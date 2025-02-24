«Краснодар» — фаворит в борьбе за золото РПЛ. Всё дело в календаре

В пятницу, 28 февраля, случится то, чего мы так долго ждали – две команды РПЛ выйдут на поле в официальном матче и ударят по мячу. Первыми они это сделают в Махачкале, куда приедет «Локомотив». Уже на следующий день матчи пройдут в Нижнем, Санкт-Петербурге, Грозном и Краснодаре. Потом переместятся в московский регион и Ростов-на-Дону.

В РПЛ командам осталось провести по 12 матчей. То есть чуть больше трети от общего количества. Некоторые клубы всё ещё обременены Кубком России. Перед возобновлением сезона давайте проанализируем календарь всех претендентов на титул.

У первой тройки принципиально разные ситуации. «Краснодару» очень повезло

Логично начать с лидера. «Краснодар» закончил первую часть сезона на первом месте. Очкового преимущества над «Зенитом» нет, да и психологическое, вероятно, отсутствует. Потому что, в отличие от петербургского клуба, у «быков» отсутствовала трансферная кампания «на вход». Ушёл Арутюнян, может уйти Кастаньо – но пока он в клубе.

Давайте откроем их календарь на оставшуюся часть сезона:

«Крылья Советов» (дома)

«Пари НН» (выезд)

«Ахмат» – Кубок (дома)

«Ростов» (выезд)

«Факел» (дома)

«Акрон» (дома)

«Зенит» (выезд)

«Ахмат» (дома)

«Динамо» Махачкала (выезд)

«Рубин» (дома)

ЦСКА (выезд)

«Оренбург» (выезд)

«Динамо» (дома).

Из 13 матчей семь дома и шесть на выезде. Важный бонус: две гостевые встречи пройдут в южном регионе – соседнем Ростове и относительно недалёкой Махачкале. Туда, возможно, даже удастся долететь на самолёте. Как «быки» уже один раз делали, отправляясь в Грозный. Другой позитивный момент – только три матча с командами из лидирующей группы. Да, с «Зенитом» и ЦСКА в гостях, а вот финальный тур с «Динамо» – дома. Что-то это напоминает, не так ли? При этом первый матч с топ-соперником – только в апреле. То есть до этого будет пять матчей РПЛ, где краснодарцы — фавориты: отличный шанс вкатиться в сезон и поймать уверенность.

Важно учитывать Кубок России. Там «Краснодар» оказался в Пути регионов. Однако это, может, даже к лучшему. Ведь есть вариант максимально сократить количество матчей, вылетев уже в первом же раунде с «Ахматом». Но даже если стоит цель максимально продвинуться в этом турнире, истории с двухматчевыми противостояниями уже не будет. То есть минимум одна встреча в Кубке, максимум – пять. Это если дойти до Суперфинала. Но всегда можно соскочить. Всякое бывает.

Мурад Мусаев Фото: ФК «Краснодар»

Теперь ко второму месту, которое занимает «Зенит».

ЦСКА (дома)

«Факел» (выезд)

«Ростов» – Кубок (выезд)

«Спартак» (выезд)

«Рубин» (дома)

«Локомотив» (выезд)

«Краснодар» (дома)

«Ростов» – Кубок (дома)

«Химки» (дома)

«Динамо» (выезд)

«Пари НН» (дома)

«Динамо» Махачкала (выезд)

«Ростов» (выезд)

«Ахмат» (дома).

Да, с ЦСКА петербуржцы начинают на своём поле. Но потом – три матча подряд в гостях. За восемь дней. Причём две локации без аэропорта. Сначала ехать в Воронеж, на местный искусственный газон, потом на кубковый матч в Ростов-на-Дону. А дальше ждёт выезд в Москву к «Спартаку». Не прогноз, но есть ощущение, что где-то выиграть точно не удастся.

Чуть-чуть выдохнуть можно в апреле, где три домашние встречи подряд – с «Краснодаром», на Кубок с «Ростовом» и с «Химками». Потом – сложный выезд в Москву и домашняя игра с «Пари НН». А вот финиш сезона, с одной стороны, не самый тяжёлый с точки зрения уровня соперника, с другой – понервничать тоже придётся. Сначала ехать в гости к Махачкале, которая задушит прессингом кого угодно. Потом – снова в Ростов-на-Дону. И на последний тур – домашний «Ахмат», с которым Сергей Ташуев уже брал очки в Санкт-Петербурге.

Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

С Кубком России тоже всё непросто. Но там особо ничего не остаётся, кроме как идти за победой. Ведь силы на турнире особо не сэкономить. Так как зенитовцы в Пути РПЛ, то минимум придётся сыграть три матча. Это в случае вылета сначала от «Ростова», а потом уже из Пути регионов. А для победы во всём турнире – пять встреч. Так что наверняка настрой и на этот турнир будет максимальным. 100-летие как никак.

«Спартак» пока третий, но болельщики в приятном возбуждении. Ведь команда усилилась, а до первого места всего два очка. Правда, с календарём всё не очень.

«Оренбург» (дома)

«Рубин» (выезд)

«Акрон» – Кубок (выезд)

«Зенит» (дома)

«Ахмат» (выезд)

«Ростов» (выезд)

«Динамо» Махачкала (дома)

«Акрон» (выезд)

ЦСКА (дома)

«Факел» (выезд)

«Динамо» (выезд)

«Крылья Советов» (выезд)

«Химки» (дома).

Команда Деяна Станковича сначала начинает в пока ещё не весенней Москве, а потом будет четыре гостевых матча практически подряд. С одним домашним матчем посередине отрезка — с «Зенитом». Хорошо ещё, что из четырёх выездов только один в город без аэропорта – в Ростов-на-Дону. В остальном приятного мало. Вряд ли будет легко в Казани и Грозном.

Будет и второй гостевой цикл – уже ближе к маю. Тогда у «Спартака» три гостевые встречи подряд – с «Факелом», «Динамо» и «Крыльями Советов». А туда ещё может попасть и Кубок России. Возможно, тоже не домашний. Хотя из этого турнира как раз можно безболезненно вылететь, ведь красно-белые находятся в Пути регионов.

Хотя цели перед командой, судя по всему, другие – завоевать как минимум один титул к лету. Так будет куда проще объяснить зимние траты.

Деян Станкович Фото: spartak.com

А что там «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА?

«Динамо» и «Локомотив» чуть отстали от лидирующей тройки, но их тоже нельзя выкидывать из числа претендентов на титул. Особенно команду Лички. Ведь по прошлому сезону мы помним, как она может в нужный момент выдать суперсерию. А в этом у неё ещё есть и неплохое усиление. Подъехал правый защитник Касерес, а главное – полузащитник Глебов.

Календарь у динамовцев относительно сбалансированный. Всего два долгих выезда – в 19-м туре к «Ростову» и в 30-м – к «Краснодару». В остальном всё будет крутиться вокруг Москвы. И по разу нужно слетать до Нижнего Новгорода и Самары. Но это мы говорим про РПЛ, а ведь есть ещё Кубок, где предстоит провести минимум три матча. Правда, с ЦСКА две встречи пройдут в столице.

Данил Глебов Фото: ФК «Динамо»

У «Локомотива» примерно такая же ситуация. Пусть и полетать придётся побольше. В одну Махачкалу – дважды за две недели. Сначала на матч РПЛ, потом – на Кубок. Правда, у команды Галактионова Путь регионов. Так что каждый последующий матч может стать последним. В чемпионате всё удобно: без выездных серий. И два выезда в города без аэропорта – в Воронеж и в Ростов-на-Дону. Так что пока не выписываем парней из числа претендентов на титул.

Михаил Галактионов Фото: ФК «Локомотив»

ЦСКА и вовсе уже отъездил своё в города без аэропортов. На весну пока 0 выездов. Но они могут случиться при двух вариантах развития событий: либо команда пройдёт в финал Пути РПЛ и наткнётся там на «Ростов», либо вылетит в Путь регионов и поймает там «Краснодар». То есть шансы не самые высокие. В РПЛ же команду ждут выезды в Санкт-Петербург, Самару, Оренбург и Грозный. Все остальные матчи в Москве. Вот кому точно надо завидовать!