«Арсенал» делает всё для чемпионства «Ливерпуля». Чувствительное поражение в дерби

Мерино – центральный нападающий. Такова реальность «Арсенала» в ситуации, когда и Жезус, и Хаверц выбыли до конца сезона. В прошлые выходные на 69-й минуте при счёте 0:0 Мерино внезапно вышел на острие – и забил дважды. Тренер «Арсенала» решил продолжить ставить испанского полузащитника в нападение, хотя тот говорил, что никогда раньше не играл на этой позиции. Вот и в дерби с «Вест Хэмом» у Мерино было несколько моментов, но забить так и не получилось.

Вообще, «Арсенал» владел инициативой – больше контролировал мяч и чаще бил, однако по моментам в первом тайме игра получалась во многом равной. На 26-й минуте «Вест Хэм» убежал в контратаку, Аарон Ван-Биссака прошёл по своему правому флангу и прострелил на Джаррода Боуэна, который не забил из отличной позиции.

Ближе к концу тайма «Вест Хэм» словно скопировал этот эпизод. Снова контратака, снова Ван-Биссака прошёл по правому флангу, но Боуэн на этот раз открылся не вторым темпом, а пошёл в чужую вратарскую и замкнул навес головой. Первый удар в створ гостей закончился голом «воспитанника» Леонида Слуцкого. Российский тренер в своё время рассмотрел Боуэна в дубле «Халла» и начал наигрывать его во взрослой команде.

Джаррод Боуэн Фото: Julian Finney/Getty Images

В первом круге матч между этими клубами получился крайне результативным – тогда было забито семь голов до перерыва. На этот раз только один. И, вопреки ожиданиям, «Вест Хэм» ушёл на перерыв, ведя в счёте. Во втором тайме гости тянули время как могли – и лежали на газоне, и откидывали мяч, и даже блокировали вброс аута ценой жёлтой карточки.

На 56-й минуте Артета пошёл ещё на один эксперимент. Вместо Деклана Райса вышел Александр Зинченко, который раньше, как правило, смещался в центр поля только при владении, а без него оставался крайним защитником. Теперь же Зинченко был полноценным опорником и из-за счёта стабильно подключался к нападению. Собственно, весь второй тайм – одна длинная атака «Арсенала» с резкими попытками «Вест Хэма» убежать на пространстве. В одном из таких эпизодов Майлз Льюис-Скелли остановил Мохаммеда Кудуса с помощью фола.

Фол Майлза Льюиса-Скелли на красную Фото: Кадр из трансляции

Изначально арбитр дал защитнику «Арсенала» жёлтую, но VAR позвал арбитра к монитору. Дело в том, что Кудус мог бить с центра поля по абсолютно пустым воротам. После просмотра видео главный арбитр показал Льюису-Скелли прямую красную. По сути, на этом игра была сделана. Зинченко сместился на более привычную позицию левого защитника. «Арсенал» ещё создал несколько полумоментов – даже вратарь Давид Райя прибежал в чужую штрафную, но сравнять счёт хозяевам не удалось. Отставание «Арсенала» от «Ливерпуля» теперь составляет восемь очков при равном количестве сыгранных матчей.