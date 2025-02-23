В Серии А новая сила. Боссы «Комо» богаче шейхов, а Фабрегас становится топ-тренером

«Комо» впервые с сезона-2002/2003 выступает в Серии А. И показывает неплохие результаты: после 25 туров команда занимает 13-е место. Владельцы клуба – одни из самых богатых в мировом футболе. А тренирует «Комо» легендарный Сеск Фабрегас. В Италии появляется новый топ?

Владельцы «Комо» – олигархи из Индонезии

История для «Комо» изменилась в 2019 году. Тогда клуб приобрела компания Djarum Group, владельцами которой являются братья Майкл и Роберт Хартоно. Индонезийцы подобрали команду в Серии D (полупрофессиональная лига), погасили долги и начали работу по восхождению в элитный дивизион.

Calcio e Finanza оценивает состояние семьи Хартоно в € 47,3 млрд. Интересно, что в мировом футболе богаче владельцы только у «Ньюкасла». Состояние саудовской королевской семьи оценивается в € 320 млрд. Так что потенциально «Комо» готов к покупкам игроков уровня Мбаппе, Винисиуса и Холанда. У клуба больше ресурсов, чем у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» с шейхами! Братья Хартоно унаследовали состояние от отца – Оэй Ви Гвана. В их распоряжении: банк Central Asia, компания, занимающаяся электроникой и недвижимостью (Polytron), а также сигаретный бизнес (Djarum).

Майкл Хартоно Фото: BAGUS INDAHONO/EPA/ТАСС

Уже через пять лет после покупки «Комо» индонезийцами клуб оказался в Серии А. Параллельно миноритарными владельцами стали экс-футболисты: Тьерри Анри, Деннис Уайз и Сеск Фабрегас. Последний оказался в «Комо» ещё в 2022-м. Сначала Сеск провёл сезон в качестве футболиста, затем завершил игровую карьеру и возглавил молодёжный состав, а чуть позже вошёл в штаб основы. Де-факто Фабрегас стал главным тренером уже в 2023 году, но де-юре у него не было специальной лицензии. Поэтому «Комо» возглавлял валлиец Осиан Робертс. А после получения лицензии UEFA Pro Сеск официально стал главным тренером — в июле 2024-го. Робертс же возглавил отдел развития «Комо».

На матчи «Комо» приезжают звёзды Голливуда. А стадион ждёт масштабная реконструкция

Перед сезоном-2024/2025 перед клубом стояло несколько задач. Приоритетная – подбор футболистов уровня Серии А. Также у владельцев «Комо» возник вопрос со стадионом. Арена «Джузеппе Синигалья» не соответствовала стандартам элитного дивизиона. Необходимая минимальная вместимость в Серии А – 12 500 человек. А стадион «Комо» вмещал лишь 10 тысяч зрителей. Поэтому календарь чемпионата Италии составили так, чтобы первые три тура клуб провёл на выезде, пока на арене проводятся работы по расширению.

Интересно, что «Джузеппе Синигалья» находится в собственности города (классика для Италии), поэтому владельцы «Комо», по сути, инвестировали средства в чужой объект. А власти Комо вдобавок подняли месячную аренду с € 96 тыс. до € 206 тыс.

И впереди ещё одна, гораздо более масштабная реконструкция стадиона. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, первая фаза начнётся в октябре 2027 года, вторая – в августе 2028-го. Вместимость «Джузеппе Синигальи» увеличат до 15 тысяч, также будет проведена работа по модернизации территории вокруг стадиона. Хотя и без этого арену в Комо посещают мировые звёзды. Например, в декабре 2024-го матч с «Ромой» посетили актёры Кира Найтли, Майкл Фассбендер и Эдриан Броуди. Конечно, важную роль играет статус города Комо – одного из самых красивых мест Италии.

«Наша цель — сделать так, чтобы стадион «Джузеппе Синигалья» оставался важной частью сообщества. Новый проект должен учитывать историческое наследие, делая арену активным и доступным пространством для всех граждан и посетителей — не только для футбола, но и для всех, кто хочет наслаждаться им 365 дней в году», – цитирует президента «Комо» Мирвана Суварсо официальный сайт клуба.

Стадион ФК «Комо» Фото: ФК «Комо»

Перед стартом в Серии А «Комо» взял несколько звёзд. Но тащит команду 20-летний воспитанник «Реала»

Летняя трансферная кампания — 2024 получилась для команды масштабной. «Комо» попрощался почти с двумя десятками футболистов и взял столько же. Самыми дорогими сделками стали покупка защитника Альберто Доссены из «Кальяри» и полузащитника «Фортуны» Янника Энгельхардта (оба – за € 8 млн). Также клуб приобрёл нескольких статусных футболистов: Рафаэль Варан, Серхи Роберто, Альберто Морено и Пепе Рейна пришли как свободные агенты, а за Андреа Белотти заплатили € 4,5 млн «Роме».

Ещё одной потенциальной топ-сделкой стала покупка Николаса Паса из мадридского «Реала» за € 6 млн. Под руководством Фабрегаса 20-летний аргентинец превратился в лидера «Комо». В нынешнем сезоне Нико уже забил шесть мячей и оформил три ассиста за 23 встречи. Marca сообщает, что в Мадриде довольны прогрессом полузащитника – Пас близок к возвращению в «Реал» предстоящим летом. У клуба есть опция обратного выкупа за € 9 млн.

Нико Пас Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Также Фабрегас раскрыл ещё нескольких футболистов. Например, воспитанник «Милана» Патрик Кутроне является лучшим игроком «Комо» по системе «гол+пас» в Серии А (6+3). Также неплохой сезон проводят защитники Марк-Оливер Кемпф и Альберто Доссена, полузащитник Лукаш Да Кунья и форварды Габриэл Стрефезза и Алиу Фадера. Сеск-тренер добивается прогресса от большой группы футболистов – хороший индикатор его навыков.

Ещё один необычный игрок в составе «Комо» – форвард Алессандро Габриэллони. Он примечателен тем, что забил за клуб во всех четырёх итальянских лигах. Алекс перебрался в «Комо» в 2018-м и поднялся с командой из Серии D в Серии А. Местная легенда.

А вот звёзды-старички не совсем оправдывают ожиданий Фабрегаса. Больше всех играет Альберто Морено: у экс-защитника «Ливерпуля» набралось уже 1353 минуты в Серии А. Зато Пепе Рейна с конца 2024-го сидит в запасе, Серхи Роберто больше лечится, а Андреа Белотти забил два мяча за полгода и укатил в аренду в «Бенфику».

Ещё одна грустная история случилась с Рафаэлем Вараном. Француз давно мучился с травмами, из-за чего «Манчестер Юнайтед» легко расстался с ним летом 2024-го. А в дебютном матче за «Комо» с «Сампдорией» в Кубке Варан получил повреждение колена спустя 23 минуты после старта встречи. Которая стала для него последней в карьере. 25 сентября 2024 года Рафаэль объявил об уходе из футбола в возрасте 31 года. Грустный итог для чемпиона мира — 2018. Но здоровье важнее.

Однако «Комо» не прекратил эксперименты с проблемными звёздами. В январе клуб забрал к себе Деле Алли. Англичанин не играл в футбол с сезона-2022/2023, но теперь надеется перезапустить карьеру в Италии. Пока что Алли набирает форму, а его дебют за «Комо» ещё не состоялся. Возможно, Фабрегас найдёт способ вернуть прежнего Деле.

«Комо» в целом был активен на зимнем трансферном рынке. Команда заплатила «Лиону» € 15 млн за полузащитника Максанса Какере, отдала € 12 млн за перспективного вингера «Бетиса» Ассане Диао, а также купила у «Сельты» форварда Анастасиоса Дувикаса (€ 13 млн). Согласитесь: солидные суммы для середняка Серии А. Но братья Хартоно были готовы и к более масштабным тратам. La Gazzetta dello Sport в январе сообщила, что «Комо» предложил € 40 млн за защитника «Милана» Тео Эрнандеса. Тогда миланцы вежливо отказали, хотя сейчас история развернулась бы по-другому.

А что из себя представляет «Комо» Фабрегаса?

Стиль «Комо» легко угадать, просто зная фамилию тренера. Команда играет в атаке в испанском стиле: любит контролировать мяч, игроки постоянно меняются позициями, насыщают центр поля. Например, крайние защитники «Комо» смещаются в опорную зону при построении атак. Ещё одна фишка Фабрегаса – создание постоянных треугольников на поле. Здесь очевидно влияние Хосепа Гвардиолы. Основная фишка заключается в том, чтобы у игрока всегда была возможность отдать пас сразу в нескольких направлениях. Также это помогает «Комо» преодолеть прессинг соперника.

Сеск Фабрегас в «Комо» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Команда располагается в схеме 4-2-3-1. «Комо» готов к разным сценариям: может как владеть мячом, так и ждать удобный момент для контратаки. Во второй десятке таблицы Серии А никто не забил больше, чем команда Фабрегаса (30 голов).

Но у Сеска есть проблемы с обороной. «Комо» пропустил уже 40 мячей (пятый снизу результат в Серии А), что на 10 больше, чем статистика по xGA (ожидаемые пропущенные – 30,47). Фабрегас признаёт проблему. «Мы пропустили слишком много голов, но странно, что мы не даём сопернику много шансов, а при этом много пропускаем. В таких ситуациях нельзя говорить о невезении. Нам нужно больше желания играть «на ноль», и это больше вопрос характера, чем тактики», – сказал Сеск на пресс-конференции в декабре 2024-го.

Наверное, лучший матч в сезоне «Комо» выдал в сентябре. Тогда в Бергамо команда обыграла «Аталанту» – 3:2. Та победа стала для «Комо» первой в Серии А с сезона-2002/2003. А после второй встречи команд в январе 2025 года («Аталанта» взяла реванш – 2:1) в Сети появилось видео с пламенной речью Фабрегаса после матча: «Я стал тренером для таких моментов. Я горжусь всеми вами, спасибо. Это наша команда. Мы их превзошли. Продолжайте в том же духе, потому что это только начало. Я хочу видеть сегодняшний голод на протяжении всего сезона. Не опускайте головы». Сеск не только тактик, но и мотиватор.

Главная задача «Комо» на конец сезона – закрепиться в Серии А. У команды неплохие шансы на решение задачи. А там, вероятно, богатые индонезийские владельцы подтянут в клуб новых качественных футболистов. Но не менее важно удержать тренера – Фабрегасом уже интересуются в Германии. Как сообщает Bild, «Штутгарт» рассматривает Сеска на должность тренера в случае ухода Себастьяна Хёнеса. Однако для становления в статусе крепкого клуба Серии А «Комо» обязан сохранить испанца.