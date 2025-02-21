«Сити» — «Ливерпуль», дерби Стамбула и ещё 10 топ-матчей выходных

Зима завершается. А футбольный сезон только набирает обороты. Прошли квалификационные этапы плей-офф еврокубков, да и на выходных состоится множество крутых матчей. Мы отобрали 12 наиболее интригующих и предлагаем вам отсортировать их в порядке вызываемого интереса.

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