«МЮ» спасся с 0:2! Хотя это казалось нереальным

Вот мы и оказались в ситуации, когда «МЮ» встречается с «Эвертоном», а фавориты, судя по линиям букмекеров, – ливерпульцы. Такое удивляет, но в то же время вполне объяснимо с учётом того, как попёр «Эвертон» после назначения Дэвида Мойеса. «МЮ» же, наоборот, потерялся в этом сезоне. Непонятно, кто вообще в команде может взять игру на себя.

Утром в день матча на «Чемпионате» вышла статья о том, как разочаровывает Алехандро Гарначо. Днём стал известен стартовый состав «МЮ», в котором не нашлось места как раз аргентинцу. Две атакующие «десятки» – Джошуа Зиркзее и Бруну Фернандеш. Правда, в начальной стадии атак капитан «МЮ» опускался для розыгрыша мяча. Нельзя сказать, что получалось конструктивно. Гости атаковали преимущественно левым флангом через Патрика Доргу. И по большей части бестолково.

Вообще, от первого тайма осталось депрессивное впечатление. «МЮ» не создал толком ничего, а «Эвертон» забил дважды. На 19-й минуте команда Рубена Аморима упорно пыталась вынести мяч из штрафной, но ей раз за разом не удавалось это сделать. В результате Бету расстреливал ворота с восьми метров без сопротивления. Нападающий «Эвертона» ещё не успел пробить, а Гарри Магуайр уже сигнализировал об офсайде, которого не было.

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Lewis Storey/Getty Images

Английский защитник неудачно сыграл и при втором пропущенном голе. Сначала Магуайр не добежал за соперником, а затем ещё уступил мяч нападающему после сейва Андре Онана. То, что этот защитник не обладает высокой скоростью, было известно давно. Удивительнее то, что Магуайр не поставил корпус, проиграв единоборство, в котором был ближе к мячу.

«МЮ» в этом сезоне вообще смотрится вяло, однако даже по его меркам этот первый тайм получился слабым. А вот после перерыва гости забегали. Только казалось, что одной скорости маловато. «Эвертон» всё ещё смотрелся цельнее и создавал лучшие моменты. Например, на 66-й минуте Абдулайе Дукуре бил из убойной позиции с 12 метров, но спас Онана. А вот вратарь «Эвертона» вскоре после этого провалился.

Гол Бруну Фернандеша Фото: Кадр из трансляции

Бруну точно пробил со штрафного, но Джордан Пикфорд даже не стал прыгать. До удара вратарь начал гадать и дёрнулся не в ту сторону. Мяч зашёл далеко не в угол, однако вратарь «Эвертона» не справился. Этот гол на 72-й минуте – первый удар в створ для «МЮ» за весь матч. Забавно, что и второй удар «Манчестер Юнайтед» в створ обернулся голом. На этот раз обошлось без особых претензий к Пикфорду, потому что у Мануэля Угарте получился отличный удар. Дебютный гол для уругвайца в «МЮ».

В самом конце матча у обеих команд были шансы забить победный гол, но это не удалось никому. Хотя «Эвертон» даже заработал пенальти в компенсированное время, но VAR призвал главного арбитра его отменить, что тот и сделал. На повторах было видно, что Эшли Янг действительно симулировал (правда, и за футболку его прихватили). Итоговый счёт 2:2 оставил «МЮ» на 15-м месте в таблице, а «Эвертон» – на 14-м.