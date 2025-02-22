Месси и Миранчук поборются за титул, а Шапи станет звездой? Превью нового сезона МЛС

На этих выходных стартует новый регулярный сезон МЛС. Для российских болельщиков лига с 2025 года стала в два раза интереснее. Помимо Алексея Миранчука в Северной Америке оказался ещё один наш легионер – Магомед-Шапи Сулейманов. Плюс не забываем о звёздном «Интер Майами» с Лионелем Месси. А кто вообще фаворит сезона-2025? И пополнилась ли МЛС новыми топ-игроками? Рассказываем!

В МЛС появился новый клуб. Но фавориты – всё те же

В чемпионате МЛС 2025 года примут участие 30 команд: 27 из США, три – из Канады. Важно: этот сезон станет дебютным для клуба «Сан-Диего». Команда создана в 2023 году и базируется в штате Калифорния. Самый известный новичок «Сан-Диего» — вингер Ирвин Лосано, также клуб взял экс-игрока «Рубина» Андерса Дрейера.

ФК «Сан-Диего» Фото: ФК «Сан Диего»

30 команд МЛС разделены на Восточную и Западную конференции, в каждой из которых по 15 участников. Регулярный сезон продлится с 23 февраля по 18 октября, а каждый клуб проведёт 34 матча. В конце июня будет перерыв на клубный ЧМ (состоится в США, там сыграют «Интер Майами» и «Сиэтл Саундерс») и Золотой кубок КОНКАКАФ. А с 29 июля по 31 августа состоится Кубок лиги — 2025.

Действующий обладатель Кубка МЛС – «Лос-Анджелес Гэлакси». Однако по букмекерским котировкам команда оценивается только как третий фаворит на победу в сезоне-2025. Первое место у «Интер Майами» (кто бы сомневался), второе — у «Лос-Анджелеса». Отметим, что «Атланта Юнайтед» с Алексеем Миранчуком идёт седьмой, а «Спортинг Канзас-Сити» – 29-м.

Как изменились главные претенденты на трофей?

Сначала про «Интер Майами». Новый сезон команда начнёт с тренером Хавьером Маскерано. Плюс один друг Лео Месси во Флориде. Ранее экс-полузащитник работал с олимпийской сборной Аргентины (2022-2024). Больших трансферов «Интер Майами» в межсезонье не сделал. Самая крупная покупка — полузащитник Теласко Сеговия из португальской «Каза Пия» (€ 2,5 млн). Однако клуб из Майами совершил большую продажу: в «Брайтон» за € 13 млн отправился парагвайский защитник Диего Гомес. Но вряд ли Маскерано жалуется на состав с Месси, Жорди Альбой, Серхио Бускетсом и Луисом Суаресом.

Лео Месси Фото: Getty Images

Второй фаворит сезона – «Лос-Анджелес» — в прошлом году взял Открытый Кубок США. А в МЛС добрался до четвертьфинала, где уступил «Сиэтлу». Теперь же клуб из Калифорнии настроен реабилитироваться. Две главные звезды «Лос-Анджелеса» — Оливье Жиру и Уго Льорис. К ним в компанию добавился вингер Дженгиз Ундер, которого арендовали у «Фенербахче». Самый же дорогой футболист клуба — вингер Дени Буанга (оценивается Transfermarkt в € 10 млн).

Оливье Жиру Фото: Matthew Stockman/Getty Images

А «Лос-Анджелес Гэлакси» не внёс глобальных изменений в чемпионскую команду. Самая большая покупка – полузащитник Лукас Санабрия из уругвайского «Насьоналя» за € 4,8 млн. Хотя есть проблема: самый дорогой игрок клуба Рики Пуч (трансферная стоимость составляет € 20 млн) получил травму крестообразных связок в декабре 2024-го. Следовательно, испанец пропустит значительную часть нынешнего сезона. Большая проблема для «Гэлакси». Но у клуба есть ещё одна звезда – Марко Ройс. В прошлом году немец наконец-то стал чемпионом. Возможно, именно он потащит команду в отсутствие Пуча.

«Атланта» зимой провела масштабную трансферную кампанию и побила рекорд лиги

«Атланта Юнайтед» в прошлом сезоне добралась только до четвертьфинала плей-офф МЛС. Но амбиции у команды гораздо более серьёзные. Клуб появился в 2017-м и в первый же год взял золото. После – тишина. Поэтому для возвращения на вершину «Атланта» провела мощные трансферы. И побила рекорд МЛС, заплатив € 21,2 млн «Мидлсбро» за форварда Эммануэля Латте Лата. Также в «Атланту» из «Ньюкасла» вернулся парагвайский полузащитник Мигель Альмирон (за € 9,5 млн).

Эммануэль Латте Лат Фото: ФК «Атланта»

Однако российский полузащитник Алексей Миранчук точно останется важной частью команды. Его место в основе не подвергается сомнению. Не зря же «Атланта» заплатила за игрока € 12 млн. Теперь же Миранчук получил в усиление парочку топ-партнёров. С таким составом выход в полуфинал плей-офф – задача-минимум.

Как Шапи оказался в «Спортинг Канзас-Сити»?

В начале февраля поступила удивительная новость: Магомед-Шапи Сулейманов перебирается в МЛС. 25-летнего россиянина подписал «Спортинг Канзас-Сити», заплативший за игрока греческому «Арису» € 2,4 млн. «Тренер «Канзас-Сити» прилетал на игру «Ариса», чтобы убедиться в своём интересе в отношении партнёра Шапи – Ману Гарсии. По Ману утвердился, и параллельно ему очень понравился Шапи. В итоге и Ману, и Шапи стали игроками «Канзас-Сити», — рассказал «Чемпионату» Алан Агузаров, агент Сулейманова.

У Шапи уже был шанс дебютировать за новый клуб в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Интер Майами» (0:1). Однако вингер остался на скамейке, с которой увидел единственный гол во встрече в исполнении Лионеля Месси. Но наверняка Сулейманов появится на поле в первом матче сезона МЛС с «Остином».

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: ФК «Казнас»

«Спортинг Канзас-Сити» в последний раз выигрывал золото лиги в 2013 году. Сейчас же команда является одной из слабейших в МЛС: 29-е место (из 30) в рейтинге фаворитов сезона это подчёркивает. Но, возможно, Шапи поможет «Канзас-Сити» провести удачный чемпионат? Клуб провёл хорошую зимнюю кампанию: помимо россиянина, «Канзас-Сити» забрал Ману Гарсию, а также приобрёл у «Лос-Анджелес Гэлакси» форварда Деяна Йовелича.

Надеемся, что оба наших легионера в итоге сыграют в плей-офф МЛС.