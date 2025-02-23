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Руководство Тоттенхэм Хотспур попросило называть клуб полностью, причина

«Тоттенхэм» попросил не называть клуб «Тоттенхэмом». Хм, что?
Никита Паглазов
Футболисты «Тоттенхэма»
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Теперь без «шпор» не обойтись.

Все русскоговорящие любители футбола привыкли к названию команды «Тоттенхэм». Впрочем, как и в самой Англии. Однако у лондонского клуба есть другая точка зрения на правильный нейминг.

The Athletic раскрыл интересную информацию: «Тоттенхэм» отправил вещателям АПЛ письмо с заголовком «Обновление названия клуба «Тоттенхэм Хотспур». В нём указано, как лондонцы хотят, чтобы называли клуб. Рекомендация – «Тоттенхэм Хотспур». Если кто-то хочет использовать сокращение, то «шпоры» (Spurs на английском) – предпочтительная история. А вот вариант с «Тоттенхэмом» попросили вывести из обихода. При этом официально полное название клуба на английском – «Tottenham Hotspur Football Club». Так что де-факто команда не придумала ничего необычного. Простое желание использовать полное название.

Хотя в нынешнем сезоне у клуба есть проблемы поважнее:
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«Тоттенхэм – название района Лондона, но не клуба», – именно так объясняет своё решение руководство. Письмо с пожеланием от «Тоттенхэма» отправлено всем официальным вещателям английской Премьер-лиги. И уже во время трансляции матча с «Манчестер Юнайтед» 16 февраля каналы использовали наименование «Тоттенхэм Хотспур». А официальный сайт АПЛ использовал полное название ещё до письма от клуба.

Болельщица «Тоттенхэма»

Болельщица «Тоттенхэма»

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Отметим, что история команды началась с 1882 года. Тогда она называлась просто «Хотспур» в честь сэра Генри Перси по прозвищу Горячая шпора, его он получил за вспыльчивый нрав. А уже с 1884-го у клуба появилось нынешнее название. И изменили его для того, чтобы клуб не путали с другой существовавшей тогда командой — «Лондон Хотспур». Так что название «Тоттенхэм Хотспур» отражает вековую историю, важную для консервативного английского общества.

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