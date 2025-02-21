В Лиге чемпионов новая сила? ПСВ и «Фейеноорд» неслучайно удивили Европу

Нидерландский футбол в огне: на этой неделе ПСВ и «Фейеноорд» поиздевались над итальянскими топами в Лиге чемпионов, а в 1/8 финала Лиги Европы пробрались «Аякс» и «АЗ Алкмар». Пока нидерландский футбол идёт практически без потерь (в стыках ЛЕ вылетел «Твенте») и уже набрал в таблице коэффициентов УЕФА 14,750 балла. Лучший результат последних лет – 19,200 в сезоне-2021/2022. Вероятно, и его побьют в скором времени: тогда главным поставщиком очков стал «Фейеноорд» Арне Слота (дошёл до финала Лиги конференций), а сейчас команды идут ровнее.

С чем же связаны последние евроуспехи нидерландцев? Давайте разбираться.

«Фейеноорд» выбрал прагматичный путь

Эредивизию принято считать дешёвым аналогом Бундеслиги – не в плане качества, а с финансовой точки зрения. Здесь также проповедуют атакующий футбол и любят результативные матчи, но команды с трудом переносят такую игру на международный уровень. Самая правдоподобная причина: нидерландцы искренне верят в свой стиль, продолжают фанатично играть в атаку и редко прячутся в «автобусе».

Радость игроков «Фейеноорда» Фото: Getty Images

Увы, такой подход приносил только «достойные поражения», но не очки. Однако в этом году нидерландские команды не брезгуют жертвовать качеством игры ради результата. На общей стадии ЛЧ «Фейеноорд» разгромил «Баварию» со счётом 3:0, но в прагматичном стиле: с 20% владения и тремя ударами в створ. А ещё устроил исторический камбэк в матче с «Манчестер Сити» – роттердамцы превратили 0:3 в 3:3 за 15 минут в концовке.

Матчи с «Миланом» — тоже яркий пример прагматичности. К плей-офф «Фейеноорд» подошёл без Брайана Приске, на тренерском мостике его обязанности исполняет Паскаль Босхарт – но временщик великолепно подготовился как минимум к первому матчу. Задавил соперника физикой и перекрыл кислород массивным прессингом. Интересно было посмотреть, как бы развивался матч, не забей «Фейеноорд» на первых минутах – после гола Пайшао хозяева не особо рвались в атаку, а сконцентрировались на разрушении атак соперника.

Без везения не обошлось в ответке: «Милан» разобрался со своими проблемами и провёл по содержанию хорошую игру с «Фейеноордом». Но тараканы в голове отдельных футболистов сыграли на руку нидерландцам. Оставшись в большинстве, гости забили чуть ли не после единственной атаки – и вышли в 1/8 финала. Не без везения и не совсем заслуженно по-футбольному, однако команда не в том состоянии, чтобы жертвовать результатом ради красоты. И заслужила похвалу за дисциплину, в отличие от расхлябанных оппонентов.

А ПСВ и «Аякс» снова сильны

Петер Бош в ПСВ Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

По другую сторону – ПСВ Петера Боша. Тренер-легенда в узких кругах: один из самых безумных почитателей тотального футбола, который играет в ультраатаку, но никогда не тренировал европейских топов. В дортмундской «Боруссии» и «Байере» его идеи быстро сходили на нет, а вот в Нидерландах за Боша готовы свернуть горы. Неудивительно, что даже с «Ювентусом» команда не изменила себе и без оглядки на оборону давила на чужие ворота.

С туринцами такой подход сработал: нынешний «Юве» уже не тот гранд с запасом прочности, способный переломить исход провального матча. Вожаков и легенд уровня Дель Пьеро, Зидана, Пирло, Дибалы (да-да, не удивляйтесь) уже нет – это чисто тренерский, но сыроватый проект, который без планов и реакций Тьяго Мотты поплывёт в любой момент. С другой стороны, а какой современный клуб не поплывёт без тренерской руки? Рука Боша оказалась длиннее или сильнее: его философию даже не нужно прививать нидерландцам, она и так встроена в их генетический код.

Другой взгляд: «Ювентусу» просто не хватало сил после изнурительного дерби с «Интером». Но и ПСВ не ходит пешком по полю в Эредивизии. В чемпионате на команду нахлынула неудачная серия: три матча подряд без побед. Трудно представить, что в разгар чемпионской гонки повёрнутый на доминировании Бош включил эконом-режим ради еврокубков.

Ещё один гранд из Эредивизии тоже может похвастаться классной дисциплиной: у «Аякс» даже больше финансовых возможностей, авторитета и не менее боеспособная академия. Но в последние годы мы этого не видели. В конце 2010-х клуб вышел из кризиса, чтобы через пару лет опять в него впасть. Сейчас, кажется, в Амстердаме снова пришли в себя.

Во-первых, осознали трансферные ошибки. Ранее «Аякс» сильно пострадал из-за одномоментной продажи лидеров. Но сейчас на горизонте новые вундеркинды, а состав разбавлен опытными дядьками. Вроде Хендерсона, Ругани, Шутало, Классена, Бергёйса и Вегорста.

Во-вторых, избавились от токсичных менеджеров вроде вездесущего Свена Мислинтата. Да, конфликтов всё равно трудно избежать: недавно Хендерсон осознал, что с детства болеет за «Монако», и потребовал трансфер. Странный поступок от капитана. Благо конфликт быстро потушили, а Джордан извинился перед командой – прежний «Аякс» заштормило бы на полгода минимум.

Франческо Фариоли в «Аяксе» Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

В-третьих, покончили с тренерской чехардой и позвали человека, близкого «Аяксу» по философии – итальянца Франческо Фариоли. Амстердамцы отказались от негласного правила с доморощенными тренерами (26 лет клуб тренировали только коучи с местным паспортом) и поставили на бывшего ассистента Роберто Де Дзерби. Не прогадали: год назад каждый матч отправляли вратарей на расстрел, ловили шесть голов от «Фейеноорда» и чудом запрыгнули в еврокубки. Сейчас – близки к первой за три года победе в чемпионате.

«Твенте» и АЗ – убийцы чемпионов

В такой еврокубковой компании нидерландских доминаторов не затерялись и более скромные «Твенте» с АЗ. Последние так вообще грохнули «Галатасарай» со счётом 4:1 и прошли дальше, сыграв вничью 2:2 в ответке. А ведь турки не проиграли во внутренних соревнованиях ни одного матча. Где-то ехидно улыбнулся Жозе Моуринью, уверенный, что все их победы достигнуты благодаря покровительству судей.

АЗ против «Фенербахче» Фото: Ed van de Pol/Getty Images

Хотя в ноябре Жозе было не до смеха: тогда АЗ обыграл его «Фенербахче» с боевыми пенсионерами со счётом 3:1. И следом оформил ничью с «Галатасараем». Поистине криптонит для турецких грандов. А ещё АЗ обыграл «Рому» и чуть не отобрал очки у «Тоттенхэма» на выезде – наверное, воспитанник лондонцев Трой Пэрротт покидал поле с противоречивыми чувствами. Ирландец, к слову, главный бомбардир команды: забил 17 мячей.

«Твенте» тоже не промах: разобрался с норвежским гегемоном «Будё-Глимт» дома и до последнего мог пройти дальше благодаря удачному результату на выезде – но не удалось. Хотя команда из Энсхеде с трудом запрыгнула в стыки: слишком часто теряла очки, зато потрепала нервы «МЮ», «Ницце», а в январе собралась и грохнула «Мальмё» с «Бешикташем». Главный герой команды – 23-летний Сем Стейн, лучший бомбардир чемпионата Нидерландов (на шесть мячей опережает ближайшего преследователя). И, что странно, форвард забил всего два мяча в текущем розыгрыше ЛЕ (пострадали «Мальмё» и «Будё-Глимт»). С другой стороны, можно порадоваться, что команда не зависит от одного игрока.

«Твенте» в Лиге Европы Фото: Marcel ter Bals/Getty Images

Безусловно, нидерландской делегации в Европе есть чем похвастаться перед публикой. Клубы из Эредивизии всегда славились точечным скаутингом юных (и не очень) талантов, а также искренним желанием поразить мир своим уровнем футбола. Но перевести удачные выступления в еврокубках в стабильное русло не удавалось.

Сейчас отличная возможность начать по новой и, возможно, сместить Португалию с «насеста». Клубы из этой страны уже два десятилетия плюс-минус удерживают место в топ-6 рейтинга УЕФА, но последние неудачи «Порту» и «Спортинга» могут изменить это положение. Нидерландцы не проводили масштабных реформ, не меняли взгляд на футбол, но к ним пришла не менее важная вещь – удача. Самое время ухватиться за её хвост.