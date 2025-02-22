Такого количества сорвавшихся трансферов не было давно. Кто так и не доехал до РПЛ?

В России закрылось зимнее трансферное окно. Всего, по данным Transfermarkt, клубы потратили на переходы € 82,2 млн. Это, кстати, второе место за всю историю наблюдений. Но до рекорда, который был установлен зимой в сезоне-2012/2013, далеко. Тогда совместно клубы РПЛ раскошелились почти на € 112 млн.

Даже при таком результате работы несколько топ-клубов наверняка ощущают себя не очень. Ведь некоторые сделки срывались в последний момент. При идеальном раскладе общая потраченная сумма наверняка перевалила бы за € 100 млн. Однако это уже история.

А пока – топ самых громких сорвавшихся переходов зимы.

Матеус Перейра («Крузейро» → «Зенит»)

Действия по приглашению бразильского игрока российский клуб стали предпринимать за несколько дней до конца трансферного окна. Поводом стал срыв сделки с Саласаром. Понятно, что Матеус Перейра был в списках, но явно не в топ-3. Однако нужно было что-то делать. За несколько часов до закрытия регистрационного периода появилось подтверждение, что Перейра проходит медосмотр, а болельщики ждали анонса сделки. Не дождались. Уже ночью появилось сообщение, что переход сорвался. Вот как эту история прокомментировали в «Крузейро».

«Между «Крузейро» и «Зенитом» была достигнута договоренность, Перейра выразил заинтересованность в переходе в российский клуб. Ближе к концу дедлайна соглашение между Матеусом Перейрой и «Зенитом» не было достигнуто, футболист передумал и остаётся в бразильском клубе», – говорит в заявлении

Матеус Перейра в «Крузейро» Фото: Getty Images

У «Зенита» другая версия, о которой говорит председатель правления клуба Александр Медведев: «По Матеусу Перейре, к сожалению, стороны в установленное регламентом время не смогли достичь договорённостей, что привело к тому, что трансфер не состоится», – сказал Медведев «РИА Новости».

По информации «Чемпионата», клубы и правда были близки к договорённости, однако в последний момент беременная спутница Перейры передумала ехать в Россию. «Зенит» остался без усиления и посеял в головах болельщиков сомнения в будущем чемпионстве.

Родриго Саласар («Брага» → «Зенит»/«Спартак»)

Следующий герой списка – уругвайский полузащитник «Браги». Ещё в декабре появились первые данные, что футболиста предлагают клубам РПЛ, а интерес есть от «Спартака» и «Краснодара». Позже в историю включился «Зенит». Стороны начали переговоры, которые успешно продвигались. Не просто так самому футболисту разрешили даже приехать на сбор петербургской команды, пройти медосмотр и записать презентационный ролик. И когда все стороны уже готовились объявить о трансфере, из «Браги» неожиданно пришло письмо. В клубе засомневались, что стоит связываться с российским клубом, который находится под угрозой санкций ЕС. Поэтому португальцы отозвали своего игрока и отменили сделку.

Родриго Саласар в «Браге» Фото: Getty Images

Зато этим фактом воспользовался «Спартак», который присмотрелся к Саласару из-за срыва сделки по Ивану Иличу. В последние дни трансферного окна клуб вёл активные переговоры с «Брагой», агент Саласара якобы даже прилетал в Москву. Но в итоге этот трансфер тоже не удалось осуществить. По странной причине: O Jogo информирует, что переход якобы сорвался, потому что спартаковцы не захотели портить отношения с «Зенитом». Выглядит как глупость. Однако других открытых данных нет.

Иван Илич («Торино» → «Спартак»)

Ещё одна крупная история началась прошлым летом. Тогда переговоры по Ивану Иличу вёл «Зенит». Игроку якобы обещали отличную зарплату, безлимит по билетам до Сербии и собственную виллу. Всё ради перехода в петербургский клуб. Но не сложилось: Питер тем летом сконцентрировался на российском рынке и словно забыл про Илича. Плюс тогда он был травмирован, и никто явно не хотел рисковать.

Иван Илич в «Торино» Фото: Getty Images

Прошло несколько месяцев, и уже «Спартак» начал активные переговоры с «Торино». Там были совсем не против сделки. И, по сообщениям итальянских медиа, 6 февраля игрок прилетел в Москву для завершения медосмотра и оформления всех документов. Однако тенденция этого окна – неожиданные повороты. Видимо, кого-то в «Спартаке» не устроили результаты медообследования. Либо нашлись какие-то иные причины для отмены трансфера. Но так или иначе через несколько дней Илич улетел обратно в Италию. А Деян Станкович обозначил, что вероятность перехода низкая.

Так и случилось: «Спартак» вышел из переговоров, в последний момент попытался заманить Саласара или Жедсона Фернандеша, но тоже мимо.

Уэсли Франса («Фламенго» → «Зенит»)

Ещё одна большая история – поиск «Зенитом» правого защитника. Кто только не был среди предварительных кандидатов, но все отвалились. А самым обсуждаемым стало потенциальное приглашение 21-летнего защитника Уэсли Франсы. Сначала действующие чемпионы якобы предлагали «Фламенго» меньше € 10 млн, а потом сумма стала уж очень круто увеличиваться. Дошли до € 38 млн. После чего «Зенит», по информации бразильских медиа, вышел из переговоров, однако обещал вернуться.

Уэсли Франса во «Фламенго» Фото: Getty Images

Однако это едва ли соотносится с действительностью. Как говорят информированные источники, когда сумма вышла за пределы € 20 млн, в Петербурге прекратили переговоры. Всё остальное – желание выдать надуманное за действительное. Но «Зенит» всё равно закрыл позицию, взяв в аренду сербского защитника «Фенербахче» Огнена Мимовича.

Лорран («Фламенго» → ЦСКА)

Это точно одна из самых удивительных историй зимы. Футболист уже приехал в аэропорт, чтобы полететь на сборы ЦСКА, где должны были состояться медосмотр и подписание контракта. Однако в последний момент 18-летнего полузащитника развернули и отправили обратно в расположение бразильского клуба.

Версия ЦСКА озвучена директором по коммуникациям Кириллом Брейдо: «Накануне (16 февраля. — Прим. «Чемпионата») должен был состояться вылет игрока в Турцию для прохождения медобследования и последующего подписания контракта. Однако за пару часов до вылета стороной футболиста было предложено изменить условия сделки, по которым все необходимые бумаги должны быть подписаны ещё до вылета и прохождения медосмотра».

Лорран Фото: Wagner Meier/Getty Images

Логично, что клуб не пошёл на это. Ведь в случае проваленного медосмотра отыграть всё назад уже было бы нельзя. Так что Лорран остался набираться опыта во «Фламенго». И не факт, что бразильский клуб получит равнозначное по сумме предложение за этого игрока (ЦСКА, по данным «Чемпионата», собирался заплатить около € 8 млн).