и сделал два голевых паса.

«Мимович – хороший игрок. Последние полгода он очень здорово играл у нас в «Црвене Звезде». Он как молодой Бранислав Иванович, очень похож на него. Техника, сила – всё есть. Думаю, Огнен поможет «Зениту», — так охарактеризовал соотечественника в интервью для «Чемпионата» экс-защитник сине-бело-голубых Милан Родич, выступающий за «Црвену Звезду».

Ливай Гарсия, «Спартак»

Ливай Гарсия Фото: spartak.com

У «Спартака» новый самый дорогой трансфер в истории. Рекорд Гуса Тиля побил Ливай Гарсия, за которого московский клуб заплатил АЕКу € 18,7 млн (по данным Transfermarkt). Как стало известно «Чемпионату», 20% от суммы сделки получат сам Гарсия и его агент. Красно-белые подписали универсального игрока атаки: 27-летний форвард с Тринидада и Тобаго может действовать как на острие, так и на фланге. Правда, результативнее он в роли центрфорварда. В текущем сезоне Ливай принял участие в 22 матчах греческой команды и оформил 10+3.

«Это очень важное приобретение для клуба, – подчеркнул главный тренер «Спартака» Деян Станкович. – Очень хороший, сильный и быстрый нападающий, который умеет забивать. Надеюсь, он быстро адаптируется к команде, к нашему футболу и целям. Он конкурент Манфреда Угальде или фланговых нападающих? Когда идём к цели, мы не говорим о конкуренции, мы все в одной лодке. Думаю, найдём способ, как использовать Гарсию».

Пабло Солари, «Спартак»

Пабло Солари Фото: spartak.com

Ещё один легионер прибыл в «Спартак» из Аргентины – это старый товарищ Эсекьеля Барко. Московский клуб выкупил права на Солари у «Ривер Плейт» за € 10 млн. 23-летний атакующий полузащитник должен добавить красно-белым креатива, а опыт совместной игры с Барко только поможет ему быстрее адаптироваться в команде Станковича. В сезоне-2024 Пабло провёл 31 матч в чемпионате Аргентины и Кубке Либертадорес, забил семь мячей и сделал три голевые передачи. Отзывы о Солари хорошие.

«Какая моя любимая позиция на поле? Я могу играть на нескольких позициях. Думаю, моя любимая — нападающий, центральный или фланговый. Думаю, там я играю лучше всего. Я в первую очередь ассистент или бомбардир? И то, и то. Если честно, обе роли мне импонируют. И так, и так я могу помочь команде и быть полезным», – рассказал о своих сильных сторонах аргентинец.

Хуан Касерес, «Динамо» Москва

Хуан Касерес Фото: fcdynamo.ru

Московское «Динамо» за сутки до закрытия зимнего окна объявило о подписании флангового защитника сборной Парагвая. Касерес перешёл из аргентинского «Лануса», а сумма трансфера составила € 3,4 млн. В сезоне-2024 Хуан провёл 33 матча во всех турнирах без результативных действий. Зато на старте нового сезона он отметился голевой передачей в трёх играх аргентинского чемпионата. Касерес, узнав о предложении из России, так настаивал на своей продаже в «Динамо», что «Ланус» даже отстранил его от участия в одном матче. Тем не менее парагваец добился желаемого.

«Я играю на позиции правого защитника, – представил себя Касерес. – Люблю как защищаться, так и атаковать. На поле всегда агрессивен. Постараюсь показать свою лучшую игру. Моя цель – вывести «Динамо» на самую вершину, выиграть много трофеев, так что будем над этим работать».

Алеррандро, ЦСКА

Алеррандро Фото: pfc-cska.com

В РПЛ едет лучший бомбардир чемпионата Бразилии! Выходит, Алеррандро – тоже по-своему «король». По итогам сезона-2024 в Серии А нападающий «Ред Булл Брагантино», выступавший на правах аренды за «Виторию» из Баии, забил 15 мячей в 34 матчах. К этому добавил ещё четыре голевые передачи. В гонке снайперов 25-летний форвард поделил первое место с экс-нападающим «Зенита» Юри Алберто. Алеррандро смог перейти в ЦСКА, даже несмотря на то что «Ред Булл Брагантино» по решению своих хозяев из Red Bull не ведёт бизнес с Россией. Футболист выкупил собственный контракт за € 4,2 млн, воспользовавшись пунктом в договоре.

«Мне кажется, я очень умный нападающий, – сказал бразильский легионер ЦСКА. – Я не просто статичный форвард, который отходит назад, чтобы получить мяч в ноги. Много двигаюсь по полю. Не только забиваю голы, но и отдаю голевые. Мне нравится выводить партнёров один на один. Думаю, благодаря своим сильным качествам идеально впишусь в команду».

Йонуц Неделчяру, «Акрон»

Йонуц Неделчяру Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Новый центральный защитник «Акрона» в особом представлении не нуждается. Неделчяру уже играл в чемпионате России за «Уфу» с февраля 2018-го по октябрь 2020-го. Затем уфимский клуб продал румына в АЕК, а из Греции Йонуц отправился в Италию – выступал за «Кротоне» и «Палермо». Как раз у последних и выкупил 28-летнего легионера «Акрон», согласившись заплатить € 130 тыс. Уровень Неделчяру понятен, он в составе сборной своей страны ездил на Евро-2024, где, правда, просидел весь турнир на скамейке. А в нынешнем сезоне у него 10 матчей в Серии В и Кубке Италии без результативных действий.

«После анализа первой части сезона понимали необходимость усиления линии обороны. Поэтому заблаговременно начали поиски и довольны, что у нас получилось осуществить трансфер Йонуца. Это были непростые переговоры, которые длились почти месяц, но мы рады, что удалось договориться с «Палермо» и футболистом. Неделчяру добавит команде мощности, качества в обороне и повысит конкуренцию», – сказал спортивный директор «Акрона» Арам Задоян в интервью «Матч ТВ».

Ифет Джаковац, «Акрон»

Ифет Джаковац Фото: Vincent Mignott/Getty Images

В среднюю линию «Акрон» подписал 27-летнего полузащитника сборной Боснии и Герцеговины, у которого, правда, пока только один матч за национальную команду — в ноябре 2024-го. Джаковац перешёл из сербского клуба «Бачка Топола», сумма трансфера составила € 1 млн. В этом сезоне Ифет поучаствовал в 23 играх в разных турнирах (включая групповой этап Лиги конференций), забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач. При этом умудрился заработать 10 жёлтых карточек, так что футболист, видимо, не мягкий. Интересно, что босниец пропустил начало сборов «Акрона».

«Мы взяли очень хорошего центрального полузащитника Ифета Джаковаца – это достаточно результативный футболист, который является лидером. Надеюсь, он станет лидером и у нас. К сожалению, он немного заболел, поэтому затянулся период его возвращения в команду. Мы виделись с ним в Москве, но его пришлось отпустить домой, чтобы он долечился… Видимо, всё‑таки не выдержал, потому что отыграл очень много матчей. Иммунная система не справилась, вот он и заболел», – говорил про боснийца главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

Мохамед Аззи, «Динамо» Мх

Мохамед Аззи Фото: vk.com/fcdmx

Махачкалинское «Динамо» усилило за счёт легионера правый фланг обороны. Если исходить из тактической схемы команды Хасанби Биджиева, скорее всего, Аззи будет играть как латераль. 22-летний алжирец выкуплен у «Белуиздада» за € 200 тыс. В текущем сезоне Мохамед провёл 21 матч (в том числе семь в африканской Лиге чемпионов), не совершил ни одного результативного действия и заработал пять жёлтых карточек. Ранее он выступал за молодёжную сборную Алжира. По информации Transfermarkt, контракт с Аззи подписан только до лета 2026-го.

«Мы давно вели Мохамеда. И даже наш шеф‑скаут до Нового года ездил и в Алжир, и в Марокко – проводил с ним там переговоры. Просто чуть затянулся разговор с клубом. Аззи – классный игрок. Тем более позиция правого защитника требовала усиления… Он физически крепок, силён, подходит под логику нашей игры, очень активный, с хорошей скоростью, с довольно неплохой физической оснащенностью. Надеюсь, парень ещё добавит у нас и будет радовать не только дагестанских болельщиков, но и поклонников футбола по всей стране», – объяснил в интервью «Матч ТВ» подписание Аззи гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

Хуан Кастильо, «Пари НН»

Хуан Кастильо Фото: fcnn.ru

«Пари НН» подписал в зимнее окно большую группу игроков из топ-клубов РПЛ, но нашлось место в трансферной кампании нижегородского клуба и для пары легионеров. Новичком команды Виктора Гончаренко стал 22-летний колумбиец Кастильо. Хуана выкупили у клуба «Форталеса Сипакира» за € 300 тыс.

«За Кастильо следили очень давно. Нам нужен профильный левый защитник, способный сыграть и латераля», – так прокомментировал трансфер колумбийского легионера спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов.

Интересно, чем привлёк «Пари НН» молодой колумбиец. Ранее он находился в системах «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Филадельфии Юнион», но до МЛС не дотянул. Да и в «Форталесе» этот защитник, способный действовать как на левом фланге, так и в центре обороны, не был твёрдым игроком основы. В сезоне-2024 поучаствовал в 35 матчах, но в стартовом составе вышел только 16 раз, забив один гол. В юношеских и молодёжной сборной ограничился лишь ролью кандидата.

Тьяго Весино, «Пари НН»

Тьяго Весино Фото: fcnn.ru

«Пари НН» мощно укрепил линию атаки: вслед за Александром Кокшаровым и Вячеславом Грулёвым нижегородский клуб подписал уругвайца Весино. 25-летний нападающий арендован у аргентинского «Велес Сарсфилд» на год за € 100 тыс. В договоре прописана опция выкупа. Последние полгода Тьяго отыграл также на правах аренды за чилийский «Уачипато». В 14 матчах наколотил семь мячей и сделал одну голевую передачу. В Уругвае Весино тоже забивал много, а вот в Аргентине не потянул – ни стабильного места в основе, ни голов.

«Спортивный отдел наблюдал за Весино не одно трансферное окно. Следили за тем, как он играет, какие изменения у него происходят по спортивной линии. В принципе, решение об аренде было объективно подтверждено и игровой статистикой, и потенциалом развития футболиста. По мнению нашего спортивного отдела, это должно быть усилением нашего стартового состава. Посмотрим… Надеемся, что этот футболист станет достойным активом и даст нам то усиление, на которое мы рассчитывали», – признался генеральный директор клуба Давид Мелик‑Гусейнов.

Белайди Пуси, «Факел»

Белайди Пуси Фото: fakelfc.ru

«Факел» «на флажке» дозаявочного периода подписал албанца Пуси. 27-летний нападающий заключил контракт всего на полтора года, а стоимость его трансфера составила € 100 тыс. Вроде бы маленькие деньги по нынешним временам в футболе, а ведь это одна из крупнейших покупок в истории воронежского клуба. Белайди приехал из Азербайджана – ранее он выступал за «Шамахы». В 22 матчах нынешнего сезона стал автором пяти голов и четырёх голевых передач. В сборную Албании новичок «Факела» пока не вызывался.

«Мои лучшие качества – помогаю команде забивать мячи и совершать результативные действия. Да, я слышал про «Факел». Это большая команда, а Воронеж – большой город. Здесь замечательные болельщики. Я не могу дождаться, когда сыграю на домашнем стадионе и почувствую его атмосферу… Мои цели – давать максимум каждый день, каждую игру, чтобы помочь нашей команде подняться в таблице», – сказал Пуси.

Родриго Руис Диас, «Ахмат»

Родриго Руис Диас Фото: fc-akhmat.ru

«Ахмат» тоже отыскал себе нападающего в Южной Америке. В клуб из Грозного перешёл нападающий из команды под названием «2 мая» – Руис Диас. Стоимость трансфера 26-летнего игрока составила всего € 100 тыс. Ранее Родриго уже уезжал за границу, но не в Европу – выступал с разным успехом в Боливии и Эквадоре. Во второй половине сезона-2024 центрфорвард провёл 22 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Стал лучшим бомбардиром парагвайской Клаусуры. Судя по статистике, это были лучшие полгода в карьере Руиса Диаса.

«Мы просматривали его ещё до сборов. Нам понравились его открывания за спиной защитников, хорошие агрессивные действия в штрафной площади соперника. Уже после того, как он прибыл на сборы, были приятно удивлены его великолепным уровнем работоспособности: он пашет и прессингует. Руис Диас – футболист, готовый на самопожертвование ради команды. Нам именно это очень важно в предстоящих 12 матчах», – сказал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «Вестям республики».