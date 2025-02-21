Топ-события субботы: бой Бетербиев — Бивол, хоккей и Мирра в финале Дубая

Насыщенное 22 февраля: яркие матчи АПЛ, Примеры и чемпионата Саудовской Аравии в футболе, Кубок шести наций в регби, биатлон, а ещё хоккей!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто распрощается с победной серией?

«Кливленд Кавальерс» не просто возглавляет Восточную конференцию, но и в большинстве встреч проходится по своим соперникам катком. Команда за последние 10 матчей уступила лишь раз, имея в своём активе пять побед кряду. «Нью-Йорк Никс» расположился от своего ближайшего соперника недалеко – третье место в таблице. При этом команда в двух последних матчах в чемпионате выигрывала в овертайме. На счету банды Тибодо три победы подряд. Кто одержит верх в противостоянии топ-клубов Востока?

🎯 11:00: Биатлон, Кубок Содружества, пятый этап, смешанная эстафета 2x6 + 2x6 км

Интрига: получится ли у россиян помешать белорусам выиграть ещё одну гонку?

На сингл-микст было заявлено 19 сборных России и шесть сборных Беларуси. Несмотря на такой численный разрыв, золото и серебро в гонке забрали белорусы. В смешанной эстафете россиянам необходимо реабилитироваться. Наибольшие шансы на медали у трёх четвёрок из нашей страны с участием лидеров сборной. Но и у Беларуси будет сильная команда: Динара и Антон Смольские, Илья Авсеенко и Анна Сола. Посмотрим, кто выступит лучше.

🏒 14:00: «Авангард» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли немотивированный «Амур» отобрать очки у «Авангарда»?

Хабаровчане лишились математических шансов на выход в плей-офф, поэтому теперь будут закладывать фундамент на следующий сезон. «Авангард» же оторвался от идущего девятым «Нефтехимика» на 18 очков и теперь борется за улучшение позиций в конференции. Омичи занимают шестую строчку и отстают от «Металлурга» на четыре очка. Так что «ястребы» точно будут мотивированными.

Как хабаровчане остались без плей-офф Видео «Амур» проиграл «Трактору» и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

🎯 14:05: Биатлон, чемпионат мира — 2025, женщины, эстафета, 4x6 км

Интрига: Франция бьётся за шестое золото на ЧМ-2025

В это сложно поверить, но французские биатлонистки в сезоне-2024/2025 не выиграли ни одной эстафеты. Жулия Симон и компания всё время были то вторыми, то третьими. Но сейчас мало кто усомнится в их возможности победить. Франция — безоговорочный фаворит. В каждой из ведущих сборных — Швеции, Германии, Норвегии, Италии — есть свои проблемы, но только не у «трёхцветных». Будет большой сенсацией, если им не удастся выиграть шестое золото в Ленцерхайде.

⚽️ 15:30: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 26-й тур

Интрига: Мойес отберёт очки у бывшего клуба?

«Эвертон» под руководством Дэвида Мойеса набрал 13 очков за шесть туров и обошёл в таблице АПЛ «МЮ». Хотя оба клуба находятся в её второй половине (14-е и 15-е место соответственно) — гордиться нечем. Конечно, вряд ли одна из команд опустится до борьбы за выживание. Но и перспектив в нынешнем сезоне уже нет. Цель одна — побеждать как можно чаще. И в следующем туре к трём очкам ближе скорее «Эвертон». Или бывший клуб Мойеса накажет ливерпульцев в гостях?

🏒 17:00: «Локомотив» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: отберут ли новосибирцы очки у лидера КХЛ?

У «Локомотива» начался спад, команда чередует победы с поражениями, но продолжает лидировать как в конференции, так и во всей лиге. Ярославцы по-прежнему достаточно сильны. «Сибирь» же обосновалась в зоне плей-офф, оторвавшись от «Нефтехимика» на восемь очков, но сейчас у новосибирцев трёхматчевая серия поражений, так что всё может быстро измениться.

Ярославцы последний матч выиграли Видео «Локомотив» в четвёртый раз в сезоне победил «Куньлунь Ред Стар»

🎯 17:05: Биатлон, чемпионат мира — 2025, мужчины, эстафета, 4x7,5 км

Интрига: сможет ли Йоханнес Бё одолеть сборную Франции?

Французы выиграли четыре последние эстафеты на Кубке мира и так же, как и соотечественницы, являются главными фаворитами в борьбе за золото ЧМ-2025. В их составе два действующих победителя — Эрик Перро и Кентен Фийон Майе. Не сказал своего слова и Эмильен Жаклен, который из-за промахов был далёк от наград в личных гонках.

Сможет ли такой Франции помешать Норвегия с великим Йоханнесом Бё? Йоханнес сделает всё возможное для очередной победы, но если бы всё зависело только от него… До сих пор остаются вопросы к форме Стурлы Легрейда и норвежской молодёжи.

🏉 17:15: Регби, Кубок шести наций, Уэльс — Ирландия, групповой этап, 3-й тур

Интрига: что покажут валлийцы в первом матче с новым главным тренером?

Контракт главного тренера сборной Уэльса Уоррена Гэтланда был расторгнут после второго раунда турнира. Последний раз валлийцы одерживали победу больше 500 дней назад. Исполняющим обязанности главного тренера впервые в истории назначен англичанин. Обычно смена рулевого позитивно влияет на команду. Правда, в первой же игре подопечным Мэтта Шерратта будет противостоять не кто-нибудь, а сборная Ирландии, нацеленная на третью подряд победу в Кубке шести наций.

⚽️ 18:00: «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 26-й тур

Интрига: «Арсенал» сократит отставание от «Ливерпуля»?

«Арсенал» — последний реальный конкурент «Ливерпуля» в борьбе за золото АПЛ. В случае победы в дерби команда Микеля Артеты сократит отставание от лидера до пяти очков. Впереди — ещё 12 туров. Так что победа «Арсенала» круто обострит гонку за трофей.

⚽️ 19:00: «Лилль» — «Монако», Лига 1, 23-й тур

Интрига: «Монако» с Головиным выпадет из зоны ЛЧ?

«Монако» и «Лилль» сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. Монегаски идут на четвёртом месте, а «доги» отстают от них всего на два очка. Так что в следующем матче решается многое. Либо «Монако» оторвётся от конкурента, либо пропустит «Лилль» вперёд и выпадет из зоны ЛЧ.

🏉 19:45: Регби, Кубок шести наций, Англия — Шотландия, групповой этап, 3-й тур

Интрига: реализуют ли шотландцы свои чемпионские амбиции?

Каждый матч со сборной Англии для шотландцев – принципиальный. Последние несколько сезонов сборная Шотландии показывает прекрасную игру, и в этом году до старта турнира абсолютно серьёзно заявляла о планах наконец-то выиграть Кубок шести наций. Но преследующие команду травмы сильно усложняют задачу. В случае поражения от англичан про высокие места по итогам турнира можно будет забыть. А ведь англичане сейчас на коне, и юное дарование Финлей Смит, принёсшее в прошлом раунде победу над Францией, вновь выйдет в стартовом составе.

⚽️ 20:30: «Астон Вилла» — «Челси», АПЛ, 26-й тур

Интрига: Эмери отнимет очки ещё у одного гранда?

«Челси» из-за кризиса выпал из топ-4 в АПЛ. Сейчас у лондонцев в активе 43 очка после 25 матчей. Отставание от идущего четвёртым «Манчестер Сити» — одно очко. Ситуация рабочая. Однако большая проблема для лондонцев — следующий соперник. Команда Энцо Марески едет в гости к «Астон Вилле». Бирмингемцы в прошлом туре отняли очки у «Ливерпуля» (2:2), да и в целом сами ещё надеются на попадание в Лигу чемпионов.

🏒 20:30: «Детройт Ред Уингз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли «Миннесота» без Капризова с «Детройтом» Тарасенко?

Кирилл Капризов в конце января перенёс операцию и выбыл на месяц. Пока россиянин не вернулся в строй, так что «Миннесоте» приходится справляться без своего лидера. «Уайлд», ещё недавно боровшиеся за лидерство на Западе, далеко отпустили «Виннипег». «Дикари» отстают от «Джетс» аж на 11 очков. «Детройт» же расцвёл после смены тренера и даже забрался в зону плей-офф, хоть и опережает «Коламбус» всего на одно очко.

🥊 21:00: Бокс, Шакур Стивенсон (США) — Джош Пэдли (Великобритания), титульные бои

Интрига: остановит ли британец невероятного таланта из США?

22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии состоится грандиозный боксёрский вечер. Одной из его главных звёзд станет американец Шакур Стивенсон. Его оппонентом выступит Джош Пэдли. Стоит отметить, что изначально его соперником должен был стать небитый претендент Флойд Скофилд. Но в итоге в последний момент на коротком уведомлении выходит британец. Пэдли попытается стать серьёзной преградой на пути Стивенсона. Но Шакур пока выглядит практически безупречно, поэтому идёт за очередной победой.

⚽️ 21:15: «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль», Про-Лига, 21-й тур

Интрига: ключевой матч сезона в Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» занимает первое место в таблице саудовской лиги. После 20 матчей в активе команды 52 очка. Ближайший преследователь — «Аль-Хиляль» — заработал 48 очков. И предстоящий очный матч носит ключевой характер. У «Аль-Иттихада» есть шанс оторваться на семь очков и серьёзно приблизиться к трофею. Но у команды с Малкомом, Рубеном Невешем, Милинковичем-Савичем и Кулибали свои планы. «Аль-Хиляль» жаждет победы.

🥊 23:00: Бокс, Артур Бетербиев (Россия) — Дмитрий Бивол (Россия), титульные бои

Интрига: сохранит ли БТР чемпионские пояса на своём плече?

Главным событием грандиозного боксёрского вечера станет реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Россияне вновь сойдутся в битве за звание абсолютного чемпиона мира. Первый поединок завершился победой Бетербиева большинством судейских голосов. Теперь же Бивол настраивается поквитаться за поражение и выйти на возможную трилогию. Второй поединок россиян за звание абсолютного чемпиона мира может получиться ещё более напряжённым и захватывающим.

⚽️ 23:00: «Лас-Пальмас» — «Барселона», Примера, 25-й тур

Интрига: «Барса» закрепится на первом месте в Примере?

«Барселона» выбралась на первое место в таблице Примеры. А закрепить успех команда Ханс-Дитера Флика может в матче с «Лас-Пальмасом». Клуб с Канарских островов в последних шести турах набрал всего одно очко и опустился на 17-е место. Идеальный соперник для лёгкой победы. Хотя в первом круге каталонцы умудрились проиграть «Лас-Пальмасу» дома (1:2). Ждём сенсацию или простую победу «Барселоны»?

🏒 23:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Овечкин гонку за Гретцки в матче с главным соперником?

Капитан «Вашингтона» остановился на отметке в 26 голов перед перерывом в НХЛ. Ови отстаёт от Гретцки всего на 15 голов, а до нового рекорда — 16 шайб. В первом же матче после паузы придётся сыграть с принципиальным соперником — «Питтсбургом» Малкина и Кросби. Так что это хорошая возможность для Овечкина продолжить погоню за Величайшим.