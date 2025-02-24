Экс-форвард «Спартака» разрывает, а что Клаудиньо? Как уехавшие из РПЛ уже показали себя

В зимнее трансферное окно из РПЛ уехала целая группа иностранцев. Одни просто не хотели оставаться в России, а от других отказались их клубы. Некоторые уже показали себя в новых командах – отметились результативными действиями. Есть даже нападающий, забивший в каждом из пяти матчей в 2025 году! Рассказываем о самых успешных экс-легионерах РПЛ и о том, как дела у бывших игроков топ-клубов нашего чемпионата.

Виллиан Жозе, экс-нападающий «Спартака»

Виллиан Жозе Фото: ФК «Баия»

Виллиан Жозе, безусловно, самая удивительная фигура этого сезона РПЛ. Мы его толком и не увидели в деле. Бразилец не сыграл и 400 минут за «Спартак»: сначала боролся с лишним весом, потом с недоверием Деяна Станковича. Нападающий запомнился только победным голом со штрафного в Кубке России в матче с московским «Динамо». А ведь это игрок с определённым именем в Европе, забивший в прошлом сезоне 14 мячей за «Бетис» в Испании!

«Спартак» потерял на Виллиане Жозе € 2 млн, которые заплатил за него севильскому клубу. Зимой бразильца отпустили бесплатно на родину в «Баию». И что вы думаете? Там он опять начал забивать! В двух матчах чемпионата штата Баия положил два мяча. Это, конечно, ещё не показатель, ведь региональные турниры – часть подготовки команд к чемпионату Бразилии. Но во второй половине февраля стартовал Кубок Либертадорес, и в первом матче отборочного раунда с боливийским «Стронгестом» Виллиан Жозе тоже отличился. Его гол при счёте 0:1 спас команду от поражения на выезде. Экс-спартаковец грамотно прочитал эпизод и добил мяч в сетку, нырнув во вратарскую, после удара партнёра.

«Я очень счастлив и мотивирован, надеюсь, мы добьёмся своих целей в этом сезоне», – сказал Виллиан Жозе, надев футболку «Баии».

Шамар Николсон, экс-нападающий «Спартака»

Шамар Николсон (справа) Фото: Francisco Vega/Getty Images

Ещё один экс-нападающий «Спартака» Николсон осваивается в Мексике. Сообщалось, что красно-белые просто расторгли контракт с Шамаром, но, по данным Transfermarkt, московский клуб всё же получили за него € 1,6 млн. Впрочем, это всё равно меньше, чем было потрачено на ямайца в своё время (€ 8 млн).

В Мексике стартовала Клаусура – весенняя часть сезона, по итогам которой определится свой чемпион. «Тихуана» после восьми туров лишь на 16-м месте. Ниже только две команды. Николсон в феврале трижды вышел в основе, но результативных действий пока не совершал. «Тихуана» проиграла все три матча с Шамаром. В этих играх экс-спартаковец пять раз ударил по воротам, однажды попал в створ, упустил два голевых момента и сделал три паса под удар. В общем, Николсону ещё нужно улучшать форму, чтобы оправдать доверие мексиканцев.

Клаудиньо, экс-полузащитник «Зенита»

Клаудиньо (справа) Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Продажа «Зенитом» Клаудиньо стала самым дорогим трансфером «на выход» в зимнее окно РПЛ. Бразильца отпустили в катарский «Аль-Садд» за € 20 млн, тогда как покупали его три с половиной года назад за € 12 млн. Для «Зенита» в этой истории плохо только то, что клуб так и не нашёл замену заскучавшему плеймейкеру. Не считать же таковой Зделара…

За «Аль-Садд» Клаудиньо сыграл на сегодняшний день четыре матча: три — в чемпионате Катара и один — в азиатской Лиге чемпионов, где новая команда бразильца уступила «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии (1:3). Правда, это поражение на финише группового этапа ни на что не влияло, поскольку «Аль-Садд» обеспечил себе место в плей-офф. У Клаудиньо уже есть первое результативное действие – полузащитник сделал голевой пас в матче с «Умм-Салаль». А в субботу бразилец помог своей команде обыграть лидера — «Аль-Духаиль» (2:0). «Аль-Садд» сократил отставание от первого места до одного очка.

За три матча в чемпионате Катара Клаудиньо нанёс шесть ударов (один — в створ), совершил две обводки и отдал восемь пасов под удар. Оценки у бразильца высокие, но он наверняка уже понял, что на одной ноге даже в Катаре никого не обыграешь.

Артур, экс-полузащитник «Зенита»

Артур Фото: ФК «Ботафого»

Артур ушёл из «Зенита», отыграв за петербургскую команду всего год. Покупали вингера за € 15 млн, а вот продали в «Ботафого» дешевле – за € 10 млн (без учёта бонусов от перепродажи). Если брать амплуа, то чемпион Бразилии и победитель Кубка Либертадорес заменил Артуром отправленного в Санкт-Петербург Луиса Энрике. Экс-зенитовец и номер его взял – «семёрку».

Артур дебютировал за «Ботафого» в начале февраля в матче за Суперкубок Бразилии с «Фламенго». Вышел в основе, провёл на поле все 90 минут, но ничем не помог – его новая команда уступила со счётом 1:3. Потом сыграл около 20 минут в одном матче Лиги Кариока (чемпионате штата Рио-де-Жанейро) и больше в заявку не попадал. Получил травму левого бедра, однако выбыл ненадолго.

«Хочу вернуться в сборную Бразилии и забить много голов. Будем выигрывать титулы, как в прошлом году», – признался Артур.

Виктор Мендес, экс-полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов»

Виктор Мендес Фото: ФК «Коло-Коло»

Чилийский полузащитник расстроил зимой сразу два российских клуба – «Крылья Советов», за которые выступал на правах аренды, и ЦСКА. Армейцы владели правами на Мендеса. Виктор отказался возвращаться в Россию и добился своего трансфера в «Коло-Коло» за € 1,2 млн. Приобретал его ЦСКА за € 2,5 млн, согласно Transfermarkt.

«Коло-Коло» – действующий чемпион и самый титулованный клуб страны. Чемпионат Чили сезона-2025 только-только стартовал, но Мендес уже сыграл три матча за новую команду в кубковом турнире. Пока Виктор не попадает в основу. Каждый раз выходил лишь на замену. Отыграл в общей сумме около 90 минут без результативных действий. Не напрасно ли так бился за своё «освобождение»?

Франко Ороско, экс-полузащитник «Крыльев Советов»

Франко Ороско Фото: ФК «Ланус»

«Крылья Советов» не стали выкупать Ороско после аренды из «Лануса», несмотря на то что вингер забил три гола в этом сезоне РПЛ, и Франко вернулся в Аргентину. Его пока никуда не продали – возвращённый из России игрок остался в «Ланусе».

В сезоне-2024 «гранатовые» финишировали лишь на 14-м месте в аргентинском чемпионате, а сейчас занимают седьмую строчку в зоне В (участники турнира разделены на две группы по 15 команд). Ороско попал в основу в первых двух турах, потом четыре матча просидел на скамейке и вышел на замену в 7-м туре. Результативных действий у Франко пока нет. Зато экс-вингер самарцев набрал 1+1 в матче Кубка Аргентины с клубом «Ламадрид». Оторвался на сопернике с интересным названием из низшего дивизиона.

Мохаммад Горбани, экс-полузащитник «Оренбурга»

Мохаммад Горбани Фото: alwahda-sc.com

В первой части сезона РПЛ Горбани вошёл в топ-3 игроков «Оренбурга», проведших на поле больше всего времени. Тем не менее борющийся за выживание клуб отпустил зимой ценного хавбека. Иранец был продан в «Аль-Вахду» из ОАЭ за € 1,25 млн.

Новая команда Горбани занимает шестое место в чемпионате ОАЭ. Мохаммад дебютировал в домашнем матче 15-го тура с «Хаур-Факкен» и выдал идеальную премьеру. Сыграл все 90 минут, сделал голевую передачу. «Аль-Вахда» победила со счётом 3:1. Между тем в «Оренбурге» Горбани ассистировал один раз за всю карьеру, продлившуюся ровно год.

Огнен Ожегович, экс-нападающий «Пари НН»

Огнен Ожегович Фото: ФК «Сакарьяспор»

В зимнее окно «Пари НН» почти полностью поменял линию атаки, подписав Александра Кокшарова, Вячеслава Грулёва и Тьяго Весино. Места для них освободили ушедшие нападающие. Одним из них был серб Ожегович, который в 16 матчах РПЛ забил всего два мяча. 30-летнему легионеру нашли вариант во втором дивизионе чемпионата Турции – его арендовал «Сакарьяспор».

И как же угадал турецкий клуб с этим трансфером! Ожегович дебютировал в конце января во встрече с «Манисой» и отличился, выйдя на замену. Тренер «Сакарьяспора» убедился, что новый нападающий в хорошей форме, и дальше ставил его в основу. Серб продолжал забивать как машина. Игра с «Амедом» – гол. С «Чорумом» – гол. С «Шанлыурфаспором» – победный гол. С «Анкарагюджю» – снова гол. Итого: пять матчей – пять забитых мячей. Забивал бы так в «Пари НН», был бы в топ-клубе РПЛ.