У Захаряна крутой ассист за «Сосьедад», а Чалов и ПАОК вылетели! Итоги всех стыков ЛЕ

По результатам стыковых матчей определились все участники 1/8 Лиги Европы. «Будё-Глимт» в сумасшедшем матче прошёл «Твенте», «Рома» одолела «Порту» благодаря Дибале, «Аякс» героически отстоял путёвку в следующий раунд. Обозреваем все матчи игрового дня.

АЗ смог сдержать «Галатасарай». Даже в гостях были опаснее и не проиграли

Результат первого матча — сенсация. В Нидерландах АЗ накидал туркам четыре гола, но шансы у «Галатасарая» ещё оставались. Дома, при своих трибунах, могли перевернуть противостояние в свою пользу.

«Галатасарай» начал бодро, но первый опасный момент возник у АЗ уже на четвёртой минуте. Нидерландцы намеренно отдали мяч и играли на контратаках. Находили пространство и генерировали опасность благодаря быстрым флангам. Под конец первого тайма АЗ благодаря проходу Эрнеста Поку и множеству отскоков открыл счёт.

В начале второго тайма расклад не изменился. «Галатасараю» нужно было отыгрываться, но АЗ был опаснее. Вышедший после перерыва Денсо Касиус через десять минут шикарно пробил из-за пределов штрафной и закрыл все вопросы о том, кто пойдёт дальше. «Галатасарай» усилиями Осимхена и Шаллаи свёл матч к ничьей, но на этом всё.

Шоу имени Пауло Дибалы. Едва ли не в одиночку протащил «Рому» дальше

Самый статусный матч в стыках. Первая игра оставила вопрос открытым, кто же пойдёт дальше. Всё решалось в Риме.

Первые полчаса были за «Порту». Итальянцы ошибались, уступали в скорости. Сначала Пепе лишился возможности открыть счёт, но затем ошибка в билд-апе подарила сумасшедший гол Саму Омородиону ударом через себя на 27-й минуте.

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Далее включился гений Пауло Дибалы. Аргентинец подхватил мяч у штрафной, прошёл нескольких оппонентов и сравнял счёт. Ещё через четыре минуты обыгрался с Ману Коне, вошёл в штрафную, получил мяч и пробил в ближний — дубль! Это его первые голы в этом розыгрыше Лиги Европы.

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Второй тайм начался для «Порту» наихудшим способом. Эуштакиу отмахнулся от Паредеса, судья рассмотрел эпизод на VAR и удалил полузащитника. В меньшинстве противопоставить «Роме» ничего не смогли. В итоге ближе к концу матча после шикарной комбинации с участием Дибалы и Анхелиньо Никколо Писилли забил третий мяч. В компенсированное время Девайн Ренш скосил мяч в свои ворота, но это уже ничего не решало.

«Будё-Глимт» идёт дальше после крутого камбэка

«Будё-Глимт» нужно было отыгрываться после встречи недельной давности. Уже с первых минут посыпались моменты, был шанс открыть счёт после углового — «Твенте» спас вратарь. На 26-й минуте судья не поставил спорный пенальти в ворота хозяев, но нидерландцы сразу же забили после розыгрыша с углового. Это был первый гол игрового дня.

Игра шла к закономерному проходу «Твенте», но на 56-й минуте «Будё-Глимт» заработал и реализовал пенальти. На табло — ничья, интрига ещё сохранялась. Но минуты таяли и ничего не происходило. Вплоть до компенсированного времени — там было полное безумие!

Никита Хайкин Фото: Marius Simensen/Getty Images

На 90+1-й минуте «Будё-Глимт» забивает второй гол и переводит на тот момент матч в дополнительное время. Но уже через две минуты Венбангомо словил вышедшего вратаря, пробил издали — и забил. Норвежцы проходили дальше! Но и это ещё не всё. Пока трибуны радовались, «Твенте» не собирался сдаваться, устроил навал и в последние секунды матча затолкал мяч в ворота. Игра всё же перешла в дополнительное время.

На кураже сил больше оказалось у хозяев: забили на 110-й и 114-й минутах и установили финальный счёт. «Будё-Глимт» шагает дальше.

В Румынии — без сенсации. ПАОК вместе с Чаловым вылетает из ЛЕ

На прошлой неделе «Стяуа» на выезде добыл победу над ПАОКом. Греки на выходных развлеклись в чемпионате: накидали семь голов «Ламии». Но все голы остались на выходных.

Дома румыны спокойно продолжили начатое. Пробили в штангу уже на шестой минуте, создавали моменты и ближе к получасу игры всё же открыли счёт после быстрой и эффектной комбинации.

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ПАОКу не помог выход Чалова на 55-й минуте: моментов было мало, «Стяуа» со всем справлялся. На 81-й минуте в ворота греков после углового влетел второй гол, в попытках сделать хоть что-то Яннис Константелиас опасно бил уже в компенсированное время. Но счёт так и не изменился.

«Реал Сосьедад» разгромил «Мидтьюлланн». Захарян помог ассистом!

«Реал Сосьедад» создал задел ещё по первой игре, но дома решил улучшить положение. С первых минут насели на ворота «Мидтьюлланна», уже к четвёртой минуте вынудили ошибиться. Брайс Мендес подстерёг ошибку и открыл счёт.

После второго гола на 17-й минуте казалось, что всё уже решено. Испанцы стали второй командой по количеству голов в первых таймах этой ЛЕ после «Галатасарая». Однако у датчан были другие планы. На 24-й минуте реализовали пенальти, а ближе к перерыву сравняли счёт: включили прессинг, через пару передач довели мяч до Осорио, который в касание пробил с линии штрафной.

Арсен Захарян Фото: Cesar Ortiz/Soccrates/Getty Images

Испанцев такой расклад не устраивал — отыгрались ещё до перерыва. Дубль оформил Петар Сучич. Второй тайм стал формальностью после того, как Даниэл Силва оставил «Мидтьюлланн» в меньшинстве. Под конец Оярсабаль реализовал пенальти, а вышедшие на замену Захарян и Оускарссон сообразили последний, пятый гол.

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«Ференцварош» не справился с резвой «Викторией». Чехи прошли дальше

После первого матча венгры минимально вели и в гости ехали развивать успех. Однако на деле оказалось, что приехали они удерживать счёт. Это выглядит ошибочным решением на фоне мотивированной «Виктории».

Всю игру чехи сделали ещё в первом тайме. На 27-й минуте забили с углового, через восемь минут отобрали мяч у чужой штрафной и закатили второй. Ещё через три минуты — третий.

«Ференцварош» не смог оправиться от такого поворота событий. На вторую половину вышли доигрывать, часто ошибались и начали привозить атаки. Под конец игры Дуросинми мог оформлять дубль: защитник поскользнулся, он получил мяч и убегал один на один с вратарём, но пробил мимо ворот.

«Аякс» в меньшинстве вытянул путёвку в следующий раунд

На выезде «Аякс» уверенно переиграл «Юнион». Дома не должно было возникнуть проблем, но бельгийцы удивили «Йохан Круифф Арену» уже на 16-й минуте. После навеса со штрафного брат Алексиса Мак Аллистера, Кевин, забил первый гол.

Дальше матч пошёл совершенно не по плану хозяев: их прижали к воротам и создавали момент за моментом. Так, на 25-й минуте это привело к удалению Дави Классена: он рукой выбил мяч из пустых ворот. Форвард с говорящим именем Промис одиннадцатиметровый реализовал.

И всё же амстердамцы показали пример стойкости. Отбивались как могли, но перевели встречу в дополнительное время. А там уже на первой минуте заработали пенальти, который Кеннет Тейлор реализовал. В итоге встречу доигрывали вдевятером: под конец второго экстратайма Йоррел Хато получил травму — замен не было. На последних секундах тот же Тейлор вынес мяч из пустых ворот — на этот раз чисто.

Банда Моуринью идёт дальше. Даже несмотря на остановку матча

У «Фенера» было комфортное преимущество в четыре мяча, которое «Андерлехт» сам же и увеличил в начале матча. Защитник рискованно катил мяч вратарю, в итоге его перехватил Джеко, отдал на Эн-Несири — гол.

Однако дальше игра была прервана: фанаты «Андерлехта» выкрикивали расистские оскорбления в адрес Осайи-Самуэля. К этому добавилась и драка на трибунах. Судья вернул команды на поле лишь через 15 минут.

Небольшая пауза пошла на пользу «Андерлехту». Буквально сразу же Луис Васкес словил вратаря турков на ошибке и сравнял счёт. В начале второго тайма оформил дубль и подарил интригу. Но уже через несколько минут Милан Шкриньяр оформил первый ассист за «Фенербахче», а счёт до конца матча так и остался ничейным.

В это же время в Лиге конференций Джордже Деспотович протащил «Борац» в 1/8. Голов не забил — нулевая ничья. Зато оформил аж 13 выигранных единоборств в воздухе.

Жеребьёвка следующего раунда пройдёт 21 февраля. Варианты пар следующие:

• «Виктория»—«Лацио»/«Атлетик»;

• «Будё-Глимт»—«Олимпиакос»/«Рейнджерс»;

• «Аякс»—«Айнтрахт»/«Лион»;

• «АЗ Алкмар»—«Манчестер Юнайтед»/«Тоттенхэм»;

• «Рома»—«Лацио»/«Атлетик»;

• «Фенербахче»—«Олимпиакос»/«Рейнджерс»;

• «Стяуа»—«Айнтрахт»/«Лион»;

• «Реал Сосьедад»—«Манчестер Юнайтед»/«Тоттенхэм».