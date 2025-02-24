Главный вопрос Станковича в «Спартаке» на весну. Как совместить на поле Угальде и Гарсию?

Пока Ливай Гарсия будет оставаться самым дорогим новичком в истории «Спартака», и внимание к нему будет повышенное. Тем более покупал московский клуб нападающего с Тринидада и Тобаго (за € 18,7 млн, по данным Transfermarkt) как игрока той же позиции, на которой сверкает лучший бомбардир первой части сезона РПЛ Манфред Угальде. Теперь на зимних сборах перед главным тренером красно-белых Деяном Станковичем стоит очень непростая задача – совместить Гарсию и Угальде на поле так, чтобы ни у одного из них не упала эффективность и результативность.

Деян Станкович – о Ливае Гарсии главный тренер «Спартака» «Это важное приобретение для клуба. Очень хороший, сильный и быстрый нападающий, который умеет забивать. Надеюсь, он быстро адаптируется к команде, к нашему футболу и целям. Он конкурент Угальде или фланговых нападающих? Когда идём к цели, не говорим о конкуренции, мы все в одной лодке. Думаю, найдём способ, как использовать Гарсию».

Ни для кого не секрет, что Угальде комфортнее чувствует себя в роли единственного нападающего. Когда Станкович сдвигал костариканца налево либо Манфред действовал вторым форвардом в паре с более силовым игроком атаки, его КПД заметно снижался – с забиванием мячей не клеилось. Поэтому есть ощущение, что, по крайней мере, на первых порах сербский тренер не будет трогать Угальде и оставит его в роли примы атаки красно-белых. Дальше всё зависит, конечно же, от игры самого автора 15 голов в 18 турах РПЛ. Если карета превратится в тыкву, которой Манфред казался в первые полгода после перехода в «Спартак», то выезжать придётся на Гарсии.

Таким образом, для Ливая остаётся роль крайнего нападающего, скорее всего, в схеме 4-2-3-1. Большое количество игроков в группе атаки и средней линии «Спартака» затрудняет понимание того, кто и где будет выходить в основе. Но очевидно, что есть такая же «железная» «десятка» – Эсекьель Барко, как и центрфорвард Угальде. Следовательно, Гарсия, другой новичок Пабло Солари, Тео Бонгонда и Маркиньос должны конкурировать между собой на флангах.

В АЕКе у Гарсии была высокая результативность – он наколотил 56 мячей в 160 матчах. Но вот что интересно: до перехода в афинский клуб Ливай ни разу не преодолевал рубеж в 10 голов в национальных чемпионатах, а в греческой Суперлиге сделал это дважды. Причина повышения результативности в том, что тринидадца стали стабильно использовать на позиции центрфорварда. В качестве вингера он совершал заметно меньше результативных действий. Сам Гарсия, выступая за АЕК, не скрывал – ему комфортнее быть «чистым» нападающим.

Ливай Гарсия форвард «Спартака» «Игра в роли центрфорварда дала мне шанс обратить на себя внимание более сильных клубов. Я увидел, что моя статистика резко улучшилась. Мне очень нравится играть нападающим на клубном уровне. Но всё зависит от того, кто окружает меня».

Если изучить все голы Гарсии за АЕК, то прежде всего бросается в глаза их разноплановость. Приблизительно половину своих мячей (в том числе с пенальти) Ливай забил левой ногой, а другую половину в сопоставимой пропорции – головой и правой ногой. Тринидадца достаточно трудно закрыть как центрфорварда, «прочитать» его в штрафной.

Больше всего Гарсия забил после подач и прострелов, грамотно открываясь под кроссы в створе ворот или где-то в районе дальней штанги. Побеждать в дуэлях ему помогали сумасшедшие физические качества. За счёт своего уникального прыжка Ливай выигрывал воздух, продавливал и забивал головой. Бывало, что и просто отодвигал защитника от мяча. В позиционных атаках против глубокой обороны и на стандартах это, конечно, мощная боевая единица для «Спартака» – тут Станковичу, наверное, проще будет совместить тринидадца с Угальде, насыщая штрафную двумя непохожими нападающими.

Ливай Гарсия Фото: NurPhoto via Getty Images

Случались у Гарсии и совсем уж потрясающие, труднейшие по исполнению голы, например, в стиле Халка, когда за счёт силового дриблинга он уходил от опекунов и стрелял издали. Пару раз Ливай забил со штрафных, а однажды — вообще прямым ударом с углового. Но это работало на уровне греческой лиги, а вот получится ли в РПЛ – ещё не факт, ведь наш чемпионат всё же посильнее.

Однако немало Гарсия забивал и в контратаках на свободном пространстве, когда притягивал мяч, как магнит, в роли центрфорварда. Поскольку в «Спартаке» ближе к чужим воротам будет играть Угальде, количество таких голов в исполнении тринидадца, конечно же, снизится. Особенно если он будет действовать на левом фланге, а не смещаться с правого в центр под завершение с левой ноги, которая, как ни крути, всё же сильнейшая у Ливая. Справа главный кандидат на игру в основе, видимо, Солари. Аргентинцу там привычнее.

В общем, можно констатировать, что в лице Гарсии «Спартак», несомненно, приобрёл футболиста, способного делать разницу в РПЛ. Но будет ли Ливай её делать – вопрос открытый. Если Станкович выжмет из тринидадца 100%, это приблизит красно-белых к чемпионству.