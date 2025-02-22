Топ-события воскресенья: «Ман Сити» — «Ливерпуль», бой Бетербиев — Бивол и хоккей

Яркое 23 февраля: Миранчук и Шапи — в МЛС, «Спартак» — «Динамо» Минск в КХЛ, ЧМ и Кубок Содружества по биатлону, регби и регулярка НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🥊 1:10: бокс, Артур Бетербиев (Россия) — Дмитрий Бивол (Россия), титульные бои

Интрига: сохранит ли БТР чемпионские пояса на своём плече?

Главным событием грандиозного боксёрского вечера станет реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Россияне вновь сойдутся в битве за звание абсолютного чемпиона мира. Первый поединок завершился победой Бетербиева большинством судейских голосов. Теперь же Бивол настраивается поквитаться за поражение и выйти на возможную трилогию. Второй поединок россиян за звание абсолютного чемпиона мира может получиться ещё более напряжённым и захватывающим.

🏒 1:30: «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжат ли «Рейнджерс» сражение за плей-офф?

Полуфиналист минувшего розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» на данный момент располагается за чертой плей-офф, отставая от восьмого места на три очка. Чтобы оставаться в реальной кубковой гонке, команда Питера Лавиолетта теперь просто обязана собирать все свои очки. Именно такой матч «синерубашечникам» предстоит провести ближайшей ночью с главным аутсайдером Восточной конференции «Баффало».

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⚽️ 3:30: «Атланта Юнайтед» — «Клёб де Фут Монреаль», МЛС

Интрига: команда Миранчука начнёт сезон с победы?

В Северной Америке стартует новый сезон МЛС. «Атланта Юнайтед» с российским полузащитником Алексеем Миранчуком проведёт первый матч дома — с «Клёб де Фут Монреаль». В прошлом чемпионате именно эти клубы зарубились в плей-ин за право попасть в плей-офф. Тогда «Атланта» выбила канадцев, оказавшись сильнее в серии пенальти. Повторит ли команда успех сейчас?

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⚽️ 4:30: «Остин» — «Спортинг Канзас-Сити», МЛС

Интрига: как пройдёт дебют Шапи в МЛС?

Магомед-Шапи Сулейманов дебютирует в МЛС! Россиянин в феврале перешёл в «Спортинг Канзас-Сити» и начинает новый этап карьеры. Первым соперником для его команды станет «Остин». В прошлом сезоне оба клуба не вышли в плей-офф. Конечно, сейчас они амбициознее.

🏀 4:30: «Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Йокич продолжит издеваться над «озёрниками»?

Противостояние «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» за последние годы стало культовым. Команды дважды встречались в плей-офф, откуда Леброн и компания вылетали со свистом. «Самородки» за последние два года проиграли «озёрникам» лишь дважды, и это в 14 матчах! Никола Йокич в этом сезоне претендует снова на MVP, показывая невероятный уровень игры, смогут ли ему что-то противопоставить «Лейкерс» с новоприбывшим Дончичем?

🎯 11:00: биатлон, Кубок Содружества, женщины, масс-старт, 12,5 км

Интрига: возьмёт ли Наталия Шевченко третье золото на Кубке сильнейших?

В масс-старте на Кубке сильнейших будет настоящая битва. За третье золото на турнире поборется Наталия Шевченко. Но лидеру сборной России будет непросто одержать победу, уж очень сильные у неё соперницы. Серьёзную конкуренцию Наталии навяжут Анастасия Халили, Кристина Резцова, Динара Смольская и Ирина Казакевич.

🎯 12:30: биатлон, Кубок Содружества, мужчины, масс-старт, 15 км

Интрига: удастся ли Латыпову взять первую медаль на Кубке сильнейших?

На Кубке сильнейших Эдуард Латыпов выглядел довольно слабо. Лучшим результатом для Буйвола из Камышлы стало пятое место в индивидуалке. У Эдуарда остался лишь один шанс взять медаль на главном старте сезона. Правда, чтобы попасть на подиум придётся как следует постараться. Медальные амбиции есть и у Антона Смольского, и у Карима Халили, и у Антона Бабикова.

🏒 14:00: «Спартак» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли минское «Динамо» победное шествие по столице России?

Команда Дмитрия Квартальнова уже продемонстрировала отличную форму в ходе текущей выездной серии. Сначала белорусский клуб победил в Балашихе местный «Витязь» (4:2), после чего ещё более убедительным образом в Москве были последовательны переиграны ЦСКА (4:1) и «Динамо (5:0). Смогут ли «зубры» поставить эффектную точку в этой гостевой серии?

Главный тренер минского «Динамо» обозначил цель на конец регулярного чемпионата: Квартальнов — о цели на конец регулярки: минское «Динамо» хочет залезть в четвёрку

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто из команд прервёт серию неудач?

«Салават Юлаев» и ЦСКА подходят к предстоящему матчу в отвратительном расположении духа. Уфимцы провалили выезд, сенсационно проиграв «Ладе» (0:3) и «Витязю» (1:3). Москвичи сорвали домашнюю серию, потерпев неудачи в играх с «Сочи» (1:4) и минским «Динамо» (1:4). Текущая серия поражений команды Ильи Воробьёва и вовсе уже насчитывает три матча, в которых армейский клуб не набрал ни одного очка. Кто из команд прервёт череду неудач в воскресенье?

🎯 15:45: биатлон, чемпионат мира — 2025, женщины, масс-старт, 12,5 км

Интрига: выиграет ли Жанмонно личное золото ЧМ?

Последняя гонка на ЧМ-2025 и последняя возможность для биатлонисток зацепиться за медаль! Больше всего масс-старта ждёт Лу Жанмонно, которая рискует уехать из Ленцерхайде без личного золота. Она уже зарекомендовала себя в качестве надёжного эстафетного бойца, но на «личном фронте» дела идут немного хуже. Контактная гонка на 12,5 км должна помочь француженке в решении этой проблемы.

🏉 18:00: регби, Кубок шести наций, Италия — Франция, групповой этап, 3-й тур

Интрига: будет ли у Франции лёгкая прогулка в Риме?

Объективный фаворит этой встречи – сборная Франции. После обиднейшего поражения в прошлом раунде от англичан с разницей в одно очко Дюпон и компания жаждут победы. Но итальянцы, несмотря на не самые громкие успехи в этом году, второй сезон подряд демонстрируют яркую и изобретательную игру. Играть сборная Италии будет дома на как всегда заполненном «Олимпико», а с учётом того, на что эта команда способна, поймав кураж, говорить о лёгкой победе Франции не приходится.

🎯 18:05: биатлон, чемпионат мира — 2025, мужчины, масс-старт, 15 км

Интрига: Йоханнес, даёшь очередной рекорд!

Йоханнес Бё в последней гонке ЧМ-2025 может сравняться с легендарным Рафаэлем Пуаре по количеству побед в масс-стартах на мировых чемпионатах. У француза четыре золота (2000-2002, 2004), а у норвежца пока три (2016, 2020, 2024). Всё идёт к тому, что Йоханнес вновь перепишет историю. В гонке на 15 км ему могут помешать только свои же ошибки — в стрельбе, ведь с ходом у норвежца всё в порядке!

⚽️ 18:15: «Реал» Мадрид — «Жирона», Примера, 25-й тур

Интрига: прервёт ли «Реал» безвыигрышную серию?

Мадридский «Реал» упустил первое место в таблице Примеры. Теперь по дополнительным показателям команда уступает «Барселоне». Но впереди ещё 14 туров — вся борьба впереди. В этом туре «Реал» принимает дома «Жирону». Мадридцы не побеждали в трёх матчах чемпионата подряд. Возможно, наконец-то возьмут три очка сейчас?

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⚽️ 19:30: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», АПЛ, 26-й тур

Интрига: «Ливерпуль» снова потеряет очки и даст шанс «Арсеналу»?

«Ливерпуль» — лидер АПЛ. Однако в последних трёх турах команда Арне Слота дважды потеряла очки. И позволила «Арсеналу» вернуться в чемпионскую гонку. В следующем туре «Ливерпулю» предстоит ещё одна тяжёлая проверка: мерсисайдцы едут в гости к «Манчестер Сити». Пока ещё действующий чемпион Англии уже не борется за трофей, однако подпортить жизнь «Ливерпулю» способен. Хотя в феврале «Сити» проиграл «Арсеналу» (1:5) в АПЛ и дважды «Реалу» (2:3, 1:3) в ЛЧ. Проблемы в матчах с топ-соперниками есть. Поэтому «Ливерпуль» всё же остаётся небольшим фаворитом.

🏀 21:00: «Бостон Селтикс» – «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: второе разгромное поражение для гостей?

«Нью-Йорк Никс» после Матча звёзд НБА с трудом обыграл «Чикаго Буллз» в овертайме — 113:111 ОТ, но затем «Кливленд» буквально уничтожил банду Тома Тибодо – 142:106. Разгром и уныние… Теперь же Брансона и компанию ждёт встреча с чемпионским «Бостон Селтикс», который, кажется, вышел из спячки. Удастся ли гостям сохранить лицо?

🏒 21:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто преуспеет в противостоянии Овечкина и Макдэвида?

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» на этой неделе наконец одержал большую победу в своей карьере. Канадский нападающий стал автором решающей шайбы в финале Турнира четырёх наций, сумев отличиться в овертайме игры со сборной США — 3:2 ОТ. Сумеет ли Коннор перенести полученный позитивный импульс на игру за клуб, где в ночь на понедельник его ждёт встреча с «Вашингтоном» Александра Овечкина?

⚽️ 22:45: «Лион» — «ПСЖ», Лига 1, 23-й тур

Интрига: «ПСЖ» сделает ещё один шаг к золоту?

Вряд ли хоть что-то остановит «ПСЖ» на пути к золоту Лиги 1. Отрыв от идущего вторым «Марселя» — 10 очков. Поэтому момент, когда парижане станут чемпионами, лишь вопрос времени. А вот «Лион» сражается за попадание в зону Лиги чемпионов. Пока что отставание составляет четыре очка, но его возможно отыграть. И почему бы не добыть важную победу в матче с «ПСЖ»? Тем более что встреча состоится на арене «Лиона».

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Леганес», Примера, 25-й тур

Интрига: появится ли на поле Захарян?

Арсен Захарян потихоньку возвращается в состав «Реала Сосьедад» после травм и долгого восстановления. В Примере россиянин появился уже дважды в нынешнем сезоне. Высока вероятность, что Захарян окажется на поле во встрече с «Леганесом». Задача басков — забраться в зону еврокубков. Верим, что Арсен поможет «Реалу Сосьедад» добраться до цели. А ещё лучше, чтобы россиянин отметился результативным действием в следующем матче.