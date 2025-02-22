Главное преображение года в АПЛ. Мойес легендарно вернулся в «Эвертон»

Как же круто Дэвид Мойес ворвался в «Эвертон»! Шотландец снова оказался в клубе спустя 12 лет после неудачного ухода в «Манчестер Юнайтед». А сейчас проводит качественную работу. При нём «Эвертон» набрал 13 очков за шесть туров и поднялся с 17-го на 14-е место. Интересно, что на этом отрезке больше очков набрал только «Ливерпуль» (14). «Эвертон» — один из лучших клубов Англии в 2025-м благодаря Дэвиду.

Мойес вернулся с одной целью — спасти клуб от вылета

Всё произошло очень быстро: 9 января 2025-го Шона Дайча уволили всего за три часа до матча Кубка Англии с «Петерборо Юнайтед». Почему? Британские СМИ отметили, что Дайч сообщил новым владельцам «Эвертона» — семье Фридкин — что «достиг потолка» с командой. Американцы восприняли это как потерю мотивации.

Шон Дайч Фото: Michael Steele/Getty Images

А уже через два дня, 11 января, «Эвертон» объявил о возвращении Мойеса. Шотландец подписал контракт до июня 2027-го. Задача — спасти команду от вылета в Чемпионшип. Дэвид уже полгода находился без работы после увольнения из «Вест Хэма». И с радостью принялся за дело.

Дэвид Мойес главный тренер «Эвертона» «Рад возвращению. Я провёл 11 замечательных лет в «Эвертоне» и даже не думал, когда мне поступило предложение. Я рад сотрудничеству с The Friendkin Group и с нетерпением жду возможности помочь восстановить клуб. Теперь нам нужно, чтобы болельщики на «Гудисон Парк» сыграли свою роль в поддержке футболистов. Мы должны переехать на новый стадион в статусе клуба АПЛ».

И вот как провёл «Эвертон» семь стартовых матчей под руководством Мойеса.

АПЛ, 15 января: «Эвертон» — «Астон Вилла» — 0:1.

АПЛ, 19 января: «Эвертон» — «Тоттенхэм» — 3:2.

АПЛ, 25 января: «Брайтон» — «Эвертон» — 0:1.

АПЛ, 1 февраля: «Эвертон» — «Лестер» — 4:0.

Кубок Англии, 8 февраля: «Эвертон» — «Борнмут» — 0:2.

АПЛ, 12 февраля: «Эвертон» — «Ливерпуль» — 2:2.

АПЛ, 15 февраля: «Кристал Пэлас» — «Эвертон» — 1:2.

В чемпионате только одно поражение в дебютной игре плюс проигрыш в Кубке «кошмару» топ-клубов — «Борнмуту». Солидные результаты, позволившие «Эвертону» оторваться от зоны вылета в АПЛ на 13 очков.

Самым эмоциональным выдалось перенесённое дерби с «Ливерпулем»: Джеймс Тарковски сравнял счёт на 90+8-й минуте и свёл с ума «Гудисон Парк». После матча игроки и тренер соперников Арне Слот выражали недовольство судейством Майкла Оливера.

А Мойес после матча снова напомнил о главной задаче клуба: «Игра получилась хаотичной. События после матча — не то, о чём следует говорить. Вся встреча получилась эмоциональной, на стадионе была невероятная атмосфера. «Эвертон» хочет снова стать большим клубом. Пока мы этого не достигли. Нам предстоит пройти долгий путь. В этом году нам нужно поработать, прежде всего, чтобы остаться клубом АПЛ».

Матч «Эвертона» с «Ливерпулем» Фото: Carl Recine/Getty Images

Интересно, что «Эвертон» под руководством Мойеса одержал уже четыре победы в АПЛ за шесть туров. И после матча с «Кристал Пэлас» шотландец обогнал экс-тренера клуба Дайча, с которым ливерпульцы выиграли всего трижды в сезоне-2024/2025.

Отвечая на вопрос о преображении, Мойес не находит чёткой формулы успеха: «Не знаю, есть ли какой-то секрет. Иногда в футболе появляются возможности, нужно ими пользоваться. Связь между болельщиками и игроками намного улучшилась. «Эвертон», безусловно, процветает благодаря поддержке».

Мойес не внёс кардинальных изменений в футбол «Эвертона». Но серьёзно повлиял на психологию

Команда не поменяла игровую схему (всё та же расстановка 4-2-3-1), не совершила крупных сделок в январе и, более того, потеряла несколько важных игроков из-за травм. Например, Мойес не рассчитывает на ряд форвардов — Армандо Брою, Доминика Кальверт-Льюина и Илимана Ндиайе. Обозреватель BBC Sport Фил Макналти считает, что главное изменение при старом-новом тренере «Эвертона» произошло в ментальности. Мойес классно работает с футболистами, раскрепощает их и создаёт позитивную атмосферу внутри команды.

Хорошие примеры — Бету и Джейк О’Брайен. Оба футболиста были глубокими запасными при Дайче, но раскрылись при Мойесе. Форвард из Гвинеи-Бисау забил уже четыре мяча в последних четырёх турах. А О’Брайен стал игроком стартового состава, хотя до прихода Дэвида провёл в АПЛ чуть больше часа за полсезона. «Победы и забитые голы возвращают уверенность. С приходом Мойеса мы определённо стали лучше. Но всё ещё работаем над тем, чтобы стать сильнее», — отметил после победы над «Кристал Пэлас» защитник Тарковски.

Бету Фото: Warren Little/Getty Images

Хотя журналист The Athletic Адам Крафтон призывает не забывать о «фундаменте» Дайча: «Одна из причин, по которой Дэвид Мойес смог добиться таких успехов, — унаследованная оборона. Она годами оттачивалась под руководством Шона Дайча. И если бы не он, «Эвертон», вероятно, был бы в Чемпионшипе».

С сезона-2025/2026 клуб переезжает на новенький «Эвертон Стэдиум». Впервые за 133 года ливерпульцы сыграют на новой домашней арене. И есть огромная вероятность, что «Эвертон» сделает это в АПЛ. Под руководством Дэвида Мойеса.