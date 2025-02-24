Арсен вышел в старте впервые с мая 2024-го и сразу стал лучшим на поле. Напрягает только замена.

Вот теперь Захарян точно вернулся! Первый гол за год — красота из-за штрафной

В 2025 году Арсен Захарян вернулся в обойму «Реала Сосьедад» после череды травм и трижды вышел на замену. И не остался без голевых действий, сделав ассист в Лиге Европы. В матче же с «Леганесом» он появился в основе — впервые аж с 25 мая 2024-го. Соперник для свершений подходящий — с 16-го места и с одной победой в семи предыдущих турах.

Захарян не стал выжидать: уже на второй минуте сделал первый подход к воротам и пробил головой. Он располагался в центре поля и опускался назад, чтобы конструировать розыгрыш от ворот. Не пугался прессинга и сам активно в него шёл. Редко ошибался в передачах, в том числе длинных. Вступал в отбор — и зачастую успешно.

А на 12-й минуте случилось нечто грандиозное! Арсену никто не помешал прицельно пробить из-за пределов штрафной. Что ж, виноваты сами: бах — и мяч бултыхается в левой от Захаряна стороне сетки! Испанские аналитики оценили вероятность гола в такой ситуации в 3,9%! Комментарии излишни.

Гол Арсена Захаряна и его вероятность Фото: кадр из трансляции

Россиянину было мало. Прошло только три минуты, и он в стиле сегодняшнего Модрича поймал отскок, чтобы пробить с лёта — Дмитрович в эффектном прыжке лишил Захаряна дубля. Ранее Арсен забивал 15 марта 2024-го «Кадису». И тут выдал такой концерт в самом дебюте встречи!

Захарян продолжил ловить шансы и лупить издали — словно именно на этом делался главный акцент на тренировках «Сосьедада». При этом и сам не забывал отдавать партнёрам под удар.

В середине тайма из-за травмы на ровном месте поле покинул Агер. «Леганесу» это не помогло: организовать что-либо интересное никак не удавалось. Баски, впрочем, тоже не создавали момент за моментом, но им с преимуществом в счёте было это позволительно.

На вторую половину Захарян не вышел. Причём перед перерывом он морщился. Верим, что Альгуасиль просто приберёг Арсена и ничего серьёзного не случилось. Россиянин получил высокий рейтинг 7,8 от Sofascore — больше никто и не набрал. Баски быстро положили второй гол и без его участия: Кубо справа забежал в штрафную, прокинул между ног Крусу, обвёл Альтимиру и чётко пробил в дальний угол. Для «Леганеса» это был приговор.

Такефуса Кубо празднует гол Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

На 55-й минуте гости впервые заставили басков понервничать — Ремиро вытянулся в струнку и ликвидировал попытку Рабы. По жёлтой с дальнейшей дисквалификацией получили уже сидевший на лавке Агер и Кубо, что стало хорошей новостью для «Барселоны» — ей играть с «Сосьедадом» в следующем туре. Плюс Оласагасти не только заменил Захаряна, но и повторил за ним. Но результативно: не менее красиво шарахнул с лёта и довёл дело до разгрома. На том и закончили.

Из-за постоянных проблем Захаряна со здоровьем как-то сама собой давно закрепилась мысль, что Россию в топовых европейских чемпионатах представляют только Головин, Сафонов и Кузяев. Не просто так, по словам Константина Генича, «Динамо» предлагало Арсену вернуться и вновь почувствовать игровой ритм.

Полузащитник наглядно показал ошибочность таких рассуждений: справился с многочисленными проблемами, доказал, что готов выйти в старте, и стал лучшим. Лишь бы и дальше не мешали травмы. А Альгуасиль после матча сказал: «Замена была плановой, с Захаряном всё хорошо».