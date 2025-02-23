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Реал Мадрид — Жирона — 2:0, обзор матча 25-го тура Ла Лиги, голы: Модрич, Винисиус, статистика, 23 февраля 2025

Чудовищная серия Винисиуса — всё! Но больше всех у «Реала» поразил Модрич
Георгий Илющенко
Матч «Реал» Мадрид — «Жирона»
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Благодаря идеальному выстрелу с лёта и ассисту Луки «Мадрид» убрал с пути «Жирону».

В Лиге чемпионов у «Реала» всё супер, а вот в Ла Лиге проблемы имеются: два очка мадридцев за три тура позволили «Барселоне» вернуть лидерство. Неудачная полоса прервалась на других каталонцах — «Жироне».

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Модрич – 41'     2:0 Винисиус Жуниор – 83'    

Сегодня впервые с 17 декабря 2023 года вышел в основе Алаба. Там же в отсутствие дисквалифицированного Беллингема оказались и Модрич с Браимом. А Вальверде, Себальос (появился на 73-й минуте) и Рюдигер (на 85-й) отлично сработали против «Манчестер Сити», заслужив передышку. Мбаппе, Винисиусу и Родриго отдыхать было нельзя: «Жирона» выстроилась с тройкой центральных защитников Лопес — Крейчи — Блинд и пропускать не планировала.

В начале матча с острого угла Куртуа проверил Мартинес. Хороши были и Тибо, и потащивший ответный выстрел Мбаппе Гассанига. Мадридцы с 70% владения насели на его ворота и каждый раз натыкались на плотную оборону. Не прошли также две контратаки после угловых каталонцев. За первую половину тайма разве что удалась шикарная трёхходовка атакующей тройки с подачей Мбаппе на Вини, в которой бразилец отправил мяч головой выше цели, плюс Браим накрутил Блинда и пальнул под перекладину — Гассанига не испугался и потащил.

Самая жара пошла с 28-й минуты. Ван де Бек откликнулся на пас Данжумы и неплохо шарахнул в касание. Спасение Куртуа привело к мадридскому выходу два в одного. Винисиус тащил мяч вперёд и вполне мог забивать сам, не пожадничал и ошибся: покатил вдоль ворот на Мбаппе, и Крейчи в последний момент исполнил блестящий подкат. Вдобавок с удобной позиции промазал Цыганков. Как нужно прицельно бить, ему продемонстрировал Модрич: принял на грудь и с лёта шедеврально закрутил в дальний угол. Маэстро! Такое не берётся.

Матч «Реал» Мадрид — «Жирона»

Матч «Реал» Мадрид — «Жирона»

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Во второй половине «Жирона» действовала активнее: и сама вперёд лезла (не слишком успешно), и «Реалу» больше пространства давала. Данжума, например, выскакивал на дуэль с Куртуа. Но и в офсайд залез, и пробил неточно. Чуть не хватило точности Родриго и Винисиусу, хотя обводящий удар второго привёл к попаданию в перекладину. А Мбаппе завершить резкие контрвыпады помешали очередной подкат Крейчи и реакция Гассаниги.

Винисиус в итоге всё-таки прервал длившуюся с 9 ноября голевую засуху в Ла Лиге, на 83-й минуте протолкнув мяч низом мимо вратаря с передачи Мбаппе. А началось всё с заброса Модрича! Именно вклад нестареющего хорвата оказал решающую роль в победе. В 25-м туре вся тройка лидеров набрала по три очка, что случается не так уж часто. В следующем туре повторить такое будет непросто: «Реалу» бодаться с «Бетисом», «Барселоне» — с «Сосьедадом», «Атлетико» — с «Атлетиком».

Всё о деньгах Винисиуса:
Винисиус требует у «Реала» мощно поднять зарплату. А как он вообще строит бизнес-империю?
Винисиус требует у «Реала» мощно поднять зарплату. А как он вообще строит бизнес-империю?
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