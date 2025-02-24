У Моуринью — удивительный бомбардир. Больше него в Европе в 2025-м забил только один игрок

Эн-Несири проводит лучший сезон в карьере. А ведь в него, кроме Жозе, мало кто верил.

Французские футболисты — Усман Дембеле («ПСЖ») и Килиан Мбаппе («Реал») — очень продуктивно проводят 2025 год. Они входят в топ по количеству голов на этом отрезке. А есть ещё один, менее заметный для широкой аудитории футболист, который сейчас забивает почти в каждом матче. Юссеф Эн-Несири провалил старт сезона, но теперь защитники соперников не знают, как его остановить. Впереди у его команды важнейший матч в чемпионате Турции.

Эн-Несири перешёл в «Фенербахче» в июле 2024 года. В трансфере марокканского футболиста был заинтересован лично главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью. Юссеф провёл приличный сезон в чемпионате Испании (16 голов в 33 матчах), и «Фенербахче» заплатил «Севилье» € 19,5 млн. Эта покупка стала самой дорогой для турецкого клуба в нынешнем сезоне.

Эн-Несири начал очень слабо — один гол в восьми матчах чемпионата Турции. Столь низкая результативность вызвала опасения среди болельщиков «Фенербахче». В турецкой прессе появились разговоры в духе: «А стоило ли платить приличные деньги за такого нападающего?» На тот момент марокканец реализовал 7% моментов — низкий показатель для футболиста его уровня. К тому же Юссеф был не очень хорош в верховых единоборствах, хотя это его сильная сторона. Игра Эн-Несири на том отрезке не соответствовала ожиданиям руководства клуба, тренерского штаба и болельщиков.

«Как можно было заплатить € 20 млн за этого Эн-Несири? — сокрушался ветеран «Фенербахче» Селим Сойдан. — Человек не может попасть с пустые ворота. Не понимаю, почему Моуринью настаивал на покупке этого парня. А «Галатасарай», в свою очередь, заполучил Виктора Осимхена. «Фенербахче» следовало взять нигерийца».

В декабре 2024 года появилась информация о возможном переходе марокканца в «Аль-Наср». Саудовский клуб предложил € 35 млн, и руководству «Фенербахче» очень понравился такой вариант. Но Моуринью был категорически против этого перехода. Он убедил боссов турецкого клуба в необходимости сохранения нападающего. На тот момент Эн-Несири немного улучшил результативность — забил шесть мячей (по три — в чемпионате Турции и Лиге Европы).

Жозе Моуринью Фото: Burak Kara/Getty Images

Жозе по-прежнему верил в Юссефа. Португалец был уверен, что марокканец сыграет важную роль во второй части сезона. И Моуринью не прогадал. В 2025 году Эн-Несири преобразился в лучшую сторону. Во-первых, забил девять мячей в шести матчах чемпионата Турции (сделал четыре дубля). Во-вторых, оформил три гола в двух встречах в Кубке страны, хотя провёл на поле в общей сложности меньше 100 минут. В-третьих, у Эн-Несири три забитых мяча в четырёх матчах Лиги Европы.

Получается, Юссеф отличился 15 раз в 2025 году. Больше него в Европе на этом отрезке забил только Усман Дембеле из «ПСЖ» (16). А у Килиана Мбаппе из «Реала» 14 голов. Эн-Несири забил девять мячей в чемпионате, Дембеле — тоже девять, Мбаппе — семь. Продуктивность марокканца сказалась на результатах «Фенербахче». Команда Моуринью одержала семь побед подряд в чемпионате Турции и сохранила интригу в борьбе за титул (пока отстаёт от «Галатасарая» на шесть очков). А ещё «Фенербахче» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Он с трудом продрался в раунд стыков, где без проблем справился с «Андерлехтом» (3:0, 2:2). Эн-Несири забил и в первом, и в ответном матчах.

«Думаю, прогресс Юссефа связан с временем, — утверждает Моуринью. — Когда он приехал сюда, то у него не было нормальной предсезонной подготовки. Эн-Несири не мог проводить на поле по 90 минут. Более того, он почти не играл вместе с Эдином Джеко. Тогда на поле выходил либо один, либо другой. Как только Юссеф вернулся в игровой ритм, они стали появляться в стартовом составе вместе. Вы критиковали Эн-Несири, а я верил в него. Мне и спортивному директору предъявляли за дорогостоящую покупку. Некоторые люди хотели, чтобы мы продали игрока в Саудовскую Аравию в январе. Теперь все видят, какой это футболист. Он забивает во всех турнирах. Сейчас Юссеф приносит колоссальную пользу».

Юссеф Эн-Несири и Эдин Джеко Фото: Ahmad Mora/Getty Images

На днях футболист оставил пост в социальных сетях: «Критиковать меня легко. Говорить об ошибках, неправильно принятых решениях — всё это не требует никаких усилий. Но пережить то, что я пережил, преодолеть препятствия, с которыми я столкнулся — это совсем другая история. То, что вы видите, — всего лишь поверхность. Реальность состоит из борьбы и невидимого самопожертвования. Продолжайте болтать, если вам это нравится, а я тем временем буду двигаться вперед и доказывать свою состоятельность на поле».

Важный нюанс — Эн-Несири не забил ни одного мяча с пенальти. В этом сезоне он один раз подходил к «точке», но не сумел переиграть вратаря «АЗ Алкмар» в матче общего этапа Лиги Европы. Турецкий клуб тогда проиграл 1:3, а марокканец забил с игры. На данный момент Юссеф оформил 24 гола в сезоне (15 — в чемпионате Турции, шесть — в Лиге Европы и три — в Кубке Турции). За весь прошлый сезон он забил 20 мячей, за позапрошлый — 18.

24 гола — повторение личного рекорда марокканца (столько же он забил в сезоне-2020/2021). Очевидно, Юссеф превзойдёт этот результат. Получается, он проведёт лучший сезон в карьере под руководством Моуринью, который верил в игрока, несмотря на хейт общественности. Турецкое издание Sabah утверждает, что за 27-летним форвардом уже следят представители «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Ждём в новом сезоне в АПЛ?