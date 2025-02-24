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Луи Буффон: биография, статистика, вызов в сборную Чехии, первые шаги в Пизе

Династия Буффона в футболе продолжается! Его сын уже попал в сборную Чехии
Дмитрий Демков
Сын Буффона уже попал в сборную Чехии
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Правда, пока речь не об основной команде. Луи Буффон выбрал необычный путь.

Джанлуиджи Буффон оставил великий след в итальянском и мировом футболе. Теперь эстафету принимают его сыновья: у младшего достижений пока немного, а вот старший, Луи, уже зажигает. Рвётся во взрослый футбол и даже получил вызов в сборную. Разбираемся, какие у него перспективы и почему Буффон-младший выбрал Чехию.

Джанлуиджи Буффон с сыновьями в 2018 году

Джанлуиджи Буффон с сыновьями в 2018 году

Фото: Mustafa Yalcin/Getty Images

Луи Томас Буффон родился в 2007 году. Второе имя мальчику дали в честь кумира отца — Томаса Н’Коно. Младшему брату, Дэвиду Ли, тоже выбрали интересное имя — в честь рок-певца группы Van Halen. Двойное гражданство у мальчиков благодаря матери — чешской модели Алёне Середовой.

По её словам, футбол у Луи в крови. В детстве перед сном он носил футболку «Ювентуса» вместо пижамы. А начинал футбольный путь в академии туринского клуба.

Луи Буффон

Луи Буффон

Фото: Pisa Sporting Club Academy

Он пробовал играть в воротах — по примеру отца. Но всё же перешёл в атаку. «Ему нравилось забивать голы и обводить соперников», — рассказывала мать.

После расставания Джанлуиджи и Алёны в 2014-м, Луи остался с мамой. Продолжал играть в различных туринских академиях, пока на горизонте не появилась «Пиза». 15-летний мальчик один отправился в их академию.

Алёна Середова
Алёна Середова
мать Луи Буффона

«Я скучала по нему, у меня были проблемы со сном. Это тяжело, но этот момент должен был рано или поздно наступить. Конечно, я рада за него, но и представить себе не могла, что уход Луи наступит так скоро».

Начинал Луи в команде U16 — пока привыкал к новой жизни. Сейчас живёт в академии. «Пиза» позволяет сфокусироваться на футболе, школьную посещаемость не проверяют. Но Буффон-младший продолжает учиться в свободное время, в конце года его ждут экзамены. В Италии говорят: парень с характером. Джанлуиджи признавал, что на воспитание повлиял и новый партнёр бывшей жены.

Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
отец Луи Буффона

«Я думаю, что он сделал моих детей лучше. Всё могло быть иначе, если бы при мне дома царило несчастье».

Вызов в основную команды «Пизы» и сборную Чехии

В прошлом сезоне Луи начал играть за команду U17, но весной начал выходить в Примавере 2 за U19. Забил три гола и помог клубу выйти в плей-офф. Однако подняться в высший дивизион не удалось.

Сезон-2024/2025 Буффон вновь начал в Примавере 2 и к февралю забил уже четыре мяча. Успехи привели к первому попаданию в заявку основной команды.

«Пизу» тренирует Филиппо Индзаги. С Буффоном они играли в «Парме», а в 2006-м сделали Италию чемпионом мира. И вот судьба свела Филиппо с сыном Джанлуиджи. В матче с «Читтаделлой» у идущей второй в Серии В «Пизы» удалился Александер Линд. И Луи попал в заявку команды на следующий матч с «Чезеной».

Филиппо Индзаги в «Пизе»

Филиппо Индзаги в «Пизе»

Фото: Gabriele Maricchiolo/Getty Images

После этого заявку на трёхдневные сборы опубликовала сборная Чехии U18. Наличие в ней Луи Буффона — сенсация. Но не для чешской сборной: там вели нападающего ещё с осени. Вызову поспособствовал Павел Недвед. Стал связующим звеном между федерацией и стороной игрока. Более раннему вызову Буффона мешало отсутствие международных пауз и иных сборов в Чехии. В это же время с ним связались представители сборной Италии, но Луи сдержал слово, данное чехам.

В федерации уже рассматривают возможность вызова Буффона на мартовские официальные матчи. А на сборах будет возможность подтянуть свой ломаный чешский.

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