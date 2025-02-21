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Расписание спортивных матчей 22 февраля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: бой Бетербиев — Бивол, хоккей и Мирра в финале Дубая
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 22 февраля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 22 февраля: яркие матчи АПЛ, Примеры и чемпионата Саудовской Аравии в футболе, Кубок шести наций в регби, биатлон, а ещё хоккей!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто распрощается с победной серией?

«Кливленд Кавальерс» не просто возглавляет Восточную конференцию, но и в большинстве встреч проходится по своим соперникам катком. Команда за последние 10 матчей уступила лишь раз, имея в своём активе пять побед кряду. «Нью-Йорк Никс» расположился от своего ближайшего соперника недалеко – третье место в таблице. При этом команда в двух последних матчах в чемпионате выигрывала в овертайме. На счету банды Тибодо три победы подряд. Кто одержит верх в противостоянии топ-клубов Востока?

Суперзвезда НБА вылетела до конца сезона
Когда твоё тело — враг. Что стоит знать о сложной истории Виктора Вембаньямы
Когда твоё тело — враг. Что стоит знать о сложной истории Виктора Вембаньямы

🎯 11:00: Биатлон, Кубок Содружества, пятый этап, смешанная эстафета 2x6 + 2x6 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 6 км
22 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Не началось

Интрига: получится ли у россиян помешать белорусам выиграть ещё одну гонку?

На сингл-микст было заявлено 19 сборных России и шесть сборных Беларуси. Несмотря на такой численный разрыв, золото и серебро в гонке забрали белорусы. В смешанной эстафете россиянам необходимо реабилитироваться. Наибольшие шансы на медали у трёх четвёрок из нашей страны с участием лидеров сборной. Но и у Беларуси будет сильная команда: Динара и Антон Смольские, Илья Авсеенко и Анна Сола. Посмотрим, кто выступит лучше.

На Кубке сильнейших мы погрузились в атмосферу Кубка мира!
Российские биатлонисты вернулись в атмосферу Кубка мира. Как же не хватает этих эмоций!
Российские биатлонисты вернулись в атмосферу Кубка мира. Как же не хватает этих эмоций!

🏒 14:00: «Авангард» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли немотивированный «Амур» отобрать очки у «Авангарда»?

Хабаровчане лишились математических шансов на выход в плей-офф, поэтому теперь будут закладывать фундамент на следующий сезон. «Авангард» же оторвался от идущего девятым «Нефтехимика» на 18 очков и теперь борется за улучшение позиций в конференции. Омичи занимают шестую строчку и отстают от «Металлурга» на четыре очка. Так что «ястребы» точно будут мотивированными.

Как хабаровчане остались без плей-офф
Видео
«Амур» проиграл «Трактору» и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

🎯 14:05: Биатлон, чемпионат мира — 2025, женщины, эстафета, 4x6 км

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 14:05 МСК
Не началось

Интрига: Франция бьётся за шестое золото на ЧМ-2025

В это сложно поверить, но французские биатлонистки в сезоне-2024/2025 не выиграли ни одной эстафеты. Жулия Симон и компания всё время были то вторыми, то третьими. Но сейчас мало кто усомнится в их возможности победить. Франция — безоговорочный фаворит. В каждой из ведущих сборных — Швеции, Германии, Норвегии, Италии — есть свои проблемы, но только не у «трёхцветных». Будет большой сенсацией, если им не удастся выиграть шестое золото в Ленцерхайде.

Французы проводят фантастический ЧМ:
Франция взяла пятое золото на ЧМ-2025! «Трёхцветные» — новые короли биатлона
Франция взяла пятое золото на ЧМ-2025! «Трёхцветные» — новые короли биатлона

⚽️ 15:30: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 26-й тур

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Мойес отберёт очки у бывшего клуба?

«Эвертон» под руководством Дэвида Мойеса набрал 13 очков за шесть туров и обошёл в таблице АПЛ «МЮ». Хотя оба клуба находятся в её второй половине (14-е и 15-е место соответственно) — гордиться нечем. Конечно, вряд ли одна из команд опустится до борьбы за выживание. Но и перспектив в нынешнем сезоне уже нет. Цель одна — побеждать как можно чаще. И в следующем туре к трём очкам ближе скорее «Эвертон». Или бывший клуб Мойеса накажет ливерпульцев в гостях?

У «МЮ» всё очень плохо
У «МЮ» худшая статистика по количеству поражений за 42 года!
Истории
У «МЮ» худшая статистика по количеству поражений за 42 года!

🏒 17:00: «Локомотив» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отберут ли новосибирцы очки у лидера КХЛ?

У «Локомотива» начался спад, команда чередует победы с поражениями, но продолжает лидировать как в конференции, так и во всей лиге. Ярославцы по-прежнему достаточно сильны. «Сибирь» же обосновалась в зоне плей-офф, оторвавшись от «Нефтехимика» на восемь очков, но сейчас у новосибирцев трёхматчевая серия поражений, так что всё может быстро измениться.

Ярославцы последний матч выиграли
Видео
«Локомотив» в четвёртый раз в сезоне победил «Куньлунь Ред Стар»

🎯 17:05: Биатлон, чемпионат мира — 2025, мужчины, эстафета, 4x7,5 км

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Йоханнес Бё одолеть сборную Франции?

Французы выиграли четыре последние эстафеты на Кубке мира и так же, как и соотечественницы, являются главными фаворитами в борьбе за золото ЧМ-2025. В их составе два действующих победителя — Эрик Перро и Кентен Фийон Майе. Не сказал своего слова и Эмильен Жаклен, который из-за промахов был далёк от наград в личных гонках.

Сможет ли такой Франции помешать Норвегия с великим Йоханнесом Бё? Йоханнес сделает всё возможное для очередной победы, но если бы всё зависело только от него… До сих пор остаются вопросы к форме Стурлы Легрейда и норвежской молодёжи.

Завершит ли карьеру Йоханнес Бё?
Йоханнес Бё сделал неоднозначное заявление об уходе из спорта. Неужели он хочет остаться?
Йоханнес Бё сделал неоднозначное заявление об уходе из спорта. Неужели он хочет остаться?

🏉 17:15: Регби, Кубок шести наций, Уэльс — Ирландия, групповой этап, 3-й тур

Регби. Кубок шести наций — 2025 . Групповой этап. 3-й тур
22 февраля 2025, суббота. 17:15 МСК
Уэльс
Не начался
Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажут валлийцы в первом матче с новым главным тренером?

Контракт главного тренера сборной Уэльса Уоррена Гэтланда был расторгнут после второго раунда турнира. Последний раз валлийцы одерживали победу больше 500 дней назад. Исполняющим обязанности главного тренера впервые в истории назначен англичанин. Обычно смена рулевого позитивно влияет на команду. Правда, в первой же игре подопечным Мэтта Шерратта будет противостоять не кто-нибудь, а сборная Ирландии, нацеленная на третью подряд победу в Кубке шести наций.

Ирландию, кажется, ничто не остановит
Ирландия победила даже без тренера-чемпиона! Как стартовал Кубок шести наций по регби
Ирландия победила даже без тренера-чемпиона! Как стартовал Кубок шести наций по регби

⚽️ 18:00: «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 26-й тур

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» сократит отставание от «Ливерпуля»?

«Арсенал» — последний реальный конкурент «Ливерпуля» в борьбе за золото АПЛ. В случае победы в дерби команда Микеля Артеты сократит отставание от лидера до пяти очков. Впереди — ещё 12 туров. Так что победа «Арсенала» круто обострит гонку за трофей.

«Арсенал» бьётся за золото АПЛ вопреки проблемам с травмами:
У «Арсенала» катастрофические проблемы. Артета остался без атаки в ключевой момент сезона
У «Арсенала» катастрофические проблемы. Артета остался без атаки в ключевой момент сезона

⚽️ 19:00: «Лилль» — «Монако», Лига 1, 23-й тур

Франция — Лига 1 . 23-й тур
22 февраля 2025, суббота. 19:00 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» с Головиным выпадет из зоны ЛЧ?

«Монако» и «Лилль» сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. Монегаски идут на четвёртом месте, а «доги» отстают от них всего на два очка. Так что в следующем матче решается многое. Либо «Монако» оторвётся от конкурента, либо пропустит «Лилль» вперёд и выпадет из зоны ЛЧ.

А вот как «Монако» попрощался с нынешним розыгрышем ЛЧ
Самый яркий матч стыков Лиги чемпионов. «Монако» выдал концерт и попрощался с турниром
Видео
Самый яркий матч стыков Лиги чемпионов. «Монако» выдал концерт и попрощался с турниром

🏉 19:45: Регби, Кубок шести наций, Англия — Шотландия, групповой этап, 3-й тур

Регби. Кубок шести наций — 2025 . Групповой этап. 3-й тур
22 февраля 2025, суббота. 19:45 МСК
Англия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реализуют ли шотландцы свои чемпионские амбиции?

Каждый матч со сборной Англии для шотландцев – принципиальный. Последние несколько сезонов сборная Шотландии показывает прекрасную игру, и в этом году до старта турнира абсолютно серьёзно заявляла о планах наконец-то выиграть Кубок шести наций. Но преследующие команду травмы сильно усложняют задачу. В случае поражения от англичан про высокие места по итогам турнира можно будет забыть. А ведь англичане сейчас на коне, и юное дарование Финлей Смит, принёсшее в прошлом раунде победу над Францией, вновь выйдет в стартовом составе.

У шотландцев больше нет права на ошибку:
Всё решило одно столкновение! Шотландия выключилась из гонки за Кубок шести наций?
Всё решило одно столкновение! Шотландия выключилась из гонки за Кубок шести наций?

⚽️ 20:30: «Астон Вилла» — «Челси», АПЛ, 26-й тур

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эмери отнимет очки ещё у одного гранда?

«Челси» из-за кризиса выпал из топ-4 в АПЛ. Сейчас у лондонцев в активе 43 очка после 25 матчей. Отставание от идущего четвёртым «Манчестер Сити» — одно очко. Ситуация рабочая. Однако большая проблема для лондонцев — следующий соперник. Команда Энцо Марески едет в гости к «Астон Вилле». Бирмингемцы в прошлом туре отняли очки у «Ливерпуля» (2:2), да и в целом сами ещё надеются на попадание в Лигу чемпионов.

В середине недели «Астон Вилла» усложнила жизнь «Ливерпулю»
Эмери остановил «Ливерпуль» в жарком матче! Но как Нуньес снова не забил в пустые?!
Эмери остановил «Ливерпуль» в жарком матче! Но как Нуньес снова не забил в пустые?!

🏒 20:30: «Детройт Ред Уингз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Миннесота» без Капризова с «Детройтом» Тарасенко?

Кирилл Капризов в конце января перенёс операцию и выбыл на месяц. Пока россиянин не вернулся в строй, так что «Миннесоте» приходится справляться без своего лидера. «Уайлд», ещё недавно боровшиеся за лидерство на Западе, далеко отпустили «Виннипег». «Дикари» отстают от «Джетс» аж на 11 очков. «Детройт» же расцвёл после смены тренера и даже забрался в зону плей-офф, хоть и опережает «Коламбус» всего на одно очко.

Владимира Тарасенко обменяют?
Главное российское разочарование сезона. Тарасенко обменяют из «Детройта»?
Главное российское разочарование сезона. Тарасенко обменяют из «Детройта»?

🥊 21:00: Бокс, Шакур Стивенсон (США) — Джош Пэдли (Великобритания), титульные бои

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Шакур Стивенсон — Джош Пэдли
22 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Шакур Стивенсон
Не началось
Джош Пэдли

Интрига: остановит ли британец невероятного таланта из США?

22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии состоится грандиозный боксёрский вечер. Одной из его главных звёзд станет американец Шакур Стивенсон. Его оппонентом выступит Джош Пэдли. Стоит отметить, что изначально его соперником должен был стать небитый претендент Флойд Скофилд. Но в итоге в последний момент на коротком уведомлении выходит британец. Пэдли попытается стать серьёзной преградой на пути Стивенсона. Но Шакур пока выглядит практически безупречно, поэтому идёт за очередной победой.

Шакур топчется на месте и дерётся с сомнительной оппозицией
«Бесстрашный» боксёр без топовых боёв. Почему буксует карьера Стивенсона
«Бесстрашный» боксёр без топовых боёв. Почему буксует карьера Стивенсона

⚽️ 21:15: «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль», Про-Лига, 21-й тур

Саудовская Аравия — Про-Лига . 21-й тур
22 февраля 2025, суббота. 21:15 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ключевой матч сезона в Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» занимает первое место в таблице саудовской лиги. После 20 матчей в активе команды 52 очка. Ближайший преследователь — «Аль-Хиляль» — заработал 48 очков. И предстоящий очный матч носит ключевой характер. У «Аль-Иттихада» есть шанс оторваться на семь очков и серьёзно приблизиться к трофею. Но у команды с Малкомом, Рубеном Невешем, Милинковичем-Савичем и Кулибали свои планы. «Аль-Хиляль» жаждет победы.

Малком скоро покинет «Аль-Хиляль»?
У Малкома конфликт в Саудовской Аравии! Это приблизит его к «Зениту»?
У Малкома конфликт в Саудовской Аравии! Это приблизит его к «Зениту»?

🥊 23:00: Бокс, Артур Бетербиев (Россия) — Дмитрий Бивол (Россия), титульные бои

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Интрига: сохранит ли БТР чемпионские пояса на своём плече?

Главным событием грандиозного боксёрского вечера станет реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Россияне вновь сойдутся в битве за звание абсолютного чемпиона мира. Первый поединок завершился победой Бетербиева большинством судейских голосов. Теперь же Бивол настраивается поквитаться за поражение и выйти на возможную трилогию. Второй поединок россиян за звание абсолютного чемпиона мира может получиться ещё более напряжённым и захватывающим.

Оцениваем шансы на трилогию:
«Нужно не только больше бить». Кто победит в реванше Бетербиева и Бивола
«Нужно не только больше бить». Кто победит в реванше Бетербиева и Бивола

⚽️ 23:00: «Лас-Пальмас» — «Барселона», Примера, 25-й тур

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» закрепится на первом месте в Примере?

«Барселона» выбралась на первое место в таблице Примеры. А закрепить успех команда Ханс-Дитера Флика может в матче с «Лас-Пальмасом». Клуб с Канарских островов в последних шести турах набрал всего одно очко и опустился на 17-е место. Идеальный соперник для лёгкой победы. Хотя в первом круге каталонцы умудрились проиграть «Лас-Пальмасу» дома (1:2). Ждём сенсацию или простую победу «Барселоны»?

Два молодых топа двух главных клубов Испании:
Беллингем или Педри — кто всё-таки круче?
Беллингем или Педри — кто всё-таки круче?

🏒 23:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Овечкин гонку за Гретцки в матче с главным соперником?

Капитан «Вашингтона» остановился на отметке в 26 голов перед перерывом в НХЛ. Ови отстаёт от Гретцки всего на 15 голов, а до нового рекорда — 16 шайб. В первом же матче после паузы придётся сыграть с принципиальным соперником — «Питтсбургом» Малкина и Кросби. Так что это хорошая возможность для Овечкина продолжить погоню за Величайшим.

Овечкин будет гнаться за целым рядом крутых рекордов
Обойдёт Гретцки и забьёт 900 голов. Какие рекорды Овечкин ещё может побить в этом сезоне?
Обойдёт Гретцки и забьёт 900 голов. Какие рекорды Овечкин ещё может побить в этом сезоне?
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