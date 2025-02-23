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Конфликт Криштиану Роналду с российским судьёй Николаем Левниковым, спор Месси с арбитром в матче МЛС, подробности, фото

Роналду и Месси почти одновременно взбесились из-за судей. Досталось и арбитру из России
Никита Паглазов
Роналду и Месси взбесились из-за судей
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Левников удалил форварда «Аль-Насра» в ключевом матче. А Лео вспыхнул уже после первой игры сезона.

Криштиану Роналду и Лионель Месси синхронизировались. С интервалом в полтора дня два легендарных футболиста разозлились на судей. Любопытно, что Роналду сделал это из-за российского арбитра Кирилла Левникова. Разбираемся, что случилось.

Роналду не понравилось удаление одноклубника

В пятницу, 21 февраля, «Аль-Наср» уступил в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифаку» (2:3). И фактически выбыл из гонки за титул. Отыграть 11 очков отставания от «Аль-Иттихада» – нереальная задача. Роналду понимал, что «Аль-Насру» нельзя ошибаться. Однако команда пропустила два мяча на 82-й и 89-й минутах и упустила победу над «Аль-Иттифаком». А уже в добавленное время главный арбитр Кирилл Левников удалил форварда «Аль-Насра» Джона Дурана.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 21-й тур
21 февраля 2025, пятница. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 3
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
1:0 Яхья – 47'     1:1 Вейналдум – 55'     2:1 Аль-Фатиль – 65'     2:2 Аль-Фатиль – 82'     2:3 Вейналдум – 89'    
Удаления: Дуран – 90+2' / нет

В концовке встречи между игроком «Аль-Иттифака» Абдулелой Аль-Малки и колумбийским форвардом возник конфликт. Дуран не сдержался и шлёпнул соперника ладонью по голове. Аль-Малки воспользовался моментом и тут же упал на газон. А Левников показал нападающему «Аль-Насра» красную карточку.

Роналду спорит с судьями

Роналду спорит с судьями

Фото: кадр из видео

Роналду взбесился из-за ситуации – и подбежал к Левникову. Португалец активно жестикулировал перед российским судьёй, однако так и не добился ответа. Затем Криштиану со злости пнул мяч в сторону скамеек запасных. И на этом тоже не успокоился – побежал к резервному судье (Ахмаду Аль-Румаихани) и размахивал руками уже перед ним. Однако эмоции Роналду никак не повлияли на Левникова. Он не отменил красную карточку Дурана (но и не наградил даже жёлтой Криштиану).

Роналду в бешенстве пинает мяч

Роналду в бешенстве пинает мяч

Фото: кадр из видео

Отыграться «Аль-Насру» не помогли даже 11 добавленных минут. Клуб потерпел первое поражение с 6 декабря 2024 года и прервал девятиматчевую беспроигрышную серию. Сейчас «Аль-Наср» занимает четвёртое место и вряд ли думает о чём-то, кроме попадания в топ-3. Но вряд ли Роналду стоит винить в неудаче Левникова.

Команда сама упустила победу в концовке, да и проявила чрезмерные эмоции. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли: «Индивидуальные ошибки обошлись нам дорого и стали причиной поражения. Моим игрокам нужно быть спокойнее, я недоволен красной карточкой».

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Месси спас «Интер Майами» от провала на старте сезона МЛС. А причиной неудачи выбрал судью

В МЛС новый сезон только стартовал. И «Интер Майами», конечно, один из фаворитов в борьбе за титул. В первом матче команда из штата Флориды принимала «Нью-Йорк Сити». Все ждали победы, но взять три очка хозяевам не удалось: встреча завершилась результативной ничьей (2:2). Если бы не Месси, то «Интер Майами» и вовсе стартовал бы с поражения. Лео в прошедшей игре оформил два ассиста, второй – на 90+10-й минуте.

США — Major League Soccer . МЛС
23 февраля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 2
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
1:0 Авилес – 5'     1:1 Иленич – 26'     1:2 Мартинес – 55'     2:2 Сеговия – 90+10'    
Удаления: Авилес – 23' / нет

Первый голевой пас Месси отдал на пятой минуте на защитника Томаса Авилеса. Но чилиец в середине тайма совершил грубый фол у своей штрафной и получил красную карточку. После этого «Интер Майами» пропустил два мяча в меньшинстве. И если бы не классный голевой пас Месси в добавленное ко второму тайму время (вывел полузащитника Теласко Сеговию один на один), то его команда начала бы сезон с поражения.

После матча Лео, кажется, определил главного «виновника» неудовлетворительного результата. Им стал судья Алексис Да Силва: Месси сразу после финального свистка пошёл к нему и начал активно высказывать претензии. Арбитр отгонял игрока жестами.

Месси спорит с судьёй

Месси спорит с судьёй

Фото: кадр из видео

Однако это не повлияло на запал аргентинца. Да Силва в итоге показал Лео жёлтую карточку. Правда, и после неё форвард «Интер Майами» продолжил свою пламенную речь в адрес судьи.

Арбитр показывает карточку Месси за разговоры

Арбитр показывает карточку Месси за разговоры

Фото: кадр из видео

Весёлое начало чемпионата для Месси.

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