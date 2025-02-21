Главная еврокубковая драма недели! Клуб Хайкина чудом спасся, а потом доломал «Твенте»

«Будё-Глимт» прошёл «Твенте» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Хотя сценарий матча складывался так, что результат в любой момент мог измениться в самую непредсказуемую сторону.

Едва ли «Будё-Глимт» кто-то мог назвать фаворитом противостояния. Первый фильтр – стоимость состава. У «Твенте» он почти в два раза больше – под € 70 млн. Что на таком уровне точно значимо. Второй – первый матч этих соперников в Нидерландах. Объективно норвежцам там повезло. По игре хозяева наиграли на три-четыре гола, однако чудеса творила оборона вместе с россиянином Никитой Хайкиным. Всё закончилось поражением, но с минимальным счётом. 1:2 – точно не худший результат, чтобы потолкаться в ответке. И третий аргумент – отсутствие игровой практики. Чемпионат в Норвегии начнётся в конце марта, а последний матч в нём «Будё» провёл в начале декабря. Так что сейчас команда играет либо в товарняках, либо в Лиге Европы. Однако важно, что «Твенте» приехал к норвежцам в гости, за полярный круг.

А там и свои трибуны, и искусственный газон, и привычный климат, к которому едва ли легко адаптироваться. И по первым минутам казалось, что это помогает. «Будё-Глимт» владел мячом, территорией и был готов нивелировать то небольшое преимущество соперника. Правда, ничего не вышло. На 26-й минуте чуть ли не первая серьёзная атака «Твенте» привела к растерянности. Сначала мяч, как показалось, попал в руку норвежскому защитнику. Это смутило весь стадион, а судья несколько минут слушал анализ своих видеоассистентов. Но в итоге назначил угловой, с которого гости забили. Хоть и не сами. Кюйперс здорово выпрыгнул на ближней штанге, мяч угодил в Шёвольда и дальше залетел в ворота Хайкина. Самый незакономерный автогол дня.

1:3 по сумме двух матчей – это уже куда тяжелее. Особенно когда преимущество во владении никак не переходит в моменты и голы. «Будё-Глимт» тяжело заканчивал первый тайм и даже показалось, что уже со всем смирился. Второй тайм норвежцы начали без замен. И столкнулись с активным прессингом «Твенте». И что делать в такой ситуации? Разве что рассчитывать на момент, который всё первернёт. И они его дождались.

Судья снова не обратил внимание на эпизод в штрафной, где сбили Эвьена. Но главного подозвали к монитору. После чего он назначил пенальти, который реализовал Хёг. И вот дальше самое интересное. Один гол «Будё-Глимт» переводил матч в дополнительное время, а пропущенный, по сути, всё заканчивал. Это взбодрило и «Твенте». Команды обменялись моментами, но главное безумие началось после 90-й минуты.

Сначала норвежцы затолкали-таки второй гол в ворота Уннерсталла. Вот они долгожданные 2:1! А уже в следующей атаке забили ещё раз! Вембангомо приложился из-за пределов штрафной в дальний угол и умудрился попасть! На табло уже мелькали цифры 90 + 4:30 (при пяти добавленных), когда «Твенте» развёл мяч с центра поля. Однако такой матч не мог закончиться просто. Нидерландцы полетели вперёд, создали хаос в штрафной и забили – 3:2! Здесь обидно за Хайкина: россиянина почти вытащил удар в упор, но мяч предательски проскочил за ленточку.

Так матч перешёл в дополнительное время. Первый экстра-тайм получился скучным. «Будё-Глимт» пытался подобраться к воротам, но игроки «Твенте» отбивались из последних сил. На вторую пятнадцатиминутку их не хватило. Сначала вышедший на замену Брунстад круто подстроился под скидку после углового, забив четвёртый. А через три минуты Версейрен срезал в свои, закончив историю «Твенте» в этом еврокубковом розыгрыше.

«Будё-Глимт» идёт дальше и теперь сыграет либо с «Олимпиакосом», либо «Рейнджерс». А Хайкин, к слову, продолжает увеличивать свой рекорд по количеству матчей в еврокубках. Для него это была уже 61-я игра. Легенда местного клуба.