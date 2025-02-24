Династия Буффона в футболе продолжается! Его сын уже попал в сборную Чехии

Джанлуиджи Буффон оставил великий след в итальянском и мировом футболе. Теперь эстафету принимают его сыновья: у младшего достижений пока немного, а вот старший, Луи, уже зажигает. Рвётся во взрослый футбол и даже получил вызов в сборную. Разбираемся, какие у него перспективы и почему Буффон-младший выбрал Чехию.

Джанлуиджи Буффон с сыновьями в 2018 году Фото: Mustafa Yalcin/Getty Images

Луи Томас Буффон родился в 2007 году. Второе имя мальчику дали в честь кумира отца — Томаса Н’Коно. Младшему брату, Дэвиду Ли, тоже выбрали интересное имя — в честь рок-певца группы Van Halen. Двойное гражданство у мальчиков благодаря матери — чешской модели Алёне Середовой.

По её словам, футбол у Луи в крови. В детстве перед сном он носил футболку «Ювентуса» вместо пижамы. А начинал футбольный путь в академии туринского клуба.

Луи Буффон Фото: Pisa Sporting Club Academy

Он пробовал играть в воротах — по примеру отца. Но всё же перешёл в атаку. «Ему нравилось забивать голы и обводить соперников», — рассказывала мать.

После расставания Джанлуиджи и Алёны в 2014-м, Луи остался с мамой. Продолжал играть в различных туринских академиях, пока на горизонте не появилась «Пиза». 15-летний мальчик один отправился в их академию.

Алёна Середова мать Луи Буффона «Я скучала по нему, у меня были проблемы со сном. Это тяжело, но этот момент должен был рано или поздно наступить. Конечно, я рада за него, но и представить себе не могла, что уход Луи наступит так скоро».

Начинал Луи в команде U16 — пока привыкал к новой жизни. Сейчас живёт в академии. «Пиза» позволяет сфокусироваться на футболе, школьную посещаемость не проверяют. Но Буффон-младший продолжает учиться в свободное время, в конце года его ждут экзамены. В Италии говорят: парень с характером. Джанлуиджи признавал, что на воспитание повлиял и новый партнёр бывшей жены.

Джанлуиджи Буффон отец Луи Буффона «Я думаю, что он сделал моих детей лучше. Всё могло быть иначе, если бы при мне дома царило несчастье».

Вызов в основную команды «Пизы» и сборную Чехии

В прошлом сезоне Луи начал играть за команду U17, но весной начал выходить в Примавере 2 за U19. Забил три гола и помог клубу выйти в плей-офф. Однако подняться в высший дивизион не удалось.

Сезон-2024/2025 Буффон вновь начал в Примавере 2 и к февралю забил уже четыре мяча. Успехи привели к первому попаданию в заявку основной команды.

«Пизу» тренирует Филиппо Индзаги. С Буффоном они играли в «Парме», а в 2006-м сделали Италию чемпионом мира. И вот судьба свела Филиппо с сыном Джанлуиджи. В матче с «Читтаделлой» у идущей второй в Серии В «Пизы» удалился Александер Линд. И Луи попал в заявку команды на следующий матч с «Чезеной».

Филиппо Индзаги в «Пизе» Фото: Gabriele Maricchiolo/Getty Images

После этого заявку на трёхдневные сборы опубликовала сборная Чехии U18. Наличие в ней Луи Буффона — сенсация. Но не для чешской сборной: там вели нападающего ещё с осени. Вызову поспособствовал Павел Недвед. Стал связующим звеном между федерацией и стороной игрока. Более раннему вызову Буффона мешало отсутствие международных пауз и иных сборов в Чехии. В это же время с ним связались представители сборной Италии, но Луи сдержал слово, данное чехам.

В федерации уже рассматривают возможность вызова Буффона на мартовские официальные матчи. А на сборах будет возможность подтянуть свой ломаный чешский.