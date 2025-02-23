«На Западе больше нет свободы слова». Мощная речь босса УЕФА о бане России и не только

Президент УЕФА Александер Чеферин дал интервью словенской газете Delo. В нём босс европейского футбола поделился мнением о ситуации на континенте, рассказал об отзывах о новом формате Лиги чемпионов и поделился подробностями ситуации с недопуском российских команд U17 до международных соревнований. Ниже — все самые важные цитаты.

О новом формате Лиги чемпионов

«Я слышал только положительные отзывы. Изначально было больше критики, которая появляется всегда, когда происходят изменения. Считаю, что на текущий момент 99% людей довольны обновлённым форматом Лиги чемпионов. Турнир стал ещё более непредсказуемым, до последнего момента не было известно, кто прошёл квалификацию. Это тотальный успех, оценки Лиги чемпионов превосходны. Все три турнира, включая Лигу Европы и Лигу конференций, успешны.

Спонсоры рады, что больше команд принимает участие в турнирах. Теперь они ещё сильнее хотят присоединиться и инвестировать в соревнования УЕФА. То же самое касается телевидения и других вещателей, которые освещают матчи».

О реакции боссов топ-клубов Европы на последний тур общего этапа ЛЧ

«Позвольте мне ответить примером. Я был на матче «ПСЖ» — «Манчестер Сити». При счёте 0:2 мой друг Нассер Аль-Хелаифи сказал мне, что не знает, будет ли продолжать работать в футболе, из-за стресса, который переживает. После финального свистка ещё один мой друг, президент «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак, выглядел очень плохо, и мне было его очень жаль…

Футбол — это непросто. Можно всё делать правильно, но в итоге получится по-другому. Однако меня радует другое: даже те, кого я видел грустными, в восторге от нового формата Лиги чемпионов».

Александер Чеферин И Аль Хелаифи Фото: Pierre Suu/Getty Images

О свободе слова в Европе и европейской политике

«Все мы сыты политкорректностью по горло. На Западе больше не существует свободы слова. Вы больше не можете говорить то, что думаете. Европа, если не считать футбола, проигрывает во всех отношениях, задыхаясь от жёсткого регулирования. При этом мы не можем воевать со всеми и не можем проповедовать всему миру, как всё должно быть, потому что факты говорят о другом.

Более того, новый президент США [Дональд Трамп] подумывает о введении пошлин, что сделает европейскую экономику ещё менее конкурентоспособной. Я не вижу никаких сильных сторон в европейской политике. Единства также нет, и, к сожалению, Европа продолжит проигрывать — по своей собственной вине».

О конфликте России и Украины

«Представители Евросоюза уже некоторое время утверждают, что не будут обсуждать с Россией прекращение конфликта на Украине. Теперь США ведут переговоры с Россией, а те же европейские политики удивляются, почему они так делают, не посоветовавшись с ними.

Они должны понимать, что на карту поставлены более важные вещи, и им следует действовать не ради собственного эго и личных обид, а ради интересов нашей [Словении] или любой другой страны Евросоюза.

Меня беспокоят их проповеди остальному миру о том, что Европа лучшая. Положение мигрантов далеко не идеально, ситуация с их правами не оптимальна, но мы читаем всему миру лекции о демократии…»

О том, почему не удалось вернуть в международные соревнования российские команды U17

«Это хороший вопрос. Дети не участвуют в выборах, потому что они несовершеннолетние. В тот момент, когда русский ребёнок приедет, скажем, в Словению и его обнимет словенский ребёнок, он увидит, что мы не враги и что жизнь должна продолжаться.

Наше предложение подверглось жёсткой критике со стороны мейнстримной политики, особенно со стороны левых. Президенту одной из федераций даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали нападать на УЕФА, и все отступили, заявив: «Мы бы поддержали эту идею, но правительства нам не позволяют». На самом деле они не давали детям общаться.

ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ Фото: rfs.ru

Политика порождает ненависть и нетерпимость из собственных интересов одновременно с выступлениями против них. Те, кто выступает против расизма, являются самыми большими расистами. Те, кто кажется самым агрессивным поборником недискриминации, те, кто не даёт никому высказываться о другой точке зрения, — это те, кто больше всего обижает дискриминируемых. То, что мы наблюдаем сейчас, после этих агрессивных актов мейнстримной политики, — победа правых партий, и именно дискриминируемые будут находиться в наихудшем положении».

О проведении молодёжного Евро-2027 в Сербии и Албании

«Я испытываю особую симпатию ко всем народам бывшей Югославии. Последние десятилетия были очень печальными. Но все Западные Балканы — это бомба замедленного действия. Главная проблема в том, что их лидеры разговаривают с европейскими бюрократами, которые не понимают менталитета Балкан, бывшей Югославии, Албании и других стран.

Интересно, что албанская и сербская футбольные ассоциации, поддерживаемые обоими правительствами, выразили желание организовать соревнования вместе. Это ещё одно доказательство, что спорт выше политики. Что это что-то хорошее. Это прекрасная возможность показать, что футбол выше повседневной политики».

О том, заслужил ли Родри «Золотой мяч»

«Абсолютно. Родри был душой сборной Испании, которая выиграла Евро-2024, и душой «Манчестер Сити», который выиграл практически всё в последние годы. Он забивает меньше голов, чем нападающие, и поэтому может быть менее заметным для обычного человека, но эксперты его ценят.

В конце концов, проголосовало около 100 журналистов, и это большое число. При этом Родри — культурный, скромный и дружелюбный парень, что тоже немаловажно. Я узнал, что он выиграет «Золотой мяч», в день мероприятия, потому что они намеренно держат это в секрете. Никто другой в УЕФА тоже не знал об этом».

РОДРИ Фото: Naomi Baker/Getty Images

Об € 1 млрд от саудовцев за Винисиуса

«Я отношусь к подобной информации так же серьёзно, как к слухам, что Лига чемпионов будет проходить за пределами Европы. Не знаю, правдивы ли данные новости. Это огромная цифра, которая не имеет финансового обоснования, однако решение будет за саудовцами, если, конечно, это правда».

О введении потолка зарплат

«Наши юристы говорили с Европейским союзом. Жёсткий потолок зарплат, вероятно, невозможен. Мы уже ограничили процент дохода, который клуб может потратить на зарплаты игроков, на уровне 70%. У нас много команд, которые не могут с этим справиться и хотят по крайней мере 80%, поэтому нам, возможно, придётся внести изменения.

Клубы должны признать, что им нужно больше матчей, если они хотят платить игрокам. В некоторых лигах есть два кубковых турнира. Готовы ли они иметь меньше команд в лиге или на один кубок меньше? Готовы ли игроки пойти на сокращение зарплаты? Это сложный спор, но его упрощают различные «создатели общественного мнения» или тренеры, которые любят больше говорить, когда у них всё хорошо, и немного меньше, когда нет. Они говорят, что УЕФА и ФИФА просто берут деньги, но УЕФА вкладывает 97% своих доходов обратно в футбол».

Александер Чеферин Фото: Dan Mullan/Getty Images

О перегруженности футбольного расписания

«Расписание полностью загружено, для новых соревнований нет места. Футболисты очень заняты, возможно, даже слишком. Но на самом деле в основном жалуются хорошо зарабатывающие игроки. Ситуация сложная: клубам нужно больше матчей, чтобы платить футболистам и тренерам. Если бы игр было меньше, то их бизнес не был бы таким устойчивым».