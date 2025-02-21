Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций — 2024/2025: все пары, расписание матчей, сетка, интриги

Две мегапары в 1/8 финала Лиги чемпионов! Полные итоги и интриги жеребьёвки еврокубков
Дмитрий Зимин
Полные итоги и интриги жеребьёвки еврокубков
Аудио-версия:
Комментарии
«ПСЖ» рискует вылететь, а Захарян увидит «Олд Траффорд».

Не успел отгреметь ещё не привычный для нас формат стыковых матчей еврокубков, как прошла жеребьёвка 1/8 финала всех трёх турниров. И мы наконец-то возвращаемся в более привычный и понятный режим. Теперь без сюрпризов. Соперников можно просчитать хоть до финала, ведь окончательно сформировались турнирные сетки.

А там — очень интересно. В Лиге чемпионов уже в 1/8 финала нас ждёт мадридское дерби. В Лиге Европы Захарян скатается в гости на легендарный «Олд Траффорд», а в Лиге конференций «Челси» попытается зацепиться хоть за какой-то трофей в сезоне.

Подробности церемонии:
Что за пары нас ждут в 1/8 финала ЛЧ! А Захарян сыграет с «МЮ» в плей-офф ЛЕ
Live
Что за пары нас ждут в 1/8 финала ЛЧ! А Захарян сыграет с «МЮ» в плей-офф ЛЕ

Как прошла жеребьёвка Лиги чемпионов?

Вот итоги:

  • «Брюгге» — «Астон Вилла»;
  • «Боруссия» Дортмунд — «Лилль»;
  • «Реал» — «Атлетико»;
  • «Бавария» — «Байер»;
  • ПСВ — «Арсенал»;
  • «Фейеноорд» — «Интер»;
  • «ПСЖ» — «Ливерпуль»;
  • «Бенфика» — «Барселона».
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Турнирная сетка Лиги чемпионов

Фото: «Чемпионат»

И здесь сразу три интересных противостояния. Первое — «Реал» и «Атлетико». Это уже не просто национальная, но и общеевропейская классика. Правда, чуть подзабытая. В период с 2014 по 2017 год эти соперники шесть раз встречались в Лиге чемпионов. И всегда чуть сильнее оказывался «Реал». Про финал 2014 года напоминать не будем. Он и так легендарен.

В этом розыгрыше команда Анчелотти пробивалась в плей-офф через мощный по статусу «Манчестер Сити». Получилось легко. Так что наверняка у них накопилась внутренняя уверенность в позитивном будущем.

Самый грустный текст недели:
Как же больно смотреть на затухающего Де Брёйне. Влюбил в себя, но теперь не тянет
Как же больно смотреть на затухающего Де Брёйне. Влюбил в себя, но теперь не тянет

Матвей Сафонов приедет на легендарный «Энфилд». Правда, скорее всего, в качестве игрока скамейки. Если на общем этапе вратарь «ПСЖ» ещё получал шансы, то потом присел в запас. Французы не заметили «Брест» и уверенно заскочили в 1/8 финала. Правда, теперь их ждёт «Ливерпуль», который, по данным суперкомпьютера от Opta, главный фаворит Лиги чемпионов. Так что будет очень сложно.

«Бавария» против «Байера» — уже немецкая классика. Да, команда Алонсо в этом сезоне не так идеальна, как в прошлом. Но в очных матчах наверняка потолкается. Ведь и «Бавария» совсем не эталон современного футбола. Вспомнить хотя бы ответный матч с «Селтиком», где в итоге мюнхенцы еле-еле унесли ноги.

«Бавария» — «Селтик»

«Бавария» — «Селтик»

Фото: Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 4 и 5 марта. Ответные игры запланированы на 11 и 12 марта.

А что там в Лиге Европы?

Вот итоги:

  • «Будё-Глимт» — «Олимпиакос»;
  • «Фенербахче» — «Рейнджерс»;
  • «Аякс» — «Айнтрахт»;
  • «Стяуа» — «Лион»;
  • «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм»;
  • «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»;
  • «Виктория Пльзень» — «Лацио»;
  • «Рома» — «Атлетик» Бильбао.

«Будё-Глимт» в очень драматичном матче прошёл «Твенте». Там и камбэки, и автоголы, и чудесные спасения — в общем, было всё. И вряд ли норвежцы собираются останавливаться. Теперь они столкнутся с «Олимпиакосом» — да, соперник не менее грозный. Однако команду Хайкина точно не стоит отправлять на вылет.

Как прошёл тот самый матч?
Главный еврокубковый триллер недели! Клуб Хайкина чудом спасся, а потом доломал «Твенте»
Видео
Главный еврокубковый триллер недели! Клуб Хайкина чудом спасся, а потом доломал «Твенте»

Самое большое противостояние 1/8 финала пройдёт сначала в Испании, потом в Англии. Интересно, что и «Реал Сосьедад», и «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне выглядят так себе. У каждого свои причины – команда из Сан-Себастьяна слишком тяжело входила в сезон, растеряв кучу игроков из-за травм. Аналогичная история у «Юнайтед» — за исключением того, что манкунианцы нашли нового главного тренера. Так что это соперничество каком-то смысле побратимов.

Ещё интересно будет посмотреть на происходящее в матчах «Рома» – «Атлетик». Итальянцы уже прошли мощный «Порту». Причём уверенно. Получится ли новый фокус?

Клаудио Раньери

Клаудио Раньери

Фото: Mattia Vian/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут в четверг, 6 марта. Ответные игры запланированы на 13 марта.

Завершаем Лигой конференций

Итоги:

  • «Ягеллония» — «Серкль Брюгге»;
  • «Мольде» — «Легия»;
  • «Целе» — «Лугано»;
  • «Пафос» — «Юргорден»;
  • «Панатинаикос» — «Фиорентина»;
  • «Борац» Баня-Лука — «Рапид»;
  • «Бетис» — «Витория Гимарайнш»;
  • «Копенгаген» — «Челси».
Футболисты «Челси»

Футболисты «Челси»

Фото: Carl Recine/Getty Images

Самый статусный клуб этого турнира — «Челси». Его ждёт не самый простой соперник для такой стадии — «Копенгаген». К слову, лидер чемпионата Дании. Понятно, что лондонцы — фавориты не только этой стадии, но и, вероятно, всей Лиги конференции. Однако просто им точно не будет.

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут в четверг, 6 марта. Ответные игры запланированы на 13 марта.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android