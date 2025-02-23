Никто не остановит этот «Ливерпуль». Разделались с «Сити» на нереальном спокойствии

На главный матч тура «Сити» выпустил достаточно смелый состав, даже учитывая травму Холанда. Впереди нашлось место одновременно Мармушу, Доку, Савиньо, Фодену и Де Брёйне. В такой ситуации Гонсалес смотрелся в опорной зоне достаточно одиноко.

Что касается «Ливерпуля», то с первых минут снова появился Джонс, который вместе с Собослаи стал одной из двух «десяток». При этом форварда в этот раз не оказалось вовсе (Диас давал ширину на левом фланге).

Первые 13 минут была относительно равная игра, а потом случился угловой. Судя по всему, это была наигранная комбинация. Два паса низом — и Салах оказался в убойной позиции прямо перед воротами и забил с помощью небольшого рикошета от защитника. Показательно, что Собослаи, делая ассист, даже не смотрел, куда отдаёт, а в это время Конате и ван Дейк выжимали соперников для создания свободной зоны у Салаха.

Голевая передача Доминика Собослаи Фото: кадр из трансляции

«Сити» больше владел мячом и чаще бил по воротам, но его моменты не были настолько явными. Исключение — гол Мармуша, но он был отменён из-за офсайда. «Ливерпуль» садился глубоко и отлично наказывал соперника в контратаках. Проблемой для гостей было только противостояние Доку и Трента, который раз за разом давал себя пройти. Только вот прострелы «Сити» с фланга всё равно ни к чему не приводили.

На 37-й минуте прессинг «Сити» не сработал, и «Ливерпуль» снова разбежался на пространстве. Само собой, после заброса Трента на Салаха. Получилась атака четыре в четыре, где сразу и Гвардиол, и Аке играли по египтянину. В результате тот сделал ассист на Собослаи, у которого было достаточно времени, чтобы подработать мяч и пробить по воротам. Эдерсон даже не стал прыгать — 0:2.

Голевая передача Мохамеда Салаха Фото: кадр из трансляции

На второй тайм «Сити» вышел более заряженным и даже в какой-то момент осадил штрафную гостей. Вскоре после перерыва по одному крутому сейву пришлось сделать обоим бразильским вратарям. Сначала Алисон потащил удар Мармуша после того, как Доку снова накрутил Трента. Затем классно потащил и Эдерсон после удара Диаса.

На 56-й минуте казалось, что «Ливерпуль» закрыл все вопросы по этому матчу, — Джонс забил третий гол. Но его отменили из-за небольшого офсайда у Собослаи. После этого наступил лучший отрезок «Сити» в матче. В середине второго тайма хозяева ежеминутно напрягали штрафную «Ливерпуля». Слот выпустил более оборонительного Эндо вместо Джонса. Японец регулярно опускался пятым защитником в линию.

Защита «Ливерпуля» Фото: кадр из трансляции

В результате весь второй тайм «Сити» ломился туда, где было закрыто. «Ливерпуль» смотрелся более цельно, хоть и оборонялся весьма низко на своей трети поля. Команда Слота выглядела тактически более гибкой — и даже не в сравнении с «Сити», а в сравнении с «Ливерпулем» Клоппа. Перевес в два мяча удалось удержать без особых проблем. Теперь лидер АПЛ оторвался на 11 очков от «Арсенала», у которого одна игра в запасе.