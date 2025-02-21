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Как работают трансферные окна во всём мире, как определяются даты регистрационных периодов, подробности

Почему трансферные окна открываются и закрываются в разное время? Вы удивитесь
Дмитрий Зимин
Как работают трансферные окна во всём мире
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Разбираемся в запутанной системе, придуманной ФИФА.

В РПЛ больше нельзя покупать или брать в аренду игроков других клубов. 20 февраля закрылось трансферное окно, по итогам которого команды сформировали состав для финального отрезка сезона. Да, существует опция в течение недолгого периода подписать свободных агентов, но ей пользуются нечасто. Так что придётся довольствоваться тем, что есть.

Интересно, что РПЛ довольно рано закрывает возможность регистрации футболистов. Например, в Словакии, Ирландии, Чехии, Польше, Армении или на Украине ещё можно делать это какое-то количество времени. Несмотря на то что в некоторых из этих лиг уже вовсю идёт сезон.

Логичный вопрос: как вообще всё это работает?

Как появились трансферные окна?

Система трансферных окон появилась в Европе относительно недавно – в 2002 году. Тогда в УЕФА наконец-то решили систематизировать работу клубов по переходу игроков. Давно минуло «дело Босмана» (закон, действующий в странах ЕС и разрешающий футболистам, у которых истёк срок контракта с клубом, перейти в другой клуб без денежной компенсации), денег в топ-лигах становилось всё больше, и клубы желали их тратить. Сами трансферные переходы постепенно становились не только внутриклубным, но и общественным достоянием благодаря работе медиа. Всему этому процессу требовалось серьёзное регулирование. Поэтому подключилась ФИФА. И с 2003 года организация выпускают единые рекомендации для национальных федераций по срокам работы трансферных окон.

Офис ФИФА

Офис ФИФА

Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

По сути, существует одно базовое правило: на протяжении года федерация должна дважды открывать регистрационный период. Первый – не более чем на 12 недель. Второй – не более чем на четыре. Важно – это носит рекомендательный характер для федераций, и следовать ему необязательно. Скорее работает общее джентльменское соглашение: не наглеть и действовать по правилам.

Дальше внутри каждой страны местная федерация определяет, в какое время года установить эти самые трансферные окна. Спустя непродолжительное время после их введения наметилась конкретная тенденция: страны, которые играют сезон по системе «осень-весна», проводят двухмесячное окно летом и одномесячное – зимой. У лиг, работающих в иной конфигурации, всё наоборот. Восемь недель – зимой в период большой паузы в чемпионате, а четыре недели — летом.

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В Англии зимнее окно впервые сдвинули на февраль. Почему?

Логично, что у топ-лиг и их соседей изначально была плюс-минус одинаковая по хронологии конфигурация. Ведь сезон там начинается и заканчивается примерно в одно и то же время. Так что по негласному соглашению и трансферы клубы из Западной, Центральной и Южной Европы могли проводить в один период – во избежание предоставления преимущества кому-либо из участников рынка.

Однако так было первое время. Потом некоторые лиги (так как открытие регистрационных периодов регулируется только национальными федерациями) начали читерить. Например, закрывать летнее ТО не 31 августа, а в первые дни сентября, тем самым оставляя себе пару дней на дополнительные сделки. То же самое – с зимним окном, когда в некоторых странах оно стало закрываться в начале февраля.

Как бы странно ни звучало, до последнего держалась Англия, где исторически были недовольны самой идеей принятия такой системы. Что логично: там слишком много денег и возможностей. Но этой зимой сдались и британцы. До 2025 года зимнее окно там всегда закрывалось 31 января – после одного месяца работы. За исключением некоторых случаев, когда эта дата попадала на выходной день. В нынешнем же сезоне АПЛ сдвинула сроки вместе с остальными. Как только Франция, Германия и Испания объявили, что они закрывают возможность трансферов 3 февраля, Англия тут же подтвердила аналогичную дату. В заявлении лиги сказано, что это сделано для «обеспечения гармонизации». Интересно, что такой же термин использовали в далёком 2002 году, когда всё это придумывалось.

Абдукодир Хусанов в «Манчестер Сити»

Абдукодир Хусанов в «Манчестер Сити»

Фото: mancity.com

Но при этом не все топ-лиги испытывают чувство солидарности. Например, Италия позволяла закрыть сделки до 4 февраля. Как и Португалия с Нидерландами. Турция держалась до 11 февраля. Такое вот решение местной федерации. При этом другой крупный мировой рынок, играющий по системе «осень-весна», родом из Саудовской Аравии, – закрылся 31 января. Согласно канонам.

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В 11 странах Европы окно открыто до середины марта. А есть страна, где оно работает почти 300 дней

Выше уже указаны страны, в которых играют по системе «осень-весна», но при этом там ещё сохраняется доступ местных команд к трансферному рынку. Также в Европе есть 11 стран, использующие обратную систему проведения турнира. В Молдавии и на Фарерских островах зимнее окно открыто до 14 марта. В Финляндии, например, с 5 февраля по 1 апреля. А больше всего на рекомендации УЕФА плевать Исландии. Там открыли регистрационный период 5 февраля – и он продлится до 29 апреля. У исландцев всегда есть подходящий аргумент: из-за климатических условий в футбол там могут начинать играть как раз в апреле. Так что почему бы не осуществлять переходы до этого времени.

Алексей Миранчук против Лионеля Мессии в МЛС

Алексей Миранчук против Лионеля Мессии в МЛС

Фото: Megan Briggs/Getty Images

В Канаде и США, например, идентичные сроки зимнего окна – с 31 января по 23 апреля. Всё честно и прозрачно. Ведь играют там как раз по системе «весна-осень». При этом окно открыто всё равно больше двух рекомендованных месяцев. Однако интересно, что в некоторых странах зоны КОНКАКАФ регистрационный период и вовсе не открывается. Например, на Кюрасао последний раз трансферное окно работало в 2021 году. На Багамах и в Суринаме – в 2023-м. Видимо, национальные федерации просто не видят в этом необходимости.

Однако удивительный рекордсмен по срокам открытия окна притаился в Азии. Небольшой остров в Тихом океане – Гуам, не входящий в состав США, но являющийся их владением, зарегистрировал срок ведения трансферной деятельности с 12 января по 26 октября 2025 года. Можно, конечно, пошутить, какой там вообще футбол, но есть и сборная, и 15 команд в местном чемпионате. И ведь не придраться. ФИФА же не настаивает, а лишь рекомендует.

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