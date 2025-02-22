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Расписание спортивных матчей 23 февраля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Ман Сити» — «Ливерпуль», бой Бетербиев — Бивол и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 23 февраля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 23 февраля: Миранчук и Шапи — в МЛС, «Спартак» — «Динамо» Минск в КХЛ, ЧМ и Кубок Содружества по биатлону, регби и регулярка НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🥊 1:10: бокс, Артур Бетербиев (Россия) — Дмитрий Бивол (Россия), титульные бои

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Интрига: сохранит ли БТР чемпионские пояса на своём плече?

Главным событием грандиозного боксёрского вечера станет реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Россияне вновь сойдутся в битве за звание абсолютного чемпиона мира. Первый поединок завершился победой Бетербиева большинством судейских голосов. Теперь же Бивол настраивается поквитаться за поражение и выйти на возможную трилогию. Второй поединок россиян за звание абсолютного чемпиона мира может получиться ещё более напряжённым и захватывающим.

Оцениваем шансы на трилогию:
«Нужно не только больше бить». Кто победит в реванше Бетербиева и Бивола
«Нужно не только больше бить». Кто победит в реванше Бетербиева и Бивола

🏒 1:30: «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжат ли «Рейнджерс» сражение за плей-офф?

Полуфиналист минувшего розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» на данный момент располагается за чертой плей-офф, отставая от восьмого места на три очка. Чтобы оставаться в реальной кубковой гонке, команда Питера Лавиолетта теперь просто обязана собирать все свои очки. Именно такой матч «синерубашечникам» предстоит провести ближайшей ночью с главным аутсайдером Восточной конференции «Баффало».

Успеет ли Игорь Шестёркин восстановиться от травмы?
Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал травму Игоря Шестёркина

⚽️ 3:30: «Атланта Юнайтед» — «Клёб де Фут Монреаль», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
23 февраля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Миранчука начнёт сезон с победы?

В Северной Америке стартует новый сезон МЛС. «Атланта Юнайтед» с российским полузащитником Алексеем Миранчуком проведёт первый матч дома — с «Клёб де Фут Монреаль». В прошлом чемпионате именно эти клубы зарубились в плей-ин за право попасть в плей-офф. Тогда «Атланта» выбила канадцев, оказавшись сильнее в серии пенальти. Повторит ли команда успех сейчас?

Алексея наверняка ждут в «Локо»:
Агент оценил вероятность возвращения Алексея Миранчука из США в Россию

⚽️ 4:30: «Остин» — «Спортинг Канзас-Сити», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
23 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Остин
Остин
Не начался
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт дебют Шапи в МЛС?

Магомед-Шапи Сулейманов дебютирует в МЛС! Россиянин в феврале перешёл в «Спортинг Канзас-Сити» и начинает новый этап карьеры. Первым соперником для его команды станет «Остин». В прошлом сезоне оба клуба не вышли в плей-офф. Конечно, сейчас они амбициознее.

А как вообще Шапи оказался в США:
Внезапный трансфер россиянина в США! Как Шапи добрался до лиги Месси
Внезапный трансфер россиянина в США! Как Шапи добрался до лиги Месси

🏀 4:30: «Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич продолжит издеваться над «озёрниками»?

Противостояние «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» за последние годы стало культовым. Команды дважды встречались в плей-офф, откуда Леброн и компания вылетали со свистом. «Самородки» за последние два года проиграли «озёрникам» лишь дважды, и это в 14 матчах! Никола Йокич в этом сезоне претендует снова на MVP, показывая невероятный уровень игры, смогут ли ему что-то противопоставить «Лейкерс» с новоприбывшим Дончичем?

Дончич может оставить «Лейкерс» в дураках?
Как вам Дончич в «Лейкерс»? Звучит красиво, но пахнет бедой
Как вам Дончич в «Лейкерс»? Звучит красиво, но пахнет бедой

🎯 11:00: биатлон, Кубок Содружества, женщины, масс-старт, 12,5 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Не началось

Интрига: возьмёт ли Наталия Шевченко третье золото на Кубке сильнейших?

В масс-старте на Кубке сильнейших будет настоящая битва. За третье золото на турнире поборется Наталия Шевченко. Но лидеру сборной России будет непросто одержать победу, уж очень сильные у неё соперницы. Серьёзную конкуренцию Наталии навяжут Анастасия Халили, Кристина Резцова, Динара Смольская и Ирина Казакевич.

Шевченко красиво выиграла связку спринт-пасьют в Раубичах:
«У меня всё плыло в глазах». Россиянка чуть не упустила победу, пока брала флаг на финише
«У меня всё плыло в глазах». Россиянка чуть не упустила победу, пока брала флаг на финише

🎯 12:30: биатлон, Кубок Содружества, мужчины, масс-старт, 15 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Не началось

Интрига: удастся ли Латыпову взять первую медаль на Кубке сильнейших?

На Кубке сильнейших Эдуард Латыпов выглядел довольно слабо. Лучшим результатом для Буйвола из Камышлы стало пятое место в индивидуалке. У Эдуарда остался лишь один шанс взять медаль на главном старте сезона. Правда, чтобы попасть на подиум придётся как следует постараться. Медальные амбиции есть и у Антона Смольского, и у Карима Халили, и у Антона Бабикова.

Лидер сборной России не побежит масс-старт по необычной причине:
В российском биатлоне скандал. Почему лидера сборной не допускают до масс-старта?
В российском биатлоне скандал. Почему лидера сборной не допускают до масс-старта?

🏒 14:00: «Спартак» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли минское «Динамо» победное шествие по столице России?

Команда Дмитрия Квартальнова уже продемонстрировала отличную форму в ходе текущей выездной серии. Сначала белорусский клуб победил в Балашихе местный «Витязь» (4:2), после чего ещё более убедительным образом в Москве были последовательны переиграны ЦСКА (4:1) и «Динамо (5:0). Смогут ли «зубры» поставить эффектную точку в этой гостевой серии?

Главный тренер минского «Динамо» обозначил цель на конец регулярного чемпионата:
Квартальнов — о цели на конец регулярки: минское «Динамо» хочет залезть в четвёрку

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из команд прервёт серию неудач?

«Салават Юлаев» и ЦСКА подходят к предстоящему матчу в отвратительном расположении духа. Уфимцы провалили выезд, сенсационно проиграв «Ладе» (0:3) и «Витязю» (1:3). Москвичи сорвали домашнюю серию, потерпев неудачи в играх с «Сочи» (1:4) и минским «Динамо» (1:4). Текущая серия поражений команды Ильи Воробьёва и вовсе уже насчитывает три матча, в которых армейский клуб не набрал ни одного очка. Кто из команд прервёт череду неудач в воскресенье?

Почему ЦСКА так нестабилен в этом сезоне КХЛ?
ЦСКА проводит регулярку КХЛ со спадами, но это ожидаемо. Есть сразу несколько причин
ЦСКА проводит регулярку КХЛ со спадами, но это ожидаемо. Есть сразу несколько причин

🎯 15:45: биатлон, чемпионат мира — 2025, женщины, масс-старт, 12,5 км

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Не началось

Интрига: выиграет ли Жанмонно личное золото ЧМ?

Последняя гонка на ЧМ-2025 и последняя возможность для биатлонисток зацепиться за медаль! Больше всего масс-старта ждёт Лу Жанмонно, которая рискует уехать из Ленцерхайде без личного золота. Она уже зарекомендовала себя в качестве надёжного эстафетного бойца, но на «личном фронте» дела идут немного хуже. Контактная гонка на 12,5 км должна помочь француженке в решении этой проблемы.

В индивидуалке француженки были бесподобны!
Три французские ракеты. Жулия Симон забрала золото, несмотря на штрафную минуту
Три французские ракеты. Жулия Симон забрала золото, несмотря на штрафную минуту

🏉 18:00: регби, Кубок шести наций, Италия — Франция, групповой этап, 3-й тур

Регби. Кубок шести наций — 2025 . Групповой этап. 3-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Италия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли у Франции лёгкая прогулка в Риме?

Объективный фаворит этой встречи – сборная Франции. После обиднейшего поражения в прошлом раунде от англичан с разницей в одно очко Дюпон и компания жаждут победы. Но итальянцы, несмотря на не самые громкие успехи в этом году, второй сезон подряд демонстрируют яркую и изобретательную игру. Играть сборная Италии будет дома на как всегда заполненном «Олимпико», а с учётом того, на что эта команда способна, поймав кураж, говорить о лёгкой победе Франции не приходится.

Год назад Италия показала, что она уже не аутсайдер:
Битва за второе место затмила успех ирландцев. Фантастически красивая победа Франции!
Битва за второе место затмила успех ирландцев. Фантастически красивая победа Франции!

🎯 18:05: биатлон, чемпионат мира — 2025, мужчины, масс-старт, 15 км

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 18:05 МСК
Не началось

Интрига: Йоханнес, даёшь очередной рекорд!

Йоханнес Бё в последней гонке ЧМ-2025 может сравняться с легендарным Рафаэлем Пуаре по количеству побед в масс-стартах на мировых чемпионатах. У француза четыре золота (2000-2002, 2004), а у норвежца пока три (2016, 2020, 2024). Всё идёт к тому, что Йоханнес вновь перепишет историю. В гонке на 15 км ему могут помешать только свои же ошибки — в стрельбе, ведь с ходом у норвежца всё в порядке!

Йоханнес Бё подарил Норвегии серебро ЧМ-2025:
Очередной спортивный подвиг Йоханнеса Бё. Норвежец вытащил тяжелейшую эстафету!
Очередной спортивный подвиг Йоханнеса Бё. Норвежец вытащил тяжелейшую эстафету!

⚽️ 18:15: «Реал» Мадрид — «Жирона», Примера, 25-й тур

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Реал» безвыигрышную серию?

Мадридский «Реал» упустил первое место в таблице Примеры. Теперь по дополнительным показателям команда уступает «Барселоне». Но впереди ещё 14 туров — вся борьба впереди. В этом туре «Реал» принимает дома «Жирону». Мадридцы не побеждали в трёх матчах чемпионата подряд. Возможно, наконец-то возьмут три очка сейчас?

Состоится ли новый рекордный трансфер?
В Саудовской Аравии готовы заплатить «Реалу» рекордные € 350 млн за трансфер Винисиуса

⚽️ 19:30: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», АПЛ, 26-й тур

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» снова потеряет очки и даст шанс «Арсеналу»?

«Ливерпуль» — лидер АПЛ. Однако в последних трёх турах команда Арне Слота дважды потеряла очки. И позволила «Арсеналу» вернуться в чемпионскую гонку. В следующем туре «Ливерпулю» предстоит ещё одна тяжёлая проверка: мерсисайдцы едут в гости к «Манчестер Сити». Пока ещё действующий чемпион Англии уже не борется за трофей, однако подпортить жизнь «Ливерпулю» способен. Хотя в феврале «Сити» проиграл «Арсеналу» (1:5) в АПЛ и дважды «Реалу» (2:3, 1:3) в ЛЧ. Проблемы в матчах с топ-соперниками есть. Поэтому «Ливерпуль» всё же остаётся небольшим фаворитом.

Хорошая новость для «Ливерпуля»?
Холанд может пропустить матч с «Ливерпулем» в 26-м туре АПЛ из-за травмы

🏀 21:00: «Бостон Селтикс» – «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: второе разгромное поражение для гостей?

«Нью-Йорк Никс» после Матча звёзд НБА с трудом обыграл «Чикаго Буллз» в овертайме — 113:111 ОТ, но затем «Кливленд» буквально уничтожил банду Тома Тибодо – 142:106. Разгром и уныние… Теперь же Брансона и компанию ждёт встреча с чемпионским «Бостон Селтикс», который, кажется, вышел из спячки. Удастся ли гостям сохранить лицо?

Нужны срочные перемены!
НХЛ доказывает, что риск — это успех. А вот НБА выбирает страх и теряет фанатскую любовь
НХЛ доказывает, что риск — это успех. А вот НБА выбирает страх и теряет фанатскую любовь

🏒 21:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто преуспеет в противостоянии Овечкина и Макдэвида?

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» на этой неделе наконец одержал большую победу в своей карьере. Канадский нападающий стал автором решающей шайбы в финале Турнира четырёх наций, сумев отличиться в овертайме игры со сборной США — 3:2 ОТ. Сумеет ли Коннор перенести полученный позитивный импульс на игру за клуб, где в ночь на понедельник его ждёт встреча с «Вашингтоном» Александра Овечкина?

Как Макдэвид стал героем всей Канады?
МАКДЭВИД! Канада чудом выжила в овертайме, а затем США прихлопнул гол главной звезды НХЛ
МАКДЭВИД! Канада чудом выжила в овертайме, а затем США прихлопнул гол главной звезды НХЛ

⚽️ 22:45: «Лион» — «ПСЖ», Лига 1, 23-й тур

Франция — Лига 1 . 23-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» сделает ещё один шаг к золоту?

Вряд ли хоть что-то остановит «ПСЖ» на пути к золоту Лиги 1. Отрыв от идущего вторым «Марселя» — 10 очков. Поэтому момент, когда парижане станут чемпионами, лишь вопрос времени. А вот «Лион» сражается за попадание в зону Лиги чемпионов. Пока что отставание составляет четыре очка, но его возможно отыграть. И почему бы не добыть важную победу в матче с «ПСЖ»? Тем более что встреча состоится на арене «Лиона».

Впереди у «ПСЖ» суперматчи в ЛЧ:
Две мегапары в 1/8 финала Лиги чемпионов! Полные итоги и интриги жеребьёвки еврокубков
Две мегапары в 1/8 финала Лиги чемпионов! Полные итоги и интриги жеребьёвки еврокубков

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Леганес», Примера, 25-й тур

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: появится ли на поле Захарян?

Арсен Захарян потихоньку возвращается в состав «Реала Сосьедад» после травм и долгого восстановления. В Примере россиянин появился уже дважды в нынешнем сезоне. Высока вероятность, что Захарян окажется на поле во встрече с «Леганесом». Задача басков — забраться в зону еврокубков. Верим, что Арсен поможет «Реалу Сосьедад» добраться до цели. А ещё лучше, чтобы россиянин отметился результативным действием в следующем матче.

Захарян отметился ассистом в матче Лиги Европы:
Видео
Арсен Захарян отдал голевую передачу впервые с 31 марта 2024 года
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