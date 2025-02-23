Винисиус требует у «Реала» мощно поднять зарплату. А как он вообще строит бизнес-империю?

24-летний вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не забивает в чемпионате Испании с 9 ноября, но неизменно генерирует инфоповоды. Последним громким событием с участием бразильца стала покупка им португальского клуба «Алверка» из второго дивизиона Португалии. Вини вошёл в число испанских и бразильских инвесторов, выкупив миноритарную долю акций скромного клуба в размере 80% за € 10 млн.

Главная задача для выросшего в нищете игрока сборной Бразилии – обеспечить себе и своей семье безбедное будущее. Вини хорошо помнит, как голодал и вздрагивал от звуков выстрелов в родной фавеле Сан-Гонсалу в пригороде Рио-де-Жанейро – местные жители всё ещё не могут обойтись без специального приложения Onde Tem Tiroteio («Где стреляют»). Неудивительно, что с первых шагов в профессиональном футболе лучший игрок мира 2024 года по версии ФИФА задумался о построении собственной бизнес-империи. Проект «Алверки» является частью деятельности по раскрутке бренда игрока и стартовой площадкой его инвестиционной работы.

Характер скверный, не женат, требует от «Реала» увеличение зарплаты до уровня Мбаппе

В начале февраля руководство «Реала» и представители Винисиуса начали переговоры о продлении контракта со звёздным бразильцем. По действующему соглашению, истекающему летом 2027 года и включающему в себя пункт об отступных в размере € 1 млрд, вингер зарабатывает € 20,8 млн в год. Это третий показатель в клубе после Килиана Мбаппе (€ 31,2 млн) и защитника Давида Алабы (€ 22,5 млн). Вини считает, что должен зарабатывать как минимум на уровне Мбаппе, но пока два раунда переговоров с «Реалом» закончились безуспешно.

Недавно Винисиус преодолел отметку в 100 голов за «Реал», Перес не хочет его продавать Фото: из личного архива Винисиуса Жуниора

Аппетит игрока подогревается интересом к нему со стороны нескольких клубов из Саудовской профессиональной лиги (SPL). По данным The Athletic, арабы установили контакт с лагерем игрока ещё в декабре 2024 года и заявили, что Винисиус остаётся их главной целью на лето 2025-го. Они также пытались встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом, но босс заявил, что его ответ уже прописан в контракте игрока в пункте «клаусула». Кроме того, Перес не намерен слишком увеличивать жалование бразильца, чтобы не испортить атмосферу в раздевалке, утверждает As.

В качестве аргумента в пользу того, чтобы агенту игрока быть скромнее в своих запросах, мадридцы приводят отвратительный уровень дисциплины футболиста, что наносит урон имиджу клуба. В текущем сезоне на счету бразильца 16 голов и 12 ассистов, но при этом он получил 11 жёлтых и одну красную карточку. В ответ Винисиус утверждает, что к нему предвзятое отношение со стороны фанатов других команд, которые его постоянно провоцируют, и сдержаться ему очень сложно.

К примеру, в январе художник из Валенсии Виктор Наварро представил фигурку Винисиуса Жуниора для местного праздника Фальяс. На ней улыбающийся футболист держит в руке позолоченные фекалии – тонкий троллинг пролёта игрока мимо «Золотого мяча» в декабре прошлого года. Фальяс ежегодно проводится в Валенсии с 15 по 19 марта, и в нём участвуют художники и скульпторы, которые создают для события ниноты – фигуры из дерева и других материалов. В завершение праздника ниноты сжигают, отмечая приход весны.

Хейтеры не упускают случая потроллить бразильца Фото: Zuma/ТАСС

Фанаты «Реала» не остались в стороне и после того, как Наварро выставил творение в своих соцсетях, пригрозили художнику смертью. Примечательно, что именно в матче 12-го тура с «Валенсией» Вини получил прямую красную за стычку с голкипером Столе Димитриевски – бразильца дисквалифицировали на два матча чемпионата Испании и заставили выплатить штраф.

100 млн подписчиков, 12 спонсорских сделок, заработал $ 55 млн в 2024 году

Характер у бразильца действительно не сахар, к тому же он осознанно делает всё возможное, чтобы о нём говорили – отличный способ раскрутить медийность и прокачать аудиторию в соцсетях. В последней игре за «Реал» Винисиус с насмешкой посмотрел на фанатов «Осасуны» и прокричал им: «Вы заплатили за билет, чтобы полюбоваться на меня. Вы сумасшедшие!» В ответ ультрас «Осасуны» стали скандировать «Винисиус, умри!».

Такие горячие матчи значительно увеличивают рост подписчиков – неудивительно, что их общее число на различных площадках бразильца в конце прошлого года перевалило за 100 млн. Это, конечно, не 1 млрд фолловеров Криштиану Роналду, но тоже весьма солидный показатель. Успех Вини на этом важном для увеличения дохода поприще отметило британское агентство бизнес-аналитики SportsPro, которое поставило бразильца на второе место в своём рейтинге «50 крупнейших звёзд маркетинга». Футболист уступил лишь американской гимнастке Симоне Байлз.

Вини с часами за $ 390 тыс. Фото: Vasco de Castelbajac

Раскрученные соцсети помогают Вини продвигать многочисленные спонсорские сделки. В конце января игрок стал лицом футбольной кампании Pepsi «Футбол всегда побеждает» – в рекламном ролике он предстал в роли ковбоя, проехался на коне, а в конце даже исполнил опасный трюк. Также на площадках игрока много гламура и роскоши. В октябре он похвастал уникальным подарком, полученным от другого спонсора, ювелирно-часового бренда Jacob & Co. Бразилец стал обладателем часов стоимостью $ 390 тыс. Godfather Opera Black, дизайн которых был вдохновлён культовым фильмом «Крёстный отец». Состоящие из 658 деталей часы украшены золотом и бриллиантами.

Несмотря на противоречивый и скандальный образ, от спонсоров у Вини нет отбоя. В 2024 году вингер занял седьмое место в рейтинге Forbes наиболее высокооплачиваемых футболистов – его суммарные доходы на поле и за его пределами составили $ 55 млн. Богатеть бразильцу помогают 12 сделок с брендами, среди которых выделяются Nike, PlayStation, Sony, Dolce & Gabbana и Clear.

Над раскруткой бренда и личной жизни Винисиуса трудится огромная команда. После подписания контракта с «Реалом» в 17-летнем возрасте бразилец основал компанию VJR, чей штат сегодня превышает 30 человек – фотографы, имиджмейкеры, видеооператоры, маркетологи, психолог, бухгалтер, консультант по финансам, несколько личных тренеров, телохранитель, физиотерапевт, персональный повар и множество других помощников. Управляет структурой агент игрока Тассило Соареш.

У Винисиуса и Мбаппе схожая модель раскрутки бренда Фото: Alberto Gardin/Getty Images

Кстати, похожую компанию успешно развивает и Мбаппе – неудивительно, что летом прошлого года Килиан (как и на днях Вини) стал владельцем футбольного клуба. Француз приобрёл за € 15 млн родной «Кан» из второго французского дивизиона.

Второй бразильский футболист — после Пеле, ставший послом доброй воли ЮНЕСКО

На этом сравнения Винисиуса с Мбаппе не заканчиваются. В 2020-м Килиан учредил фонд Inspired By KM, придерживающийся четырёх основных ценностей, которые помогают детям «учиться, понимать, делиться и передавать знания». Структура, которой управляет мама футболиста, уже помогла нескольким сотням детей получить образование и хорошую работу. Винисиус Жуниор также уделяет большое внимание благотворительности – в 2021 году он создал организацию Instituto Vini Jr, которой управляет отец игрока.

Вингер не жалеет денег на свою филантропскую деятельность, что подтверждает построенный им социальный образовательный центр в Рио стоимостью в € 3,3 млн. Проект призван обеспечить бесплатные образовательные, спортивные и культурные программы для 5000 местных детей и подростков. Институт Винисиуса Жуниора также разработал и распространил «Руководство по антирасистскому образованию», которое объединяет теорию и практику, чтобы помочь специалистам в сфере образования в их повседневной работе. В ноябре 2023 года усилия бразильца были оценены на церемонии вручения премии «Золотой мяч» – за гуманитарную деятельность Винисиуса наградили призом Сократеса.

На родине бразилец построил социальный образовательный центр стоимостью в € 3,3 млн Фото: institutovinijr.org.br

В феврале 2024 года Вини, на счету которого 101 гол в 297 матчах за «Реал», стал вторым после Пеле бразильским футболистом в статусе посла доброй воли ЮНЕСКО – в совместной работе с организацией Винисиус Жуниор сосредоточится в вопросах образования. В нacтoящee вpeмя 250 млн детей и подростков по всему миру не имеют доступа к школе, и с 2021 года это число увеличилось на 6 млн. Более того, 7 из 10 детей к 10 годам не способны прочитать и понять простой текст.

Трогательная церемония посвящения футболиста состоялась в тренировочном центре мадридского клуба. «Для меня огромная честь стать послом доброй воли всего в 23 года. Это достижение и долг на всю оставшуюся жизнь. Я хочу, чтобы меня признали не только великим игроком, но и гражданином, который старается изменить мир», – заявил полузащитник, который также участвует в совместной кампании ФИФА и сборной Бразилии «Не притворяйтесь, что вы не замечаете расизм».