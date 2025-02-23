Трансферы российских футболистов за границей, которые вы могли не заметить

В последние недели мы пристально следили за трансферным окном в РПЛ. Оно, кстати, подарило несколько очень интересных переходов. Мы же вспомнили о российских футболистах, которые сменили команду в зимнее трансферное окно. Речь, конечно, о тех игроках, кто выступает за границей.

Магомед-Шапи Сулейманов: «Арис» → «Спортинг Канзас-Сити» (€ 2,4 млн)

Магомед-Шапи Сулейманов (в центре) Фото: sportingkc.com

Российский футболист решился на перелёт за океан. Воспитанник «Краснодара» в последние годы регулярно мотался по арендам. Он поиграл в Турции («Гиресунспор»), Израиле («Хапоэль» Беэр-Шева) и Греции («Арис»). Прошедшим летом клуб из Салоник выкупил Сулейманова у «Краснодара», однако Шапи сменил клуб спустя полгода. Теперь он попробует свои силы в МЛС в составе «Спортинг Канзас-Сити». На этой неделе новая команда россиянина проиграла «Интер Майами» (0:1) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Шапи так и не вышел на поле — он смотрел, как забивает Лионель Месси, со скамейки запасных. А вот с «Остином» на 84-й минуте россиянин всё-таки появился на поле, но помочь команде не смог – поражение 0:1.

Егор Пруцев: «Црвена Звезда» → «Целе» (аренда)

Егор Пруцев Фото: nk-celje.si

У полузащитника пока не получается закрепиться в основном составе «Црвены Звезды». Пруцев отбегал прошлый сезон в форме «Целе», с которым стал чемпионом Словении. После возвращения в Белград он отыграл всего 488 минут в сербской лиге и отметился одной голевой передачей. Вторую половину сезона Пруцев снова проведёт в «Целе» (ещё одна аренда). Егор уже сыграл 66 минут в матче чемпионата Словении с «Мурой» (0:0). Правда, команда вряд ли повторит прошлогодний результат, поскольку отстаёт от лидера (первое место занимает «Олимпия») на 16 очков.

Виталий Лысцов: «Лейрия» → «Боавишта» (свободный агент)

Виталий Лысцов Фото: boavistafc.pt

29-летний защитник сидел без работы с лета 2024 года — именно тогда он покинул «Лейрию» в статусе свободного агента. «Боавишта» подписала контракты с 10 новичками после закрытия трансферного окна в Европе. Каждый из них пришёл в команду свободным агентом. Лысцов, отыгравший в своё время 35 матчей в РПЛ, снова попробует себя в португальском футболе. Новая команда россиянина уже проиграла дома «Эштреле» (0:1), а Виталий просидел весь матч в запасе. 22 февраля «Боавишта» встретилась на выезде с «Бенфикой» и проиграла со счётом 0:3. Россиянин на этот раз вышел в основе и отбегал 79 минут.

Иван Игнатьев: «Урарту» → «Кабилия» (€ 300 тыс.)

Иван Игнатьев Фото: JS Kabylie

Пожалуй, Игнатьев выбрал самый необычный вариант для продолжения карьеры среди всех футболистов из нашего списка. Российский нападающий разрывал в чемпионате Армении за «Урарту» (13 голов в 16 матчах), а зимой решил уехать в Алжир. Вау! В первом матче за новый клуб Иван забил спустя пять минут после выхода на замену. Во втором — вышел в основе, но игра завершилась без голов. Кстати, Игнатьев играет под руководством Йозефа Циннбауэра (в 2022 году работал в «Локомотиве»). Сейчас «Кабилия» занимает четвёртое место в чемпионате Алжира.

Герман Онугха: «Копенгаген» → «Вайле» (аренда)

Герман Онугха Фото: Tobias Jorgensen/IMAGO/ТАСС

В сентябре «Копенгаген» купил Онугху у «Вайле» за € 1,5 млн. Россиянин забил три мяча на старте сезона, после чего укатил в столицу Дании. В «Копенгагене» не получилось. Онугха редко выходил на поле и не играл в чемпионате с 6 октября 2024 года. Возвращение в «Вайле» (аренда до конца сезона) получилось запоминающимся — Герман принёс команде победу в матче чемпионата с «Силькеборгом (1:0). «Вайле» по-прежнему замыкает таблицу чемпионата Дании. Возможно, камбэк Онугхи изменит ситуацию в лучшую сторону.

Станислав Ильюченко: «Сеул» → «Сувон» (свободный агент)

Станислав Ильюченко Фото: Пресс-служба «Сувона»

Нападающий играет в Южной Корее с 2019 года. «Сувон» — уже четвёртый клуб из этой страны в карьере 34-летнего футболиста (ранее выступал за «Пхохан Стилерс», «Чонбук Моторс» и «Сеул»). Правда, эта команда представляет второй по силе дивизион корейского футбола. На днях Ильюченко дебютировал в составе нового клуба — его выпустили на замену на 87-й минуте в матче с «Ансан Гринерс» (1:0). Следующие встречи в турнире «Сувон» проведёт уже в марте. Возможно, дальше россиянин получит куда больше игрового времени.

Евгений Башкиров: ВПС → «Гнистан» (свободный агент)

Евгений Башкиров Фото: gnistan.fi

В начале 2025 года Евгений сменил один финский клуб на другой. Башкиров покинул ВПС, в составе которого периодически выходил на поле с капитанской повязкой, и перешёл в «Гнистан». Контракт рассчитан до конца 2026 года. 33-летний россиянин провёл два матча за новый клуб в Кубке лиги, а вот в двух следующих встречах турнира не попал в заявку. В своё время Башкиров играл в России за «Томь», «Крылья Советов» и «Рубин». Плюс в его резюме есть вторая команда «Зенита». Евгений провёл в РПЛ 83 матча (три гола, три результативные передачи).

Даниил Куликов: «Динамо» Минск → «Пюник» (свободный агент)

Даниил Куликов (слева) Фото: fcpyunik.am

Воспитанник «Локомотива» в последнее время часто меняет клубы. В начале 2024 года он стал футболистом «Родины», выступающей в Первой лиге. Через семь месяцев полузащитник перебрался в минское «Динамо», а в начале 2025-го подписал контракт с армянским «Пюником». Даниил отыграл 16 матчей за белорусский клуб, забил один мяч и отдал две результативные передачи. За новую команду Куликов ещё не дебютировал, поскольку команда проведёт первый официальный матч в 2025 году только 25 февраля.

Бонус: Дмитрий Тихий: «Пари НН» → «Урарту» (свободный агент)

Дмитрий Тихий Фото: FCURARTU.AM

Есть в подборке и игрок, уехавший из РПЛ: защитник Дмитрий Тихий впервые в карьере поиграет в зарубежном клубе. Он начал нынешний сезон в составе «Пари НН». Провёл четыре матча в стартовом составе, после чего получил травму, а потом не проходил в заявку. Дмитрия отстранили от тренировок с основной командой. Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в беседе с Metaratings заявил, что Тихий проигрывал конкуренцию другим футболистам, из-за чего с ним позднее расторгли договор. А сам защитник сказал, что с ним поступили не по-человечески. Теперь он попробует себя в чемпионате Армении — Дмитрий подписал контракт с «Урарту» до лета 2025 года.