«Сити» — «Ливерпуль», дерби Стамбула и ещё 10 топ-матчей выходных

Зима завершается. А футбольный сезон только набирает обороты. Прошли квалификационные этапы плей-офф еврокубков, да и на выходных состоится множество крутых матчей. Мы отобрали 12 наиболее интригующих и предлагаем вам отсортировать их в порядке вызываемого интереса.
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«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: воскресенье, 23 февраля, 19:30
Интрига: это «Сити» и «Ливерпуль», какие тут нужны аргументы?
Команда Гвардиолы не участвует в чемпионской гонке, зато вполне в состоянии внести в неё интригу. Да, её в стыках Лиги чемпионов испепелил «Реал» (6:3 за два матча). Да, недавно с ней то же самое сделал в АПЛ «Арсенал» (5:1). И всё же иногда «Манчестер Сити» способен выдать концерт с не самыми простыми соперниками: поклонники «Челси» (1:3) и «Ньюкасла» (0:4) соврать не дадут. «Ливерпуль» тем временем показал свою небезупречность и не сломил «Эвертон» с «Астон Виллой» (по 2:2). Ну и, вообще, какой смысл подогревать интерес к настолько крышесносному противостоянию? Оно редко оставляет равнодушным.
«Астон Вилла» – «Челси»: суббота, 22 февраля, 20:30
Интрига: «Челси» останется в гонке за ЛЧ?
К середине декабря лондонцы уверенно шли вторыми и подпирали «Ливерпуль». Сейчас — уже выпали из топ-4. Всё из-за подзатянувшейся серии всего с двумя победами в девяти матчах. Ситуация всё равно не критичная — и «Борнмут», и «Сити», и «Ноттингем Форест» пусть находятся выше, но рядом. Как раз у «синих» календарь вроде бы несложный: впереди «Астон Вилла» и «Саутгемптон» с «Лестером» из зоны вылета. Бирмингемцы шикарны в Лиге чемпионов и напрямую пробились в 1/8 финала, а вот в АПЛ идут только девятыми, хотя вот только поделили очки с «Ливерпулем» (2:2). Получается, не могут победить в пяти турах подряд. Проблем у предстоящих соперников хватает. Чьи окажутся глобальнее?
«Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»: воскресенье, 23 февраля, 17:00
Интрига: испытание для «Ноттингем Форест» крайне злым «Ньюкаслом»
С середины декабря «сороки» в течение месяца выбили шесть побед подряд в АПЛ. Но далее приуныли: устроились на три поражения в четырёх матчах, включая разгромные от «Борнмута» (1:4) и «Сити» (0:4). Серьёзно пострадал от «вишенок» и «Ноттингем Форест» (0:5). Оба предстоящих соперника потеряли стабильность. Но не надежды попасть в топ-4 по итогам сезона. В первом круге «Ньюкасл» выдал убедительную победу (3:1), да и сейчас по инерции считается фаворитом. Однако «лесникам» не привыкать удивлять: поинтересуйтесь хотя бы у болельщиков «Ливерпуля», не зря мерсисайдцы за два матча с «Ноттингем Форест» заработали только одно очко.
«Лион» – «ПСЖ»: воскресенье, 23 февраля, 22:45
Интрига: самый статусный матч тура в Лиге 1
Парижане в нынешнем сезоне Лиги 1 ещё не проигрывали, что в очередной раз подтверждает солидную разницу в классе между ними и всеми остальными. Возможно, дебютная осечка чемпионов состоится в матче с «Лионом»? Тот как раз недавно покуражился над «Реймсом» и «Монпелье», суммарно настреляв восемь голов и пропустив лишь один. Да, это совсем не «ПСЖ», и всё же белая полоса «Лиона» совпала с новостью, что «Зенит» трансфером Луиса Энрике погасил долги «львов» — у них и у «Ботафого» один владелец. Теперь посторонние проблемы не мешают клубу показывать класс. Парижанам стоит опасаться.
«Галатасарай» – «Фенербахче»: понедельник, 24 февраля, 22:45
Интрига: матч сезона в Турции
Мы немного отступили от правил и добавили в подборку понедельничный матч. Но, скажите, как его проигнорировать? Турецкая лига — точно не самая привлекательная в Европе. Тем не менее разборка «Галатасарая» и «Фенербахче» стоит особняком. Уйма стычек и драк? Это случится, не сомневайтесь. Те, кто предпочитает смотреть исключительно за звёздами, тоже будут в восторге: за гостей под руководством Жозе Моуринью выступают Джеко, Тадич, Эн-Несири, Костич, Фред, Амрабат, Шкриньяр и Ливакович, а хозяев представляют Мертенс, Осимхен, Мората, Демирбай, Торрейра, Давинсон Санчес и Муслера. Турнирная мотивация тоже в порядке: «Фенер» позади на шесть очков и жаждет крови. Будет жарко!
«Арсенал» – «Вест Хэм Юнайтед»: суббота, 22 февраля, 18:00
Интрига: команда Артеты вплотную подберётся к лидеру?
В первом круге команды как следует зажгли в лондонском дерби. К 37-й минуте «Арсенал» забил четыре безответных мяча, а по итогам первого тайма на табло красовался счёт 5:2. Дальше голов не было. Возможно, их приберегли на второй круг? «Вест Хэм» сейчас откровенно плох: за последний месяц трижды уступил и набрал только одно очко. Предстоящий тур тоже не предвещает клубу праздник, тем более «канониры» максимально заряжены: в параллельном матче «Ливерпулю» бодаться с «Сити», и отрыв мерсисайдцев, вполне вероятно, вновь сократится. С начала ноября команда Микеля Артеты ни разу не уступила, да и в целом осечки допускает редко. Чемпионская интрига в Англии оживает.
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: суббота, 22 февраля, 15:30
Интрига: манкунианцы продолжат падение?
За последние 12 матчей в АПЛ «МЮ», говоря языком лётчиков, «вошёл в штопор» и набрал каких-то 10 очков. Как раз перед этим он разгромил «Эвертон» (4:0). Идеальный момент, чтобы снова обыграть «ирисок» и прервать неудачную полосу? Манкунианцы находятся ниже их в таблице. Как, впрочем, и большинства других клубов Премьер-лиги. Отрыв в 12 очков от зоны вылета позволяет не думать о совсем уж фатальных перспективах, и всё же с 15-го места нужно срочно подниматься. Правда, есть нюанс: «Эвертон» в недавних пяти турах собрал аж 13 очков! Единственным, кто лишил его победы, стал «Ливерпуль» (2:2). Фаворит здесь — совсем не из Манчестера.
«Лас-Пальмас» – «Барселона»: суббота, 22 февраля, 23:00
Интрига: «Барса» отомстит за поражение в первом круге?
В первом круге Ла Лиги хватало сенсационных поражений «Барселоны». Одно из таких — от «Лас-Пальмаса», да ещё и дома. Каталонцы буквально втаптывали оппонента в газон. Подвела реализация. Именно сейчас идеальный момент для мести: предстоящий соперник практически опустился в зону вылета из-за всего одного очка в шести турах — никого хуже на такой дистанции в Испании нет. Да и то единственную ничью, с «Осасуной», принёс на 90+8-й минуте небезызвестный Аднан Янузай. «Барса» же чередует разгромные победы с минимальными: 7:1 с «Валенсией», 1:0 с «Алавесом», 4:1 с «Севильей», 1:0 с «Райо Вальекано». Согласно очерёдности, «Лас-Пальмасу» не поздоровится.
«Валенсия» – «Атлетико»: суббота, 22 февраля, 20:30
Интрига: мадридцы вновь оступятся?
«Валенсия» не так давно крупно уступила «Барсе» (1:7). Но в остальном набрала неплохую форму: практически выкарабкалась из зоны вылета и за пять туров собрала 10 очков. А вот «Атлетико» хоть и претендует на чемпионство, но чуть притормозил. И если ничью с земляками из «Реала» (1:1) провалом совсем не назвать, то осечек с «Лас-Пальмасом» (0:1), «Вильярреалом» (1:1) и «Сельтой» (1:1) вполне можно было избежать. Мадридцы, несмотря на последние неудачи, всё равно считаются фаворитами. Тем не менее это уже совсем не та «Валенсия», которая в конце 2024-го замыкала таблицу. Едва ли кто-то удивится, если она преподнесёт сюрприз.
«Реал» Мадрид – «Жирона»: воскресенье, 23 февраля, 18:15
Интрига: мадридцев не настигнет похмелье после успеха в ЛЧ?
В прошлом сезоне такой матч был бы одним из ключевых в чемпионской гонке. Но интересен он и сейчас. Хоть «Жирона» теперь и середняк, «Реалу» частенько бывает непросто вслед за еврокубковыми встречами. А в противостоянии с «Сити» в стыках Лиги чемпионов мадридцы выложились по полной (6:3 по сумме двух встреч). После дортмундской «Боруссии» состоялось разгромное поражение от «Барсы» (0:4), после «Аталанты» — ничья с «Райо Вальекано» (3:3), после «Бреста» — неудача с «Эспаньолом» (0:1), после дебютной игры с «Сити» — ничья с «Осасуной» (1:1). Больше напоминает тенденцию, чем просто случайность.
«Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»: суббота, 22 февраля, 21:15
Интрига: звёздный матч за первое место в саудовской лиге
В Саудовской Аравии есть несколько команд с множеством топ-игроков. Однако за золото сражаются только две из них — «Аль-Наср» Криштиану и Мане, без обид. «Аль-Иттихад» Бензема, Канте и Бергвейна оторвался на четыре очка от действующего чемпиона «Аль-Хиляля» Малкома, Милинковича-Савича и Кулибали. Всему виной лишь одна победа в четырёх последних турах, что для столь звёздного состава недопустимо. И ладно ещё «Аль-Кадисии» с Кастельсом, Начо и Обамеянгом уступили (1:2), но как объяснить ничьи с абсолютно нетоповыми «Дамаком» и «Эр-Риядом»? Впрочем, победа над принципиальнейшим соперником закрасит чёрную полосу.
«Лилль» – «Монако»: суббота, 22 февраля, 19:00
Интрига: ключевая разборка за место в ЛЧ и возвращение Головина?
Головин из-за повреждения приводящей мышцы пропустил два матча «Монако». И клуб отыграл их вполне неплохо. Да, не удалось пробиться в 1/8 Лиги чемпионов, тем не менее ответная встреча с «Бенфикой» получилась ярчайшей (3:3). Ну а в Лиге 1 и вовсе был унижен «Нант» (7:1). Теперь предстоит ещё один важнейший матч, так что возвращение российского полузащитника придётся очень даже кстати. По крайней мере, Ади Хюттер обозначил именно такой срок. «Лилль» и «Монако» набрали по 38 и 40 очков соответственно, идут в топ-5 и бьются за попадание в ЛЧ на будущий сезон. Обе команды не отличаются стабильностью и много забивают, так что наверняка на поле будет жара.