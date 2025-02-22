Худший футболист «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас. Как же достал Гарначо!

В прошлые выходные в АПЛ состоялось дерби «хромых» топ-клубов. «Тоттенхэм» с минимальным счётом победил «МЮ» (1:0), который опустился на 15-ю строчку в АПЛ. Со времён Алекса Фергюсона команда не борется за титулы, но теперь оказалась в низшей точке. В клубе в прошлом году сменились и руководство, и главный тренер, однако результаты лучше не стали. Правда, даже в последнем проигранном матче у «МЮ» было предостаточно шансов, чтобы сравнять счёт. И в первую очередь — у Гарначо.

Аргентинец стал лидером «МЮ» по количеству ударов в этом матче (4). Он вообще бьёт чаще всех в команде. В среднем 3,57 раза за 90 минут в этом сезоне АПЛ (на втором месте Бруну Фернандеш — 2,77). Только пользы от его ударов маловато. У Гарначо всего три гола в этом чемпионате, и все они были забиты в первые три месяца сезона. За последние же три месяца — пустота. Ни голов, ни ассистов.

Тут можно было бы предположить, что сегодняшний «МЮ» настолько проблемный, что Гарначо как зависимый игрок просто не получает шансов показать себя. Так могут думать только те, кто не видел матчи «Юнайтед». Даже если брать последнюю игру, лучшие шансы были именно у Гарначо. В их числе момент на 23-й минуте, когда аргентинец бил без помех из отличной позиции, но мяч пошёл сильно выше.

Удар Алехандро Гарначо в матче с «Тоттенхэмом» Фото: Кадр из трансляции

Однако дело не в одном матче. В этом сезоне АПЛ среди всех футболистов, у которых было больше 10 явных моментов, именно у Гарначо худшая реализация — лишь 2 из 14 (14,3%). У аргентинца хватает возможностей, чтобы забивать, но… просто не получается. При этом он зачем-то каждый раз берёт игру на себя. И Алехандро точно не из тех, кто компенсирует это игрой в обороне. По отборам и перехватам в среднем на 90 минут в этом сезоне АПЛ Гарначо остаётся 21-м в «МЮ». Само собой, эти показатели лучше у защитников и опорников, но он уступает в том числе и другому вингеру — Амаду Диалло.

В конце 2023-го Гарначо забил шикарным ударом через себя. Тот гол в стиле Руни стал лучшим за год и получил премию Пушкаша. Похоже, с тех пор аргентинец не просто поверил в свой удар, но и стал его переоценивать. Если получает мяч рядом со штрафной (или тем более в ней), то можете не сомневаться — он пробьёт. Это уже похоже на помешательство. Вот эпизод из другой недавней игры.

Удар Алехандро Гарначо в матче с «Лестером» Фото: Кадр из трансляции

Это момент из матча 1/16 финала Кубка Англии. 79-я минута. Счёт — 1:1. Если кто не в курсе, команды проходят в следующую стадию по итогам одной, а не двух встреч. Короче, не тот случай, когда игра уже сделана, а как раз наоборот. В этой ситуации Гарначо был обязан отдать пас на Диалло (желательно с обратным вращением), но не сделал этого. Стрелочками изображено то, что не случилось. Аргентинец пробил мимо ворот.

Если смотреть нарезку ударов Гарначо в этом сезоне, то можно обнаружить одну закономерность. Иногда есть отличная опция для паса, иногда нет, но аргентинец даже не пытается посмотреть, где располагаются партнёры. Получил мяч — опустил голову, получил мяч — опустил голову… Не в 100% случаев, но часто. Например, в матче с «Порту» был очевидный вариант с одиноким Бруну Фернандешем в лучшей позиции, однако Гарначо зарядил в защитника.

Удар Алехандро Гарначо в матче с «Порту» Фото: Кадр из трансляции

Этой зимой «МЮ» отпустил двух вингеров — Рашфорда и Антони. Но мог уйти и Гарначо. Появлялась информация, что он сливал в СМИ стартовый состав «МЮ». Возможно, с этим было связано его внезапное остранение в январе, однако официальной информации на этот счёт нет. Но переговоры «Наполи» и «Юнайтед» ни к чему не привели, и футболист остался в Манчестере. И вряд ли Аморим сожалеет на этот счёт, потому что повреждение получили сразу несколько игроков группы атаки — Диалло и Майну (полузащитник выходил даже «ложной девяткой»), а Маунта в этом году никто не видел.

Тренеру «МЮ» просто некем заменить Гарначо, который в отсутствие конкуренции бессистемно бьёт по воротам и становится предсказуем для соперников. Вообще, аргентинец, который главным кумиром называет Роналду, а не Месси, — это уже красноречивый симптом. Как минимум демонстрирует определённый тип мышления. Только вот португалец при всём эгоцентризме клал голы пачками даже в свой средненький сезон. А почему столько берёт на себя Гарначо — загадка. Нельзя сказать, что 15-е место «МЮ» объясняется только его «пулемётностью». Это лишь одна из причин — но самая яркая.