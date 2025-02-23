«Барселона» с трудом одолела аутсайдера – и уже первая. Всё решила магия двух игроков

Два месяца назад «Лас-Пальмас» сенсационно обыграл на выезде «Барселону» (2:1). Месть удалась, хоть и не стала простой.

Канарцы вновь показали, что не боятся «кусать» фаворитов: выдержали стартовый натиск, цепко оборонялись и успешно бросались в отбор, частенько пытались поймать соперников на высоком расположении и пару раз заставили проявить реакцию Щенсного. «Барса» же занималась привычным раскатом, тем не менее за первую половину тайма создала лишь один действительно опасный момент: Фермин почему-то не стал бить из удобной позиции сам и покатил назад на Левандовского, а поляк не совсем ожидал этого – и не подстроился.

К 25-й минуте «Лас-Пальмас» и по воротам бил чуть чаще (5:3), и три угловых подал против одного у каталонцев. Вскоре преимущество ушло к «Барселоне», но не по счёту. Её лишили пространства. Навесы и проникающие передачи не срабатывали. В таких ситуациях выручает индивидуальное мастерство. У «Барсы» его с избытком, и дриблинг Ямаля привычно был филигранен. Только не доходил до кульминации. Бывало, обведёт двоих – и нарвётся на третьего.

За остаток тайма оборона канарцев допустила только одну серьёзную ошибку, когда неудачный заброс на Макбарни привёл к контрвыпаду и удару Ямаля с угла штрафной. Ламина подвела точность. Больше «Лас-Пальмаса» в Ла Лиге пропускает только безнадёжный «Вальядолид». Если бы хозяева защищались так каждый тур, то минимум шли бы в середине таблицы. А так приходится бороться за выживание.

Ламин Ямаль Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

В перерыве Флик поменял проводящего явно не лучший матч Фермина (частые потери, неточные забросы, несколько проигранных единоборств) на более техничного Ольмо. И всё равно канарский «автобус» никак не ломался — разве что отличный навес Ямаля неточным кивком головы загубил Рафинья. А на 62-й минуте всё-таки дрогнул. Кто забил? Ольмо! Дани сам же и сконструировал голевую атаку, забежал в штрафную, дождался ответной передачи Ямаля, который заодно разобрался с Эсугу. Дани вторым касанием изящно убрал с пути Суареса и мощно пальнул под перекладину. Силлессену только и оставалось, что развести руками.

«Барселона» и при преимуществе в счёте не отдавала инициативу. Ямаль всё так же терроризировал правый фланг. Показателен эпизод, где он потерял мяч, отобрал его, снова потерял и вновь отобрал. И тут на 80-й минуте канарцы заработали угловой. Его розыгрыш привёл к подаче Рамиреса. Муньос скинул головой на Суареса, удар, Гарсия лёг на пути – рука. Судьи долго не могли разобраться, назначать ли пенальти. Решающую роль сыграл офсайд у Муньоса.

Рука Эрика Гарсии Фото: Кадр из трансляции

Скрин игра рукой Гарсии

Других вариантов сравнять счёт, даже несмотря на восемь добавленных минут, у «Лас-Пальмаса» не нашлось. Он успешно оборонял ничью. Но что поделать против магии Ямаля и Ольмо? Заодно поднявшийся с лавки и никем не прикрытый Ферран на 90+6-й с паса Рафиньи увеличил разницу. Трудная победа вернула «Барсу» на первую строчку. «Атлетико» в 25-м туре также взял три очка, разгромив «Валенсию» (3:0). Очередь за «Реалом» — вечером ему принимать «Жирону».